Маленький смартфон, большой моноблок. Чего ждать от весенней презентации Apple

Уже этой весной Apple должна представить обновленный iPhone SE с «мощным железом» и поддержкой 5G, который, по мнению аналитиков, заставит почти полтора миллиарда пользователей Android перейти на бюджетный смартфон из Купертино. Кроме того, компания готовит еще несколько анонсов — от премиального планшета до нового компьютера.

iPhone SE 3

Согласно многочисленным утечкам, весной Apple представит iPhone SE 3 (или iPhone SE Plus), который будет выполнен в «устаревшем» дизайне прошлой модели, но при этом получит значительные изменения в начинке. Во-первых, он получит поддержку сетей 5G. Аналитики прогнозируют, что этот фактор станет причиной перехода около полутора миллиарда пользователей Android-смартфонов на iPhone SE.

Во-вторых, iPhone SE 3 будет оснащен флагманским чипсетом Apple A15 Bionic, на базе которого построена линейка iPhone 13. Это даст новому бюджетному iPhone высокий уровень производительности и вместе с поддержкой 5G поставит его в один ряд с флагманскими смартфонами других компаний. К тому же использование нового чипсета положительно скажется на времени автономной работы iPhone SE, чем не могла похвастаться прошлая модель.

iPhone SE 3 получит 4,7-дюймовый дисплей с рамками и биометрический сканер отпечатков пальцев Touch ID..

При этом достоверной информации о камерах бюджетного iPhone все еще нет. Учитывая, что дизайн не изменится, можно предположить, что смартфон будет оснащен двумя камерами — одной тыльной и фронтальной. Ожидается, что Apple добавит поддержку ночного режима, которого не было в iPhone SE 2.

Ожидаемая цена смартфона должна быть идентичной актуальному iPhone SE — $400 в США или 40 тыс. руб. в России.

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iPad Pro

Эксперты рынка и СМИ утверждают, что весной Apple также представит новый iPad Pro на базе платформы M1 Pro в двух размерах — с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым дисплеями.

Аналитик Мин-Чи Куо считает, что iPad Pro 11 получит mini-LED экран. В актуальной версии iPad Pro 12.9 уже используется mini-LED.

Ожидается, что новый планшет Apple последует примеру iPhone 12 и будет заряжаться от MagSafe.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман утверждает, что планшет впервые получит стеклянную заднюю панель и будет поддерживать беспроводную и обратную зарядки.

Некоторые слухи указывают на то, что будущие модели iPad Pro будут ориентированы на использование в ландшафтной ориентации, а потому получит горизонтальный логотип Apple и соответствующее расположение камер. Это также может означать, что Apple сменит соотношение сторон экрана.

Аналитики прогнозируют, что цена 11-дюймового iPad останется на прежнем уровне относительно прошлогодней модели и будет начинаться от $800 (около 59,7 тыс. руб.) за модель c Wi-Fi и от $1,2 тыс. (около 89,5 тыс. руб.) за версию с поддержкой сотовой связи. При этом iPad Pro 12,9 будет предлагаться по цене от $1,3 тыс. (около 97 тыс. руб.) и от $1,5 тыс. (около 111,7 тыс. руб.) за версию с Wi-Fi и сотовой связью соответственно.

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iMac Pro

Прошлой весной компания Apple обновила 21,5-дюймовый iMac, представив яркую коллекцию 24-дюймовых моноблоков на базе фирменного чипа M1. Ожидается, что этой весной компания покажет обновленную версию 27-дюймового компьютера, которая будет переименована в iMac Pro.

Слухи и инсайды указывают на то, что моноблок будет оснащаться чипами M1 Pro и M1 Max, которые дебютировали в последнем MacBook Pro с «челкой». Предположительно компьютеры в минимальной комплектации будут поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Некоторые инсайдеры прогнозируют поддержку FaceID.

Начальная цена iMac Pro составит $2 тыс. (около 149 тыс. руб.).

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Mac mini

Первоначально слухи об обновленном Mac mini с новым чипом указывали на то, что Apple представит компьютер в ходе осенней презентации, на которой были анонсированы MacBook Pro, а также чипы M1 Pro и M1 Max. Отраслевой портал iDrop сообщил, что Apple действительно планировала выпустить новый Mac mini осенью, но отложила запуск, чтобы их ноутбук «сиял».

Ожидается, что новый компьютер Apple получит до 64 ГБ оперативной памяти и больше портов, чем у модели на процессоре Apple M1. Корпус Mac mini будет оснащен двумя портами Thunderbolt/USB Type-C четвертого поколения и двумя портами «классического» USB Type- A, HDMI и Ethernet для проводного подключения к интернету.

Более производительная платформа и увеличенное количество разъемов должны сделать новый «мини-компьютер» профессиональным инструментом, пригодным для выполнения ресурсоемких задач.

Предполагаемая цена Mac mini 2022 года будет начинаться от $700 в США или 75 тыс. руб. в России, что аналогично стоимости прошлой модели на Apple M1.