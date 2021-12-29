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Технологии

Дуров против Маска. В чью криптовалюту вкладываться

Криптоэксперты разошлись во мнении о перспективах Toncoin и Dogecoin

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Павел Дуров и Илон Маск

Павел Дуров и Илон Маск

Global Look Press
Toncoin и Dogecoin нашли покровителей в IT-компаниях: эти криптовалюты активно поддерживают бизнесмены — создатель Telegram Павел Дуров и глава Tesla Илон Маск. Опрошенные «Газетой.Ru» специалисты рассказали, чего ждать от двух криптопроектов в будущем и в какой из них лучше вложить средства.

Toncoin Дурова

В мае 2020 года создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы его команды над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Причиной стал запрет американского суда на распространение Gram.

Бизнесмен хотел создать платформу со скоростью распространения транзакций значительно выше, чем у биткоина и эфира.

Gram должна была быть встроена в мессенджер Telegram. В чем-то проект напоминал Libra, которую анонсировал глава Meta Марк Цукерберг и которая тоже из-за запретов регуляторов США пока так и не появилась. Казалось, что от Gram отказались, но в 2020 году появилась информация, что проект возобновили и переименовали в Toncoin.

Позже источник «Кода Дурова», близкий к команде Telegram, рассказал, что Toncoin действительно разрабатывают и что проектом занимается команда TON Foundation.

По словам собеседника, именно эта группа разработчиков получила доступ к оригинальному репозиторию блокчейна на GitHub и официальный домен ton.org.

Руководители в команде криптовалюты — Анатолий Макосов и Кирилл Емельяненко, которые много раз побеждали в конкурсах Павла Дурова по программированию.

23 декабря Дуров рассказал в своем Telegram-канале о новых владельцах Toncoin. Он заверил, что Telegram больше не связан с разработкой проекта.

Стоимость токена за 15 минут с момента публикации увеличилась на 20%. Его стали регулярно продвигать внутри Telegram с помощью официальной рекламной платформы.

Согласно данным CoinMarketCap, цена одного токена к моменту написания заметки достигла 295 рублей.

Dogecoin Маска

Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск является скандальным популяризатором криптовалют. Он открыто влияет на их курс с помощью постов в Twitter, а иногда и публичных выступлений.

Предприниматель может использовать разные инфоповоды. Например, намекнуть на возможность оплатить биткоинами покупку электрокара Tesla.

Главным увлечением бизнесмена в последние месяцы стала игра с курсом криптовалюты Dogecoin.

Он активно привлекал поклонников к тому, чтобы они инвестировали в нее. Маск даже взял себе собаку породы сиба-ину, которая и является символом Dogecoin. В сентябре он опубликовал в Twitter первую фотографию щенка.

В октябре миллиардер утверждал, что многие работники на производственных линиях Tesla владеют Dogecoin. «Это похоже на криптовалюту народа», — уверял Маск.

Согласно данным CoinMarketCap, цена одного токена к моменту написания заметки достигла 13 рублей.

Стоит ли вкладываться?

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь сообщил «Газете.Ru», что Toncoin является «лишь блеклой тенью изначальной задумки».

«Проектов, создающих свой собственный интернет и финансовую экосистему, огромное количество, так что конкурентов на рынке много», — указал эксперт. В пример он привел Internet Computer с капитализацией $5 млрд (40-е место среди криптовалют).

По его мнению, пока Дуров не так активно поддерживает разработку. «Одного упоминания в интернете явно недостаточно для какого-то серьезного импульса на развитие», — считает специалист.

В отношении Dogecoin Лиминь настроен более позитивно.

Он отметил, что эта шутливая валюта смогла вырасти в цене именно из-за действий Маска, который оказался в нужное время в нужном месте.

«Манипуляции Маска попросту упали на благодатную почву — тогда рынок рос в целом и более серьезные монеты уже находились на пике. Вот поэтому подобное ралли и стало возможным», — уверен эксперт.

По его словам, в отличие от большинства других валют объем эмиссии у Dogecoin не ограничен, что лишает токен дефляционного давления.

Однако Лиминь также считает, что на крипторынке проекты без практического использования постепенно покидают рынок. А Dogecoin лишь нативный токен, который был создан в шутку и никак не развивается.

По мнению Лиминя, монеты от Дурова и Маска никакого интереса не представляют. «Они могут вырасти за компанию с остальным рынком, но говорить о каком-то сверхросте не приходится», — заключил он.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в свою очередь рассказал «Газете.Ru», что считает Toncoin интересным активом.

«Токен действительно стремительно рос, обрел популярность и в какой-то момент стал выгоднее эфира и на видеокартах без ограничителя хешрейта», — отметил он. Однако эксперт уточнил, что эта монета от Дурова будет расти лишь ограниченное время.

«Вся первоначальная эмиссия Toncoin была равномерно распределена по десяти смарт-контрактам, а вычислительные мощности используются для извлечения монет с этих счетов», — рассказал Деев.

Он привел данные с сайта разработчиков о том, что на полное опустошение этих смарт-контрактов уйдет не более 270 дней, после чего майнинг прекратится.

Эксперт заметил, что срок майнинга может сократиться — все зависит от числа инвесторов.

К Dogecoin Деев настроен более скептически.

«Это абсолютно спекулятивный актив, который просто передает ценность, но, в отличие от других токенов, не имеет каких-то особенностей в технологиях, команду разработчиков, платежную инфраструктуру», — сообщил он.

По мнению специалиста, хотя токен значительно вырос в 2021 году, особых перспектив к росту у него нет.

«Если только компания Tesla не примет актив в качестве платежа, что вряд ли», — указал Деев.

Он заключил, что в краткосрочной перспективе Dogecoin может вырасти, но отметку в $1 не преодолеет и в итоге пойдет вниз.

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