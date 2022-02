Apple начала борьбу с украинским супергероем

Корпорация Apple намерена засудить украинского режиссера за его фильм Apple Man, в котором одноименный супергерой обладает способностью управлять яблоками. «Газета.Ru» обратилась к юристам с целью выяснить, являются ли претензии к новому супергерою обоснованными, а также вспомнила о прошлых претензиях купертиновцев к другим брендам.

Apple Man

Против украинского режиссера Василя Москаленко был подан иск из-за его фильма Apple Man, в котором одноименный супергерой умеет управлять яблоками, заставляя их левитировать. Истцом по этому делу выступает Apple, которая уверена, что фильм вредит бренду тем, что пользователям может показаться, что Apple Man каким-то образом связан с технологической компанией. Купертиновцы планируют остановить распространение комедии, которая на данный момент отснята и проходит стадию постпродакшена.

По словам Москаленко, Apple подала против него иск на 467 страницах.

Режиссер отмечает, что его фильм был одобрен Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO), и Apple сейчас пытается отклонить заявку на регистрацию товарного знака Apple Man.

«Если в моей регистрации будет отказано, нет никаких гарантий, что Apple не потребует удалить мой фильм вскоре после его выхода», — сказал Москаленко в беседе с порталом iPhone in Canada.

Он также рассказал, что открыт для переговоров и надеется, что им удастся разрешить этот спор.

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат Константин Ерохин рассказал, что претензии Apple не обоснованы ни c юридической точки зрения, ни с точки зрения здравого смысла.

«Маниакальная тяга корпорации Apple к тотальному контролю, которая, между тем, в теории пропагандирует и декларирует свободу самовыражения, в практическом приложении оборачивается вот такими исками к обычным творческим людям. Я ознакомился с логотипом фильма и с его синопсисом — речь идет о спасении земли сверхчеловеком по имени Apple Man. Какая тут связь с технологическим гигантом — малопонятно. Конечно, нужно изучить всю документацию, связанную с товарным знаком, а также правоприменительную практику по схожим вопросам в Украине и США, однако, даже в случае, если у Apple есть права на выпуск фильмов с одноименным названием, в конкретном случае все претензии можно назвать притянутыми за уши», — считает Ерохин.

Он считает, что подобными действиями компания Apple наносит себе большой репутационный ущерб, претендуя на монополию на слово, обозначающую библейский плод, и пытаясь контролировать его использование по всему миру в достаточно агрессивном и неконструктивном ключе.

Однако партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий считает, что возмущение Apple является оправданным.

«Претензии компании Apple являются обоснованными с точки зрения американского законодательства. Дело в том, что американское право в части, регулирующей товарные знаки, базируется на доктрине защиты товарных знаков от «размывания», то есть от использования товарных знаков третьими лицами в отношении тех товаров и услуг, для которых товарный знак не зарегистрирован. Для этого товарный знак должен быть широко известен — в случае с Apple это очевидно, а такое использование третьими лицами должны вызывать ложную ассоциацию в глазах потребителя между нарушителем и правообладателем, или порочить товарный знак», — считает Городецкий.

Он отметил, что на стороне украинского режиссера будет право на свободу слова и творческого самовыражения, гарантированное конституцией США и американским законодательством об авторском праве. Однако, поскольку решение суда будет основано на оценочных категориях, то заранее предсказать исход дела сложно.

Украинский кинорежиссер Василь Москаленко в 2020 году запустил успешный сбор средств на краудфандинговой площадке Kickstarter для своего комедийного боевика Apple Man, собрав €101,7 тыс. (около 8,8 млн руб.).

Похожий логотип

В 2020 году Apple выразила свое недовольство схожестью логотипа стартапа Prepear и самой компании. Купертиновцы утверждали, что логотип в виде груши с листиком напоминает яблоко, которое является одним из самых узнаваемых логотипов в мире.

В Apple планировали отозвать регистрацию у стартапа, так как логотип может вызвать у пользователей «размытие отличий» между двумя брендами. Однако шесть месяцев спустя стороны все же смогли прийти к мирному решению. Оказалось, что у Apple на самом деле не было претензий именно к груше — все сходство, по мнению Apple, упиралось в форму листочка. Prepear согласились изменить форму листа на вершине груши, и Apple сочла этого достаточным, чтобы позволить торговой марке продвигаться вперед.

Prepear — это приложение, которое помогает находить рецепты, организовывать доставку продуктов и создавать блюда.

Swatch

В 2015 году Apple также подала в суд на Швейцарскую компанию Swatch, которая занимается производством часов. Недовольство Купертиновцев было вызвано из-за поданной Swatch заявки на регистрацию международной торговой марки One more thing. В Apple посчитали, что это проявление недобросовестной конкуренции, так как фраза «One more thing» является «коронной» для Apple, которая использует ее во время презентации своих самых значимых продуктов.

Тем не менее, суд отклонил иск Apple, так как фраза не была выдумана Стивом Джобсом и использовалась ранее детективом Коломбо в одноименном телесериале.

Кроме того годом позже Swatch оспорила патент Apple на бренд iWatch, который был созвучен с брендом iSwatch швейцарской компании. В связи с этим Apple пришлось назвать свои часы Apple Watch, хотя изначально планировалось название iWatch.

В 2017 году уже Apple подала в суд на Swatch. ИТ-компания пыталась запретить швейцарцам использовать фразу «Tick different» («Тикай иначе») в качестве слогана, потому что он похож на слоган Apple «Think different» («Думай иначе»), используемый в рекламе с 1997 по 2002 год. Swatch доказала, что это отсылка к собственной фразе кампании «Always different, always new» из восьмидесятых. По итогу Apple не смогла победить швейцарскую компанию.