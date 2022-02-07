Пророк, ритуалы и последователи. Почему биткоин становится религией XXI века

Некоторые крипто-евангелисты уверены, что биткоин — это религия XXI века. У токена есть свои последователи, собственная церковь, пророк и даже священное писание. О том, почему монету стали считать новой верой, и как к этому относятся криптоэксперты — в материале «Газеты.Ru».

Криптоцерковь и собственный Иисус

Биткоин стал религией XXI века, пишет The Next Web. Криптовалюта имеет все признаки, присущие различным вероисповеданиям, и даже собственную церковь, утверждает портал.

Так, например, в 2017 году последователи монеты основали собственную церковь Биткоина. Согласно информации на официальном сайте, адепты криптомонеты хотят освободить мир от угнетения правительства и центрального банка, которые мешают свободному обмену валютами.

У последователей монеты есть даже собственный «пророк» – таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото, настоящую личность которого так никто и не знает.

«Мы считаем, что все должны иметь возможность свободно обмениваться или торговать без вмешательства какого-либо руководящего органа или третьей стороны в их транзакции. Мы верим, что биткоин позволит нам достичь этой реальности. Технический документ, написанный нашим пророком Сатоши Накамото, является нашей главной книгой. Мы придерживаемся философии открытого исходного кода и свободы информации», – говорится на сайте Церкви Биткоина.

В то, что токен является религией XXI века, также верит журналист Лоркан Рош Келли из Bloomberg.

По его словам, кроме пророка, церковь также имеет «священный текст» – Белую книгу Биткоина, написанную Накамото. В ней подробно рассказывается о новой технологии блокчейна. Также у религии есть и свои «святые и апостолы» – люди, которые общались с Накамото, например, Хэл Финни, первый пользователь сети Bitcoin.

Мнения разошлись

Доктор философских наук Иван Давидов выразил сомнения в том, что биткоин можно назвать религией.

«Попытку все подвести под религию я не считаю адекватной. Не любая вера религиозна по своей природе. Думаю, на данном этапе можно говорить о мифологии биткоина. Но не о религии и не о церкви. Ибо церковь – широкомасштабный легализованный религиозный институт, чего о биткоине сказать нельзя», – рассказал Давидов в беседе с «Газетой.Ru».

Однако эксперты в области криптовалют с ним не согласны. Так, например, IT-аналитик Даниил Шеповалов (danya.ru) уверен в том, что биткоин действительно можно назвать своеобразной религией современности.

«Благочестивый, открытый программный код, который принес в мир Сатоши, должен избавить людей от гнета банков и государств, которые бесконечно печатают свои обесценивающиеся фиатные фантики, незаметно обкрадывают людей с помощью инфляции. Когда курс биткоина растет по экспоненте — прибывает волна новых адептов, а старые посвященные наставляют их на истинный путь. Когда курс падает — это испытание, слабые духом продают свои символы веры, а потом каются, когда начинается следующая волна роста», – объяснил эксперт.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова также согласна с тем, что криптовалюта имеет признаки религии.

«Что такое религия в общем понимании? Это вера в сверхъестественное. В этом плане поклонники криптовалют однозначно верят в успешность цифровых активов несмотря ни на что. Верят в рост биткоина и эфира, а также других активов, хотя это никак не подтверждено технически или реальной стоимостью», – объяснила Самойлова.

По ее словам, сейчас можно наблюдать, как на фоне падения цифровых активов их поклонники продолжают верить в рост крипты, потому что считают биткоин будущим финансовой системы. Самойлова считает, что убеждения эти иррациональны, и их можно назвать религиозным признаком монеты.

«В целом можно сказать, что биткоин имеет признаки религии, но такие же признаки имеют многие явления в нашей жизни, где требуется слепая вера во что-то без особых доказательств», – заключила собеседница «Газеты.Ru».