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Технологии

Старение и рак: к чему приводит использование телефона ночью

Врач Фокина: привычка листать смартфон перед сном может вызвать проблемы со здоровьем

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Depositphotos
Искривление шеи, старение кожи и даже риск возникновения рака — все это может поджидать пользователя, который любит «позалипать» в смартфон перед тем, как лечь спать, предупреждают врачи. Почему привычка листать ленту на телефоне на ночь глядя может быть опасна для здоровья — в материале «Газеты.Ru».

Шесть недугов от смартфона

У феномена «залипания» в смартфоне на ночь есть специальное название — прокрастинация в ущерб сну. Об этом «Газете.Ru» сообщила консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.

«Человек откладывает время отхода ко сну намеренно без внешних препятствующих обстоятельств. Это действие дает ему ощущение свободы и контроля над своей жизнью, чего так не хватает в дневные часы, в том числе на работе», – объяснила эксперт.

Привычка использовать телефон перед сном имеет ряд негативных последствий для организма, предупредила врач.

Например, из-за перенапряжения, вызванного длительным перелистыванием ленты, у пользователя может развиться тендовагинит — воспаление сухожилия, координирующего подвижность большого пальца.

Также из-за частого использования гаджета у пользователя развивается привычка резкого переключения внимания. В таких условиях человек не успевает извлечь выгоду из полученной информации, что приводит к утрачиванию способности мыслить.

«Чрезмерное использование смартфона в целом может снизить способность к глубокому анализу информации и верному ее толкованию, но это явление носит временный характер. О выраженном постоянном снижении эффективности мышления говорить пока рано», – отметила Фокина.

Кроме того, использование смартфона перед сном приводит к искривлению шейного отдела позвоночника. При длительном лежании в постели со смартфоном позвонки начинают наклоняться вперед и происходит обратная деформация изгиба.

Синий свет от экрана смартфона может вызывать трудности с засыпанием — он нарушает процесс выработки гормона мелатонина. Уменьшенная яркость экрана не исправит ситуацию. Мелатонин вырабатывается в темноте, и даже слабый свет негативно влияет на этот процесс.

«За час до сна лучше отложить телефон и вечером пользоваться им в режиме Night shift, который убирает синее свечение экрана», – объяснила Фокина.

Свет экрана приводит не только к нарушению выработки гормонов, но и к фотостарению кожи. На лице могут появиться морщины, огрубения и потемнения на некоторых участках кожи.

«Процесс старения кожи из-за воздействия ультрафиолета, проявляется пигментными пятнами, преждевременными морщинами, сухостью. Синий экран телефона провоцирует оксидативный стресс [процесс повреждения клеток в результате окисления — прим. ред.]. Процесс носит кумулятивный характер, что в отдаленной перспективе может привести к преждевременному старению», – рассказала эксперт.

Также в лежачем положении пользователь держит смартфон слишком близко к лицу, что приводит к негативным последствиям для зрения.

«Доказано, что использование гаджетов не ухудшает зрение в целом, однако это приводит к усталости глаз, проявляющейся такими симптомами, как сухость глаз, слезотечение, нечеткость зрения, гиперчувствительность к свету, головные боли», – поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Днем проблем не меньше

По словам основателя health tech компании AIBY Оли Осокиной, последствия повышенного экранного времени в дневное и ночное время различаются только в аспекте биологических часов.

«Смотреть в экран что днем, что вечером одинаково вредно, а вот косвенные последствия, которые вызывает телефон в темное время суток, имеют весомое различие», – рассказала эксперт.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», использование гаджетов в темное время суток может стать одной из причин появления рака.

»ВОЗ признала, что работа сменами — потенциально онкогенный вид деятельности. В частности, было выявлена связь с появлением опухолей молочной железы у женщин, которые работают в ночную смену. А это означает, что ваш мозг не делит время на рабочее и нерабочее, и оба варианта превышения экранного времени вредны», – заключила Осокина.

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