Семь способов самостоятельно исправить сбои в работе WhatsApp

WhatsApp может функционировать со сбоями как из-за неполадок внутри гаджета, так и из-за проблем с подключением к интернету, однако зачастую работоспособность мессенджера можно восстановить самостоятельно. Как выполнить семь шагов по устранению наиболее распространенных сбоев в работе WhatsApp на смартфонах — в материале «Газеты.Ru».

Перезапустить интернет-соединение

Проблемы с подключением и использованием WhatsApp часто могут возникнуть по вине смартфона, рассказала «Газете.Ru» бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Необходимо убедиться, что сигнал Wi-Fi или сотовой связи действительно присутствует. Однако в редких случаях необходимо провести переподключение — это возможно совершить без перезагрузки смартфона.

По словам Ильичевой, проблема также может быть из-за общего замедления интернет-трафика в стране или регионе.

«Такое может произойти вследствие какого-то природного или технологического катаклизма, а также стать следствием ограничений со стороны Роскомнадзора», — добавила она.

Сначала нужно проверить пару других приложений и работают ли они с интернетом. Если нет, то тогда необходимо перевести смартфон в авиарежим.

Такая функция есть в центре управления на iPhone и в разделе быстрых настроек на Android-смартфонах. После нажатия на значок нужно подождать около 10 секунд, а затем отключить авиарежим.

После этих манипуляций интернет-соединение в большинстве случаев снова заработает.

Перезапустить WhatsApp

Если со сбоями работает только приложение WhatsApp, то стоит сконцентрироваться на нем. Нужно закрыть приложение, и через десять секунд вновь запустить его. Зачастую даже такое простое действие помогает решить проблему и мессенджер вновь начинает работать — прогружать полученные сообщения и отправлять тексты владельца смартфона.

Проверить учетную запись

Если учетная запись WhatsApp используется нерегулярно, то, возможно, мессенджер мог удалить аккаунт.

Сервис от Meta прямо указывает, что оставляет за собой право удалить любую учетную запись, если ее владелец был неактивен в течение 120 дней.

В таком случае восстановить аккаунт уже не получится, необходимо создать новую учетную запись. Номер телефона при этом может быть тем же, что и у прошлого аккаунта.

Проверить WhatsApp на массовый сбой

У WhatsApp, как и у любого онлайн-сервиса, периодически случаются массовые сбои в стране или регионе, рассказала Ильичева. Чтобы узнать, связана ли проблема с мессенджером, а не с конкретным пользователем, необходимо открыть сайт Downdetector.

Этот сервис отслеживает все популярные онлайн-приложения и сервисы, работающие в странах мира. При переходе на страницу состояния WhatsApp будет показана географическая карта с указанием местоположения сбоев в работе.

Также сервис уточнит, насколько серьезен сбой и сколько примерно жалоб поступило на проблемы.

Аналитик добавила, что в случае нестабильной работы одного приложения стоит воспользоваться другим, чтобы не остаться полностью без связи в самый неподходящий момент.

Перезагрузить смартфон

Порой в таких ситуациях не помогает перезапуск приложения WhatsApp, но может помочь перезагрузка iPhone или Android-смартфона. По словам Ильичевой, сбои в самом ПО смартфона далеко не редкость.

На большинстве смартфонов для выключения и включения гаджета достаточно удерживать кнопку питания в течение нескольких секунд. На новых iPhone для выключения необходимо держать одновременно кнопку питания и кнопку повышения громкости, а затем сделать свайп вправо.

Обновить WhatsApp

Если WhatsApp продолжает сбоить в работе, то необходимо проверить, установлена ли последняя версия мессенджера. Иногда устаревшая версия приложения начинает работать с ошибками или вообще перестает быть совместимой с сервисом.

На смартфонах необходимо зайти в App Store или Google Play и найти через поиск WhatsApp. На экране приложения будет указана надпись «Обновить».

Нужно коснуться ее, чтобы запустить установку новой версии. Если же на странице указана надпись «Открыть», то мессенджер уже обновлен до актуальной версии.

Очистить кеш приложения

В WhatsApp могут быть поврежденные данные. Это мешает приложению работать должным образом. В связи с этим следует очистить кеш и посмотреть, решит ли это проблему, посоветовала Ильичева.

В версии WhatsApp для iPhone очистить кеш невозможно. Вместо этого нужно удалить приложение, а затем переустановить его из App Store. На Android-смартфонах можно очистить кеш, не удаляя WhatsApp. Необходимо зайти в «Настройки», выбрать WhatsApp. Затем внутри нажать на «Хранилище и кеш» и выбрать пункт «Очистить кеш».

После этого нужно перезапустить приложение. Если проблема не устранена, необходимо выбрать пункт «Очистить хранилище» в Настройках. Очистка хранилища приложения удалит всю информацию для входа и другие сохраненные данные, однако это зачастую решает любые проблемы с поврежденными данными.

По словам эксперта, помимо чистки кеша, стоит постоянно следить за объемом памяти устройства, удалять неработающие приложения или софт, работающий в фоновом режиме.