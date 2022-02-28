Как выбрать ноутбук для работы

При выборе ноутбука покупатель часто сталкивается с множеством технических параметров, которые усложняют подбор нужного устройства, например, размер «оперативки» и количество ядер. О том, на что действительно стоит обратить внимание при покупке портативного устройства, — в материале «Газеты.Ru».

Ценовые категории

Рабочие ноутбуки можно разделить условно на три категории, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

«В первую попадут базовые модели стоимостью до 30 тыс. руб., которые не отличаются повышенной мобильностью и технологичностью. Чаще всего такие машины подходят для стационарной ненагруженной работы со стандартными офисными программами», – отметили представители компании.

Далее можно выделить полупрофессиональные устройства средней стоимости от 30 до 70 тыс. руб. Эти модели чаще производятся в легком алюминиевой корпусе, они имеют современные интерфейсы передачи данных и фирменные технологии энергосбережения и повышения производительности.

«Их выбирают в основном люди, которые работают много с мультимедийным контентом и презентациями, в том числе вне стационарного места работы», – рассказали в пресс-службе.

Сегмент ноутбуков стоимостью от 70 тыс. руб. представляет собой широкий модельный ряд рабочих машин для профессионального использования.

Такие ноутбуки способны обрабатывать большие массивы данных и нагруженный графический контент. Они обладают повышенным объемом аккумулятора, большим количеством разъемов, в том числе USB Type-C для зарядки и передачи данных по протоколу Thunderbolt.

Классика или раскладушка

Существует несколько различных форм-фактором ноутбуков – классические, ультрабуки и трансформеры.

Классика предполагает обычный или сенсорный экран, тачпад и клавиатуру. Обычно такие модели оснащены хорошей «начинкой». Ультрабуки обладают меньшим весом и способны принимать форму раскрытой книги. Трансформеры – это, по сути, планшет с клавиатурой. Они оснащаются сенсорным экраном с механизмом, позволяющим повернуть дисплей под нужным углом.

Цены на все модели зависят от аппаратного обеспечения техники и варьируются от 20 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

«Если собираетесь носить ноутбук с собой, то присмотритесь к ультрабукам. Они тоньше и легче стандартных моделей. А зарядка аккумулятора хватает на 5-8 часов работы, против 3-5 у обычного ноутбука», – советует редактор раздела «ПК и игры» журнала «Ситилинк» Роман Сумцов.

Экран

От диагонали экрана зависит размер самого ноутбука. Обычно ноутбуки имеют диагональ 15» или 17.3». Устройства c диагональю от 10.1» до 14.1» относятся к категории компактных устройств. Они легкие, и их можно поместить в малогабаритную сумку.

«Для начала необходимо определиться, требуется ли мобильность от рабочего ноутбука. Если с техникой необходимо часто передвигаться по городу, то стоит рассмотреть компактные варианты вроде 14-дюймовых ультрабуков. Такое устройство не займет много места в рюкзаке или сумке, и с ним удобно работать в дороге. Если ноутбук будет стоять на столе как стационарный ПК, то лучше рассматривать технику со стандартной диагональю экрана 15,6 или даже 16 дюймов. Такой размер дисплея вмещает больше информации, это особенно актуально при работе с таблицами и текстом», — рассказал модератор официального сообщества Honor в России Антон Шамарин.

На цену диагональ экрана практически не влияет.

«Разрешение дисплея должно быть не меньше FullHD, лучше отдавать предпочтение IPS-матрице, у нее естественная цветопередача и высокие углы обзора, TN является самым бюджетным вариантом, а OLED экран имеет максимальный цветовой охват и нужен профессиональным дизайнерам, фотографам и видеомонтажерам», – считает Сумцов.

Оперативная память

«Оперативная память отвечает за многозадачность и за скорость открытия программ. Минимальный объем оперативной памяти для комфортной работы с несколькими программами и открытым браузером – 4 ГБ. Больший объем будет предпочтительнее, и позволит не ограничивать себя в количестве открытых вкладок браузера и других приложений», – уверен Шамарин.

Чем больше оперативная память, тем лучше работает устройство, и тем оно, соответственно, дороже.

«Что касается оперативной памяти, то вне зависимости от задач стоит брать минимум 8 ГБ и больше. Даже работая с браузером можно занять всю оперативную память, особенно если открыть несколько окон с десятками вкладок в каждом», – отметил Сумцов.

Ноутбуки с 4 ГБ оперативной памяти стоят около 20 тыс. руб., с 6-8 ГБ — от 40 тыс. руб.

Количество ядер

Количество ядер также влияет на производительность ноутбука. Чем их больше, тем выше скорость его работы.

Ноутбуки с двумя ядрами подходят для бытового использования, однако работать за ним будет проблематично. Такие устройства стоят порядка 20-30 тыс. руб.

Четыре ядра – самый оптимальный вариант для запуска рабочих программ. Однако, если они слишком требовательны, то стоит присмотреться к шести- или восьмиядерным системам. Стоимость таких ноутбуков варьируется от 40 до 100 тыс. руб. – в зависимости от других характеристик.

Емкость батареи

Емкость батареи до 60 Вт/ч – не сильно влияет на весовые параметры ноутбука и позволяет вести работу без подключения к электросети на протяжении 1-2 часов.

Емкость батареи от 80 Вт/ч позволяет выполнять больше задач в условиях, когда нет доступа к сети. Это — оптимальный вариант, если нужно поработать в самолете, автомобиле, необходимо представить презентацию компании на выезде.

Видеокарта

Видеокарта в ноутбуке, как и в настольном ПК, отвечает за обработку графики и вывод картинки на экран. Существует дискретная и интегрированная модели. Вторая предполагает, что видеокарта идет в составе процессора, установленного в ноутбуке. Дискретная установлена на материнской плате ноутбука. Заменить ее или проапгрейдить не получится.

«В большинстве случаев можно отказаться от дискретной видеокарты, она вам не понадобится при работе с документами и браузером. А если присмотреть модель на базе процессоров AMD Ryzen 5 или Intel Core i5 и выше, то производительности хватит для несложной обработки фотографий и легких игр», – отметил Сумцов.

По словам Шамарина, для рабочих задач подойдут процессоры с низкой тактовой частотой и встроенной графикой. У AMD это чипы А-серии, у Intel – Pentium и Celeron. Такие устройства стоят порядка 30 тыс. руб.