Возвращение в офлайн: США снимут пользователей с иглы бигтеха

Митинг около здания Капитолия в Вашингтоне, апрель 2018 года

Американские сенаторы представили законопроект, направленный на борьбу с зависимостью от социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter.

Авторами инициативы выступили Эми Клобушар от демократов и Синтия Луммис от республиканцев, сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, Национальный научный фонд и Национальная академия наук США проведут исследование потенциальных способов решения проблемы зависимости, которые Meta и другие ИТ-гиганты смогут использовать в будущем.

Федеральная торговая комиссия создаст правила, основанные на выводах экспертизы, за их нарушение технологические корпорации будут привлекать к ответственности.

Пристальный интерес американских законодателей к тому, какое влияние Meta и другие представители бигтеха могут оказывать на своих пользователей, неслучайно.

В 2021 году Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook (теперь Meta), стала причиной большого скандала, после того как обнародовала внутренние документы компании. Материалы доказывают, что Instagram (дочерняя компания Meta) наносит вред подросткам.

Также было отмечено, что в погоне за выгодой и вниманием пользователей, онлайн-платформы активно продвигали деструктивный контент с помощью алгоритмов, так как он притягивает больше внимания.

В том числе, распространялись фейки о коронавирусе и вакцинах от COVID-19.

«Слишком долго онлайн-площадки говорили: «Поверьте нам, у нас есть необходимые правила». Но мы знаем, что они неоднократно ставили прибыль выше безопасности людей, а алгоритмы продвигали опасную дезинформацию, задевающий пользователей и содержащий ложные факты. Этот законопроект поможет решить возникшую проблему», — считает Клобушар.

В качестве реакции на инициативу властей США Meta призвала обратить внимание на свое сообщение в блоге, в котором ИТ-гигант пообещал внедрить новые инструменты Instagram, призванные решить проблемы, поднятые Хауген.

Среди них – напоминания о том, что настало время сделать перерыв в интернет-серфинге.