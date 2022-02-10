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Технологии

Как соцсети борются с «обнаженкой» — и почему нюдсы не победить

Специалист Самойлов объяснил, почему соцсети нельзя избавить от дикпиков

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Depositphotos
Соцсеть «Одноклассники» начала «размывать» изображения 18+ в переписке. Однако нюдсы в интернете неискоренимы, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их словам, война соцсетей с интимными снимками не приведет к победе. Почему — читайте в материале «Газеты.Ru».

Всемирный поток

Пользователи социальных сетей должны понимать, что ни одна площадка не может полностью уберечь от нежелательных изображений вроде дикпиков [изображений мужских гениталий] или нюдсов [общее определение интимных фото], уверен управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Даже при условии того, что владельцы соцсети регулярно обновляют оборудование и защищают сети от внешних атак, есть еще такой фактор, как сбой. Такое часто бывает при серьезном обновлении, и именно тогда и возникают уязвимости», — рассказал «Газете.Ru» специалист.

По его словам, любые бреши в защите будут оперативно устранять, но на определенный промежуток времени пользователи останутся совершенно незащищенными.

Также важно помнить, что есть социальные сети, которые ставят прибыль во главу угла и никак не взаимодействуют с пользователями, констатировал Самойленко.

«Уязвимости в таких соцсетях не чинят неделями. Поэтому, если критически важно избежать появления нежелательных изображений, нужно обращать внимание на отзывы других клиентов и искать альтернативы», — добавил эксперт.

Клиентоориентированные социальные сети будут вводить специальные фильтры, которые распознают изображение и заблокируют фривольный контент, считает он. По словам Самойленко, сейчас эта технология применяется на зарубежных площадках, но найдет распространение и в России. В пример он привел решение соцсети «Одноклассники» блюрить [от англ. blur — размывать, размазывать] интимные снимки, если их присылает в личном чате незнакомый пользователю человек.

Соцсети стали слишком большими площадками с огромной базой пользователей, поэтому, по мнению эксперта, все эти меры не могут полностью исключить появление нежелательных нюдсов в личных сообщениях пользователей. По словам Самйоленко, в борьбе с ними не поможет даже внедрение технологий на базе искусственного интеллекта и нейросетей.

Нюдсы — двигатель прогресса

Основатель сервиса по аренде шлемов виртуальной реальности с контентом для взрослых VRАЮ Анна Райская в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что проблема не нова и искоренить нюдсы пытались и раньше.

В 1863 году картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве» вызвала огромный переполох и негодование во французском обществе: художник посмел изобразить обнаженную красотку рядом с представительными джентльменами. По словам эксперта, обнаженные дамы в образах богинь, нимф и остальных представителей античного времени не смущали посетителей, в отличие от «обычной голой девицы».

«Примерно такое же ощущение вызывает решение Facebook, Instagram и других социальных сетей блюрить изображения сосков и гениталий», — отметила Райская.

По ее словам, бороться с нюдсами активнее всего за рубежом пытается Meta, которая владеет соцсетью Facebook. В пример она привела то, как под запрет обнаженных фото попали произведения искусства: статуя Венеры Виллендорфской и полотна Питера Пауля Рубенса из XVII века.

«В результате некоторые музеи уже открыли собственные аккаунты на OnlyFans – спорной соцсети, которая специализируется на публикации обнаженного контента, а не предметов искусства», — заметила специалист.

ИИ против нюдсов

Учитывая то количество контента, которое публикуется сегодня в соцсетях, невозможно его отсматривать вручную, поэтому большинство платформ пользуется технологиями искусственного интеллекта, чтобы проанализировать, нет ли на фотографиях «запрещенки».

Райская отметила, что в промежутке между январем и мартом 2020 года Facebook удалил 39,5 млн изображений секса или обнаженного тела. Причем 99,2% из этого контента было удалено автоматически, благодаря машинному обучению.

По ее словам, когда Meta решила пойти еще дальше и запустила технологию защиты от порномести, не все пользователи согласились с тем, что такие меры подходят и для них.

Для того, чтобы именно ваши интимные фотографии никогда не всплыли в сеть, нужно отправить свои обнаженные снимки корпорации, чтобы та их отсканировала, сохранила и сберегла вашу «цифровую невинность». Фотографии преобразуются в хеш, то есть набор символов. Сами снимки обещают не хранить и не передавать.

«Однако когда я сделала опрос на эту тему в своем Instagram, 86% подписчиков отказались бы доверить свои фотки ню корпорации — хотя регулярно доверяют ей самую разную конфиденциальную информацию для сканирования, включая пароли, номера карт, и конечно же, свое лицо», — добавила эксперт.

Анализом фотографий с помощью искусственного интеллекта и их «размытием» занимаются также сервис знакомств Badoo и соцсеть Twitter, которая дважды спрашивает пользователя, готовы ли он посмотреть «непристойный» контент. По ее словам, некоторые соцсети более категоричны и попросту сразу скрывают подобный контент, как, например, TikTok и Instagram.

По мнению эксперта, порой соцсети остаются единственными, кто может решить проблемы с нежелательными нюдсами. Другие пути решения могут быть долгими и малорезультативными.

Например, в случае с активисткой по имени Ана Колева из Северной Македонии. Ее интимные фото попали в эротическую группу в мессенджере Telegram.

Она обратилась в местный Департамент против цифровой преступности. В процессе объяснения ситуации девушке пришлось показать свои интимные фото, чтобы доказать необходимость блокировки. Однако ведомство так ничего и не сделало.

Активистке помогла только огласка — когда журналисты и правозащитники обратили внимание на проблему, платформа удалила нюдсы, а вместе с ее снимками и всю группу целиком.

«Если вы не хотите стать жертвой шантажа или стать знаменитым на весь интернет благодаря своим обнаженным фотографиями, попросту не пересылайте их в интернете. А если стать знаменитым таким образом и есть ваша цель, то вы в хорошей компании: уже многие знаменитости прославились подобным образом, от Тимати до Канье Уэста, так что дерзайте!» — заключила Райская.

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