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Технологии

Минимум функций и мало обновлений. 6 минусов Safari

В чем Safari уступает другим браузерам

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Существует несколько причин, чтобы отказаться от использования фирменного браузера Apple Safari — от распространенных ошибок и редких обновлений до скромных возможностей кастомизации и отсутствия совместимости за пределами экосистемы компании из Купертино. Почему стоит сменить предустановленный по умолчанию браузер на гаджетах Apple — в материале «Газеты.Ru».

Обновления

Обновления для Safari в большинстве случаев выпускаются вместе с пакетом обновлений на iOS или macOS, но значительные изменения в браузере происходят примерно раз в год, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Лидия Базанова.

«Важно понимать, что обновления браузера играют большую роль для его безопасности, так как включают в себя не только новые функции и изменения в интерфейсе, но и исправления выявленных уязвимостей. Многие эксплойты для уязвимостей появляются в свободном доступе, то есть этими уязвимостями могут воспользоваться даже низкоквалифицированные злоумышленники, не понимающие принципа их работы. Опасность атак на браузер заключается в том, что злоумышленники могут перехватывать вводимые в браузер данные или получить доступ к данным, которые пользователь когда-то ввел в браузер и сохранил. Например, данные банковских карт, пароли, персональные данные, личная информация — все это может быть использовано для различных мошеннических схем», — считает Базанова.

Chrome и другие браузеры обеспечивают более надежную защиту от фишинга и вредоносных программ, так как получают обновления безопасности намного чаще. Например, цикл обновления браузера Google составляет 4 недели.

Эксперт отметила, что обнаружение новых уязвимостей происходит непрерывно, поэтому важно, чтобы разработчик браузера оперативно выпускал обновления.

Среди самых свежих примеров — уязвимость в браузере, позволявшая злоумышленникам и любому сайту отслеживать интернет-активность и раскрывать личность пользователей. Информация об обнаруженном эксплойте была передана Apple еще в ноябре 2021 года, но исправление вышло с обновлением лишь в середине февраля 2022 года.

«Жор» ресурсов

Некоторые пользователи Safari сталкиваются с ошибкой недостаточной памяти или энергопотребления при использовании браузера. Уведомление «Эта веб-страница использует значительный объем энергии» попросит пользователя закрыть страницу. Эта ошибка обычно появляется, когда одна или несколько страниц используют больше ресурсов, чем обычно, а дополнительное энергопотребление приводит к более быстрому разряду аккумулятора MacBook. Закрытие вкладки способно решить проблему и нормализовать энергопотребление.

Пользователи также встречаются с аналогичным предупреждением о том, что страница использует слишком много памяти. Ошибка «значительная память» особенно раздражает, так как Safari автоматически перезагрузит страницу, в результате чего можно потерять данные из заполненной формы или любой другой текст, который был добавлен.

Эта ошибка возникает как на старых, так и на новых компьютерах Apple, когда у пользователя открыто несколько вкладок браузера или он просматривает «нагруженный» медиафайлами сайт.

Нехватка памяти замедляет работу как браузера, так и самого устройства. Можно попытаться исправить это, закрыв вкладки, выйдя из Safari, отключив расширения или очистив кэш браузера. Эти процедуры не всегда работают, и иногда единственный способ устранить проблему — перезагрузить компьютер.

В ходе тестирования самых популярных браузеров на macOS журналом PC Magazine Safari от Apple набрал 471 балл в HTML5test, уступив Chrome, который набрал 528 баллов.

HTML5test — это веб-приложение для оценки точности веб-браузера при реализации веб-стандартов HTML5 и базы данных Web SQL, а также стандарта WebGL.

Несмотря на то, что большинство пользователей отмечают чрезмерное использование оперативной памяти браузером Chrome, больше всего, как показал тест PC Mag, занимает Safari — 2121 МБ. Firefox, Chrome, Edge и Opera потратили 705, 324, 213 и 187 МБ соответственно. То есть самым экономным браузером в плане потребления ресурсов на компьютерах Apple является Opera.

Расширения

Расширения — это хороший способ увеличить функциональность браузера. С их помощью пользователи могут упростить хранение и автозаполнение паролей, используя LastPass и его аналоги, экономить деньги во время покупок при помощи кешбэк-сервисов и многое другое. В Safari на Mac и iOS предусмотрена возможность установки дополнений, но с ней не все так гладко.

Как стационарная, так и мобильная версии браузера имеют ограниченное количество расширений в своей библиотеке. Если пользователю для работы в браузере нужны дополнительные возможности, то следует присмотреться к Google Chrome, который может похвастаться широкой библиотекой дополнений.

«В отличие от Google Chrome, у Safari действительно меньше расширений, однако при этом Apple намного серьезнее относится к уровню их безопасности», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

Сломанные сайты и приложения

Некоторые сайты могут не поддерживаться браузером Apple, так как в Safari используется движок рендеринга WebKit, который не так популярен, как Chromium, на котором построены Chrome и Microsoft Edge. Chromium, в частности, широко поддерживается разработчиками, и большинство сайтов предназначены для работы именно на нем.

Safari также несовместим с некоторыми веб-приложениями. Имея ограниченное время и деньги на разработку, разработчики часто выбирают самую популярную браузерную платформу и ту, которая наиболее удобна для разработчиков. По итогам 2021 года самым популярным браузером в мире является Google Chrome — он установлен у 49,42% пользователей.

В результате такого внимания к Chrome и Edge не все веб-приложения будут запускаются на Safari. Например, функция аудио- и видеозвонков и в популярном мессенджере Slack несовместима с фирменным браузером Apple.

Мультиплатформенность

Apple выделяется на фоне конкурентов на рынке благодаря своей экосистеме и простоте использования и совместимости гаджетов друг с другом. Это как плюс, так и минус. Пользователи Safari могут использовать закладки и открытые вкладки на любом гаджете — будь то iPhone или MacBook.

Проблема заключается лишь в том, что все это работает только в рамках экосистемы устройств Apple. Браузер недоступен для гаджетов других вендоров. Хотя раньше и существовала версия Safari для Windows, но компания отказалась от этого проекта десять лет назад.

Нет тем

Большинство пользователей, которые выбирают сторонние браузеры, активно используют их возможности кастомизации. Однако в Safari нельзя «подстроить под себя» его интерфейс. Например, Chrome поддерживает темы, которые меняют внешний вид окон браузера, а в «Яндекс.Браузере» также можно установить видео-обои.

Существует множество тем, которые предлагают разный дизайн интерфейса — от самых простых, сменяющих цветовую схему, до сложных, меняющих значки и другие элементы интерфейса.

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