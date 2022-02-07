«Умные клавиатуры». Как научить компьютер вводить текст за человека

Пользователи компьютеров могут упростить набор текста по примеру того, как это сделано на современных смартфонах. Существует как минимум три сервиса, которые легко настраивают автоматическое заполнение и замену внутри документов. Об ускорении работы с текстовыми файлами — в материале «Газеты.Ru».

Без рук

Пользователям таких текстовых редакторов, как Google Docs, Microsoft Word и Apple Pages, очень легко создавать собственные автозамены слов и знаков, чтобы сократить время при наборе текста. Если речь идет о крупных документах, то сэкономлены могут быть даже не минуты, а часы.

Все необходимые действия можно провести внутри настроек каждого из сервисов.

Эти три программы в какой-то степени можно научить вводить текст за пользователя — они автоматически преобразуют отдельные знаки в полноценные слова и исправляют неточности, сообщает The Wired.

Google Docs

Если нужно включить собственные слова или фразы, которые хочется вводить автоматически и без ошибок, то нужно лишь зайти в специальные настройки. Сам сервис доступен в том числе онлайн через браузер, поэтому крайне удобен даже при использовании с нерабочего компьютера.

Например, можно включить автодописывание слов на основе комбинаций букв. Открыв документ, нужно выбрать «Инструменты», «Настройки», а затем «Замены».

Сначала необходимо нажать на подтверждение функции «Автоматическая замена», затем прокрутить страницу вниз и увидеть пункт «Автоисправления».

Внутри него есть возможность внести все слова и фразы, которые необходимо изменять без участия пользователя.

Чтобы создать собственное автоисправление, нужно заполнить два поля: «Заменить» и «На». Как только оба поля будут заполнены, слово или фраза добавится в начало списка. Ее можно удалить в случае необходимости. Для подтверждения изменений необходимо нажать OK внизу, иначе все внесенные данные не сохранятся.

Также в Google Docs достаточно часто корректно поправляют орфографические ошибки: заменяющее слово появляется с правильным написанием, а подчеркивание пунктиром отмечает изменение. Но если по какой-либо причине система некорректно указывает ошибку, достаточно щелкнуть по слову и нажать на пункт «Отменить», это вернет корректное отображение слова.

Microsoft Word

В текстовом редакторе от Microsoft есть опция автокоррекции слов и фраз. Необходимо выбрать пункт «Файл», «Параметры», а после нажать на «Правописание». После этого пользователям откроется множество различных опций.

В первую очередь необходимо настроить автоисправления при наборе текста. Для этого нужно перейти в «Параметры автозамены». Некоторые параметры для автоматической правки знаков препинания доступны в поле «Автоформат при вводе», при необходимости их можно отредактировать под себя.

Затем нужно переключиться на вкладку «Автозамена», чтобы увидеть, какие части слов и фраз будут заменяться.

Например, можно включить или отключить исправления заглавных букв в начале предложений, чтобы не было необходимости добавлять их вручную. С помощью кнопки «Исключения» есть возможность настроить, какие слова или фразы не нужно менять и лучше все-таки писать самостоятельно.

Установив флажок «Заменять текст при вводе», можно добавить правило: при вводе нескольких букв они будут автоисправляться на полноценное слово. Каждое из них можно внести через кнопку «Добавить».

Apple Pages

Текстовый редактор Apple, включенный в macOS, также можно настроить под пользователя. Для этого после открытия документа нужно выбрать пункт «Страницы», затем «Настройки» и «Автоисправление». В этом диалоговом окне можно включить или выключить автоматическую коррекцию орфографии и исправления форматирования.

В нижней части диалогового окна указан краткий список автоматических замен, которые используются в Pages по умолчанию.

Его можно расширить, ускорив процесс работы.

Для этого нужно установить флажок на пункте «Замена символов и текста», затем выбрать кнопку со знаком плюс. В список добавится слово или фраза. После этой процедуры замены будут активны во всех документах внутри редактора.

Также в Pages есть специальная система замен для знаков, но в другой части программы. Необходимо выбрать «Редактировать», «Замены», а затем «Показать замены». Именно там содержатся все включенные автоисправления, в том числе исправления для тире и кавычек. Их можно как включить, так и отключить.