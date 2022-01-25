В чем риски заказа китайских смартфонов

Зачастую россияне в попытке сэкономить заказывают смартфоны с китайских маркетплейсов, не подозревая о связанных с этой затеей рисках. Как выбрать гаджет на AliExpress, к каким трудностям стоит готовиться и почему все-таки лучше переплатить за сертифицированное в России устройство — в материале «Газеты.Ru».

«Глобалка»

Ростест (РСТ) или ЕАС — это официальная сертификация, которую проходит электроника перед официальной продажей в России или на рынках государств-членов Евразийского экономического союза. Сертифицированные по этому стандарту смартфоны продаются только в официальных магазинах компаний и их партнеров, в том числе и на российском AliExpress. Однако при выборе Android-смартфона на AliExpress следует тщательно изучить описание именно выбранного товара, так как на одной странице могут предлагаться смартфоны разных версий.

Это может быть РСТ, ЕАС или глобальная версии — те, что без каких-либо проблем будут поддерживать Google Play сервисы, бесконтактную оплату и все 4G-частоты на территории РФ и стран СНГ и ЕАЭС. Модели Global version, как правило, стоят дороже китайских, но при этом нередко дешевле, чем в официальной российской рознице. К тому же часто отправка глобальных смартфонов доступна с российских складов.

Но иногда пользователи в силу отсутствия опыта могут приобрести «китайский» смартфон — под китайским следует понимать, что гаджет оригинальный, просто предназначен для рынка Китая, а значит в нем отсутствует поддержка некоторых 4G-частот, русского языка и сервисов Google.

CN или Chinese version обычно стоят заметно дешевле глобальных аналогов.

Также существует нечто среднее между глобальной и китайской версией — китайская модель с глобальной прошивкой, которая отмечается как global rom. Такие устройства, как правило, поддерживают основной пакет языков мира, в том числе и русский, а также Google-сервисы и бесконтактную оплату. Такие модели обычно не отличаются в цене от китайских. Проблема заключается лишь в том, что коробка будет вскрыта, чтобы продавец мог «поставить» русский язык на китайскую версию.

Почти как новый

Кроме Android-смартфонов на AliExpress и аналогичных площадках также доступны гаджеты Apple. При покупке iPhone как таковой разницы особо нет — либо пользователь выбирает смартфон на «AliExpress Россия» в магазинах российского ритейла по тем же ценам, либо он пытается сэкономить и получает «кота в мешке». При покупке актуальных моделей цены практически идентичны российским.

Такая покупка может быть оправдана только в одном случае — китайские и гонконгские версии имеют поддержку двух физических SIM-карт.

В целях экономии некоторые пользователи покупают прошлые модели iPhone, которые продаются как «восстановленные» на AliExpress. Восстановленный iPhone подразумевает, что гаджет был поломан, отремонтирован и заново поступил в продажу. При этом цена таких гаджетов нередко бывает выше, чем на б/у рынке.

Поддержка 4G

Для полноценной работы 4G смартфона на территории России он должен поддерживать основные частоты, среди которых band 3, 7, 20, 31, и 38. Часто в китайских версиях отсутствует поддержка 7 и 20 диапазонов частот.

Это не означает, что аппарат из Китая не будет работать в сетях 4G — например, в Москве и Санкт-Петербурге в основном используются другие частоты помимо band 20, которые встречаются в любом смартфоне с поддержкой LTE. Проблема может коснуться жителей большинства регионов страны.

Это связано с тем, что band 20 работает на низких частотах, а чем частота ниже — тем больше длина волны. Это позволяет использовать 20 диапазон частот на больших расстояниях. Он чаще всего работает за городом, вдоль автотрасс и в небольших городах.

Гарантия

Товары, купленные не в российском подразделении AliExpress, часто не имеют российской гарантии, из-за чего у покупателя могут возникнуть проблемы с обслуживанием техники.

В случаях, когда гарантийное обслуживание предусмотрено, пользователь может столкнуться с другой проблемой — для ремонта ему придется за собственные средства отправлять устройство в Китай.

Нередко продавцами на площадке выступают частные лица, а не компании. В таком случае лучше сразу уточнять у продавца наличие именно российской гарантии перед покупкой.

Пошлина

При покупке электроники из заграницы стоит учитывать и таможенную пошлину. С 2020 года порог беспошлинной интернет-торговли составляет €200 (около 17,8 тыс. руб.) и 31 кг. Покупателю нужно будет доплатить 15% с части стоимости, превысившей €200.

Так, например, за смартфон из Китая с ценником 40 тыс. руб. придется доплатить около 3,4 тыс. руб. При покупке гаджетов на любую сумму со складов в РФ платить пошлину не нужно.

На что обратить внимание перед покупкой

Чтобы не прогадать с покупкой смартфона на маркетплейсе, важно внимательно читать отзывы покупателей под товаром, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе AliExpress Россия.

«Для выбора товара мы советуем обращать внимание на количество заказов и процент положительных отзывов магазина. Еще один важный показатель — рейтинг продавца. У надежных продавцов такой рейтинг составляет 95-98% и выше. Помимо оценки поставщика существует и рейтинг товаров — это количество звезд, которое также помогает определиться с выбором. Чем выше этот рейтинг, тем лучше. Продавцы дорожат своим рейтингом, потому что именно на него ориентируются покупатели», — отметили в пресс-службе AliExpress Россия.

При этом сообщается, что удобнее всего выбрать смартфон именно у российского продавца — так пользователь получит гаджет намного быстрее и с официальной гарантией от производителя.

«Избежать рисков при покупке помогает программа защиты покупателей, когда продавец получает деньги только после подтверждения пользователем, что он получил товар. Если товар неисправен или не подходит, покупатель может сразу в приложении открыть спор. При этом на AliExpress один из самых низких на рынке показателей возврата — не более 1-2% в разных категориях», — заключил представитель пресс-службы.