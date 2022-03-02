Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов 22:36
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Технологии

Зачем Украине интернет от Маска

Эксперт Мисбах-Соловьев назвал способы отключить доступ в интернет через Starlink Илона Маска

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press
На Украину привезли систему Starlink от Илона Маска. По мнению экспертов, таким образом Киев намерен сохранить доступ в сеть в случае перебоев. Между тем, ожидается, что до обычных украинцев возможность такого подключения так и не дойдет. Зачем Украине интернет со спутников — в материале «Газеты.Ru».

Резервный канал не для всех

На Украину прибыл грузовик с оборудованием Starlink бизнесмена Илона Маска. Эти устройства позволят получать доступ в интернет через спутники на орбите Земли. Пока нет никакой информации, для кого именно предназначена система доступа к сети.

По мнению «Би-би-си», есть вероятность, что ими воспользуются только власти Украины, а не граждане страны.

В настоящее время доступ в интернет на Украине стабильный. Однако ожидается, что со временем скорость и качество сети будет ухудшаться. Отмечается, что Starlink может стать резервной системой для сохранения доступа в интернет для предприятий и госструктур.

Исполнительный директор Львовского ИТ-кластера Степан Веселовский рассказал, что Украина попытается заполучить у Маска еще терминалов. «Но не уверен, что у нас получится», — констатировал специалист.

По его словам, Starlink важен именно для бизнеса — как план на случай непредвиденных обстоятельств, если сеть выйдет из строя.

ИТ-компания NetBlocks проверила интернет-соединения внутри Украины и зафиксировала, что в некоторых районах уже наблюдаются проблемы с доступом. По их данным, в настоящее время скорость интернета на территории страны составляет около 80% от стандартных уровней.

Глава NetBlocks Альп Токер считает, что Starlink не стоит считать заменой широкополосного доступа в интернет. «Starlink может обеспечить связь, создав точку доступа для людей, находящихся поблизости от устройства. Это очень полезно для журналистов, активистов или для правительства страны», — объяснил он.

По словам специалиста, лучше пусть доступ в сеть через Starlink будет у малого числа пользователей, чем страна совсем останется без сети. «Даже если это будут лишь немногие избранные, которых выберут для получения этих устройств, это лучше, чем полное отсутствие информации», — заключил он.

Возможность взлома

Технический эксперт Роскомсвободы и Privacy Accelerator Вадим Мисбах-Соловьев рассказал «Газете.Ru», что взлом системы Starlink возможен. По его словам, это более вероятно осуществить не хакерами и кибератаками, а физически, например, испортив ретрансляторы в Польше и Турции.

По его словам, главная проблема разработки Маска — чтобы спутники сами друг другу в космосе ретранслировали сигнал по цепочке без дополнительных устройств, поэтому пока они работают через наземные станции ретрансляции, как и обычный спутниковый интернет, уточнил эксперт.

«Поэтому уязвимые точки — эти самые станции ретрансляции. Хакеры тоже в теории могут взломать систему биллинга, но это не приведет к прекращению доступа в интернет. Таким способом они максимум на время смогут сделать недоступной часть интернета, но сразу для всех пользователей Starlink в мире», — рассказал Мисбах-Соловьев.

Он пояснил, что крайне маловероятно взломать систему управления самими спутниками и вывести их из строя. «Это сценарий фантастического фильма», — заключил специалист.

В чем принцип работы

Включенный терминал должен автоматически подключиться к ближайшему спутнику Starlink в небе. На данный момент на земной орбите работает более двух тысяч спутников компании.

Спутник связывается с ближайшей наземной станцией или шлюзом. Они расположены по всему миру, но должны быть достаточно близко к месту подключения к интернету. В случае с Украиной таким шлюзом может выступить Польша.

После размещения терминала и его подключения пользователи должны лишь подключить роутер к терминалу Starlink. Маршрутизатор уже будет раздавать интернет на все устройства.

Отмечается, что Starlink — достаточно новая технология. Так как спутники работают на низкой околоземной орбите, задержка в соединении в отличие от аналогов измеряется в миллисекундах, а не в секундах.

Известно, что Starlink — достаточно дорогое удовольствие. В Великобритании терминал стоит почти £500 (около 77 тыс. руб. по текущему курсу). Подписка на доступ обойдется еще в £89 (13,8 тыс. руб. по текущему курсу) в месяц.

Терминалам для работы требуется чистое небо и отсутствие преград на пути сигнала, таких как здания и деревья. У сервиса существует приложение, которое помогает пользователям найти подходящее место для размещения приемника.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+