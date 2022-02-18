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Технологии

Новое исследование: «омикрон» может существовать в организме до 10 дней

Ученые выяснили, что люди с «омикроном» наиболее заразны в первые три дня

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Петр Ковалев/ТАСС
Ученым удалось выяснить, что человек с «омикроном» наиболее заразен в первые три дня – именно на этот период приходится пиковая вирусная нагрузка на организм. Однако больные могут быть заразными и 10 дней. По словам опрошенных «Газетой.Ru» врачей, новые данные об «омикрон»-штамме помогут медикам и властям, которые следят за изменением течения COVID-19 и корректируют длительность больничного.

Пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня после заражения «омикроном» – соответствующее исследование американских ученых опубликовано на MedRxiv. Пиковая вирусная нагрузка – это показатель количества вируса в организме, объясняет врач Евгений Тимаков.

«Вирус – не живая субстанция, это чистый записанный генетический код, который, скажем так, «валяется» во внешней среде в защитной оболочке. Ему для размножения нужен хозяин. Он внедряется внутрь его здоровых клеток. И используя строительный материал нашего организма, то есть белки, ферментные системы и другие кирпичики, размножается», – рассказал «Газете.Ru» Тимаков.

По его словам, когда «омикрон» внедряется, в организме еще нет никакой защиты от него, поэтому он начинает активно размножаться. Только по истечению трех дней иммунитет включает специфические защитные функции, формирует антитела и начинает этот вирус уничтожать. В результате вирусная нагрузка на организм снижается.

«Именно в период пиковой вирусной нагрузки человек становится наиболее заразным. Чем больше вирусная нагрузка, тем больше вируса выделяется во внешнюю среду. Это коррелирующие между собой показатели. При этом различные вирусы по-разному себя ведут. Например, предыдущий штамм коронавируса, «дельта», размножался в организме в течение недели. А штамм «омикрон», судя по научной статье американских ученых, имеет пиковую нагрузку в первые три дня,» – объяснил эксперт.

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и лаборатории Миримус опубликовали препринт, в которой приводятся результаты исследования заражения «омикроном».

В рамках работы ученые взяли 37 зараженных испытуемых, – все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы выяснить на какие сутки вирус не обнаруживается в организме зараженного.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни – это видно из графиков, приведенных в исследовании. По истечению трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать. «Омикрон» исчезал из организма в среднем за 7–9 дней.

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус отметил, что пик вирусной нагрузки зависит от состояния организма зараженного.

«Пиковая нагрузка вируса на организм для каждого человека индивидуальна и общих правил в данном случае установить нельзя. Никто не может гарантировать, что пациент с плохим иммунитетом, с ожирением и другими заболеваниями после третьего пикового дня вдруг пойдет на поправку. Ему же может с каждым днем становиться все хуже и хуже», – считает собеседник «Газеты.Ru».

В исследовании также сообщается, что некоторые люди могут представлять опасность для окружающих до 10 дней после заражения новым штаммом коронавируса. На 12-ый день никто из пациентов уже не имел положительного теста.

«Важно отметить, что в статье приводятся данные по вакцинированным, – объясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. – Причем они были заражены не уханьским штаммом, — S-белок которого лежит в основе вакцины, — а «омикроном».

Так как «омикрон» сильно генетически изменен по отношению к уханьскому, то антитела к нему формируются не за три дня – как это было бы при классическом повторном заражении, — а за 4 и больше. Поэтому вирусная нагрузка на 4-ый день спадает, так как начинает работать иммунитет».

По словам вирусолога, это — новые важные данные, которые надо учитывать врачам и властям. Некоторое время назад в России сократили длительность больничного по COVID-19. Возможно свежие научные исследования помогут скорректировать это решение.

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