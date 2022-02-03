Угроза возмездия и попытка запутать суд: Твит трехлетней давности довел Илона Маска до суда

Илону Маску припомнили твит из 2018 года. Организация, контролирующая соблюдение прав работников, расценила его предложение об опционах на акции Tesla как попытку подкупа сотрудника, который хотел перемен в Tesla. Юристы склонны считать, что Маску грозят реальные проблемы — суд вряд ли встанет на сторону бизнесмена.

Острый на язык

Глава Tesla Илон Маск снова одним твитом довел себя до суда. На этот раз бизнесмен разгневал Национальное управление по трудовым отношениям США — государственную организацию, которая следит за соблюдением прав работников.

Как сообщает агентство Bloomberg, поводом стал пост с критикой профсоюзов и увольнение профсоюзного активиста Ричарда Ортиса.

От Tesla также потребовали отменить внутренние правила компании, запрещающие распространение профсоюзной литературы в нерабочее время. Именно из-за этого Ортиса лишили должности.

Запись в Twitter была сделана еще в мае 2018 года, однако судебное разбирательство продолжается до сих пор.

«Ничто не мешает команде Tesla на нашем автомобильном заводе голосовать за профсоюз. Могли бы все провести уже завтра, если бы захотели. Но зачем платить профсоюзные взносы и просто так отказываться от опционов на акции?» — написал тогда Маск.

Американское ведомство сочло такую формулировку попыткой подкупа работников и угрозой в отношении тех, кто продолжит требовать создания профсоюза.

Маск отказался выполнять требования государственной организации. Еще в марте 2021 года Tesla подала апелляцию. Коллегия из трех судей в федеральном апелляционном суде в Новом Орлеане 2 февраля провела заседание, чтобы решить, действительно ли твит главы Tesla был угрозой.

Мнения судей

Во время заседания стало понятно, что пока судьи не пришли к единому мнению в отношении высказываний Маска в Twitter. Один из них заявил во время слушаний: управление по вопросам труда инициировало расследование деятельности Маска обоснованно.

По его мнению, пост можно интерпретировать как указание работникам: «Потеря своих опционов на акции — цена, которую вам придется заплатить, если вы объединитесь в профсоюзы».

Адвокат Tesla Дэвид Сэлмонс защищал высказывание Маска, указывая на то, что в США действует конституционное право на свободу слова в соответствии с Первой поправкой.

По его словам, работодатель в лице бизнесмена лишь говорил о недостатках объединения в профсоюзы, без каких-либо угроз. Сэлмонс указал на то, что твит Маска — на самом деле «заявление о том, что будет делать профсоюз, а не компания».

Не меньше споров вызвал и второй твит от 22 мая 2018 года, через два дня после оригинальной публикации. Тогда Маск прямо ответил пользователю Twitter, что работников Tesla опционов на акции лишит не компания, а профсоюз работников автомобильной промышленности.

Сэлмонс считает, что в этом твите Маск «отрицает любые односторонние действия компании, которые могут представлять угрозу» и что это подтверждение корректности версии защиты.

Один из судей на это заявил, что следующий твит Маска был слишком поздно опубликован, чтобы считать его продолжением первого.

Спорная формулировка

Юристы считают, что Маску стоит готовиться к проблемам.

Эксперт из United Auto Workers Дэниел Карри уверен, что твит Илона Маска был «угрозой возмездия, а не законным выражением мнения». По его словам, второе сообщение главы Tesla является лишь попыткой запутать суд.

«Они выдвигают идею о том, что профсоюз может лишить работника опционов на акции. Но это же просто не соответствует действительности», — заверил юрист.

Мика Йост из Национального управления по трудовым отношениям считает, что требование ведомства к Маску обоснованно, и твит нарушает закон. Он указал, что Tesla пытается обойти нарушение, пытаясь объединить два высказывания с разницей в пару дней в единое целое.

В случае, если апелляция Маска не будет поддержана, ему придется не только удалить твит, но также восстановить на работу в Tesla уволенного профсоюзного активиста. Производителя электрокаров также признают нарушителем закона за противоправные меры против других сотрудников, выступавших за профсоюз.

В деле указано, что руководство Tesla принудительно допрашивала сторонников профсоюза и ограничивала их в общении с журналистами. В Tesla отрицают все эти обвинения. Пока неизвестно, когда именно коллегия из трех судей вынесет решение.

Это не первая судебная тяжба Маска из-за постов в Twitter. Два спорных твита из того же 2018 года стоили предпринимателю и его компании штрафа в $40 млн. Разборка с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в итоге была урегулирована специальным соглашением, согласно которому Маск не может обсуждать отдельные темы в соцсетях без предварительного одобрения юриста Tesla. Кроме того, он был лишен должности председателя совета директоров Tesla, сохранив за собой лишь пост гендиректора компании.