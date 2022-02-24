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Технологии

Изменение климата и Facebook: почему Цукерберг потворствует фейкам

Исследование: Facebook не маркирует сообщения, отрицающие изменение климата

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Depositphotos
Согласно анализу британского Центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), Facebook не добавляет специальные метки к половине публикаций, продвигающих контент от тех, кто отрицает изменение климата.

Facebook (теперь известный как Meta Platforms) уже давно находится под пристальным вниманием из-за распространения дезинформации на его платформах. В прошлом году корпорация заявила, что будет маркировать сообщения об изменении климата, перенаправляя пользователей в свой новый информационный центр.

В отчете Центра по противодействию цифровой ненависти, опубликованном в ноябре 2021 года, была определена «токсичная десятка» - это список из 10 авторов, на чьи публикации в Facebook приходится около 69% взаимодействий с контентом, отрицающим изменения климата.

Свежий анализ 184 сообщений, продвигающих контент от этих авторов, показал, что 50,5% из них не имеют специальной маркировки.

Центр по противодействию цифровой ненависти исследовал материалы, опубликованные после того, как Meta объявила, что внедрила маркировку в ряде стран (период с мая 2021 по январь 2022 года).

«Meta продолжает утверждать, что заботится о проблеме изменения климата, но ей не удалось остановить распространение дезинформации на эту тему на собственной платформе», - заявил исполнительный директор CCDH Имран Ахмед.

Организация хочет, чтобы Meta опубликовала данные об эффективности своих ярлыков.

В несостоятельности корпорации в плане борьбы с фейками уверена и бывшая сотрудница Meta Фрэнсис Хауген, которая в прошлом году разоблачила ряд внутренних документов, нанесших серьезный удар по репутации корпорации.

Её адвокаты подали новую жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Они утверждают, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно своих мер по борьбе с фейками об изменениях климата и о COVID-19.

В качестве примера приводятся обсуждения на внутренней доске объявлений Facebook, где говорится, что пользователи были очень плохо осведомлены об информационном центре компании, куда соцсеть должна была их перенаправлять с потенциально недостоверных материалов, получающих специальную маркировку.

Кроме того, под большое сомнение ставилась прозрачность принимаемых модерационных решений относительно дезинформации об изменении климата.

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