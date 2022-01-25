«Натравит людей друг на друга». Сможет ли ИИ положить конец цивилизации

В будущем человечество может столкнуться с глобальной войной, которую развяжет искусственный интеллект, считает режиссер Джеймс Кэмерон. Некоторые эксперты солидарны с создателем «Терминатора», однако есть и те, кто опасается более серьезных проблем. Какие технологии могут действительно погубить человечество — в материале «Газеты.Ru».

Бомбы не понадобятся

Режиссер кинофраншизы «Терминатор» Джеймс Кэмерон уверен в том, что технологии искусственного интеллекта уничтожат человечество с помощью дипфейков, об этом сообщает портал PCMag.

Дипфейки — это фото- или видеоматериалы, сгенерированные нейросетью. Зачастую дипфейки используются для распространения дезинформации, так как способны ввести людей в заблуждение из-за своей высокой реалистичности.

В фильмах Кэмерона нейросеть Скайнет уничтожила половину человечества с помощью ядерного взрыва. В реальности же, по мнению режиссера, восставший против людей ИИ будет использовать именно дипфейки, которые помогут ему вызвать политический хаос и развязать мировую войну.

«Все, что нужно было бы сделать Скайнет для захвата мира, это просто обмануть людей, натравить их друг на друга с помощью дипфейков. Ему не придется уничтожать мир с помощью ядерного оружия, намного проще настроить наши умы против нас самих. Это было бы очень похоже на то, что происходит в мире сегодня», – заявил американский режиссер.

По его словам, дипфейки уже сегодня сложно отличить от реальных видео, в будущем же с развитием технологий сделать это будет практически невозможно.

«Проблема заключается в том, что новостной поток сегодня слишком быстр и люди просто не будут успевать отличать правду от вымысла. Именно поэтому ущерб, который может принести неразоблаченный фейк, может быть существенным», – объяснил Кэмерон.

«Реальных угроз от ИИ мы пока даже не можем представить»

IT-эксперт Даниил Шеповалов (danya.ru) согласен с мнением режиссера. По его словам, не может быть сомнений, что именно связанные с нейросетями явления уничтожат человеческую цивилизацию.

«Это произойдет, несмотря на все декларации, кодексы и комитеты по этичному применению искусственного интеллекта. Однако, сомневаюсь, что именно дипфейк станет таким триггером Судного Дня. Люди постепенно привыкают к мысли, что личность в видео сейчас очень легко имитировать, технология доступна любому школьнику», – объяснил Шеповалов.

Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что ИИ и дипфейки станут причиной гибели цивилизации. Руководитель группы машинного обучения «Инфосистемы Джет» Егор Кривов отметил, что сейчас мы еще не можем видеть весь потенциал ИИ.

«Реальных угроз от ИИ мы пока даже не можем себе представить. В современной версии он далек от принятия независимых решений. Пока это скорее новый автомобиль, который может из-за дефекта в логике привести к авариям, а не полноценный интеллект, принимающий независимые решения», – считает эксперт.

По словам философа и специалиста по искусственному интеллекту Александра Неймарка, пока в мире нет всплеска агрессии, который напрямую связан с машинами и ИИ. Дипфейков также не стоит опасаться.

«Раньше можно было подделать скан паспорта, сейчас при помощи нейронных сетей эти подделки легко выявляются. Аналогичное произойдет и с дипфейками — их научатся выявлять и устранять. Другое дело, что они будут продолжать усложняться и адаптироваться к реальности, пока сами не станут реальностью — мир полностью станет иллюзией, когда иллюзия займет место реальности. Сингулярность иллюзии — вероятно, но уничтожение мира — вряд ли», – объяснил эксперт.

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев считает, что человечество должно опасаться других проблем, которые могут привести к концу света.

«Глобальное потепление и другие изменения климата существенно могут навредить природе и привести к концу света. Есть люди, согласные и не согласные с этой теорией, тем не менее, игнорировать данный фактор нельзя. Во вторую очередь, существенным риском для человечества является космическая угроза. Несмотря на то, что шанс появления метеоритов, которые могут уничтожить землю, мал, игнорировать его нельзя», – рассказал Кивокурцев.

Кроме того, человечеству также стоит опасаться вирусов и различных заболеваний, а также обратить внимание на экологическую угрозу, которая может привести к гибели сельскохозяйственных культур и массовому голоду, добавил эксперт.