Ученые выяснили, что маски и респираторы одинаково защищают от COVID-19

Французские ученые выяснили, что респираторы N95, которые считаются одним из лучших средств защиты от вирусов, не обеспечивают большей безопасности, чем обычные хирургические маски. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не согласились с результатами исследования. О том, стоит ли переплачивать за респиратор, — в материале «Газеты.Ru».

Исследователи из Франции, проведя опросы среди медработников, выяснили, что респираторы N95 защищают от коронавируса не лучше медицинских масок. Препринт работы ученых опубликован на платформе MedRxiv.

В исследовании отмечается, что с начала пандемии власти Франции рекомендовали медработникам использовать для защиты от COVID-19 хирургические маски во время ухода за пациентами. Респиратор N95 рекомендовали использовать при проведении процедур, предполагающих контакт со слизистыми пациента, из-за более высокого риска заражения.

Исследователи применили метод «случай-контроль» для двух групп медработников. Одна состояла из людей с подтвержденным коронавирусом, вторая – без. Всего в исследовании участвовали порядка 4 тысяч человек. Метод «случай-контроль» предполагает, что тех, кто уже имеет заболевание, помещают в группу «случай», тех, кто находится в аналогичных условиях, но не болеет — в группу «контроль».

Участникам было предложено заполнить онлайн-анкету об использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) на работе. Вопросы охватывали 10 дней, предшествовавших появлению симптомов COVID-19 или включению в контроль-группу для здоровых респондентов.

В результате анализа полученных ответов ученые выяснили, что респиратор N95 по степени защиты от вирусов не превосходит хирургические маски.

Респираторы имеют много отличий от хирургических масок, в частности их края разработаны таким образом, чтобы плотно прилегать к лицу. На протяжении всей пандемии коронавируса многие специалисты считали и продолжают считать, что N95 – лучшее средство от заражения.

Респиратор N95 стоит дороже медицинских масок. На сегодняшний день его цена составляет в среднем 100-150 рублей. Примерно столько же стоят 100 медицинских масок.

Респираторы можно использовать не один раз, как считают некоторые специалисты. Впрочем, N95 не одобрен для обычной дезактивации и повторного использования в качестве стандарта ухода. Поэтому независимое исследование медработников, в котором сравниваются именно результаты «заболел-не заболел», особенно актуально.

Результаты работы французских ученых подтвердил заслуженный врач РФ, к.м.н, врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС), руководитель терапевтической клиники ЕМС Владимир Сибирский.

«Если вспомнить события двухлетней давности, то ВОЗ и американский Центр по контролю заболеваемости утверждали, что маски вообще не нужны для профилактики распространения коронавируса и для защиты людей. Потом концепция поменялась, и маска стала защищать окружающих людей от распространения инфекции. При этом здоровый человек в маске будет защищен от больного только в том случае, если между ними соблюдается дистанция.

Сейчас в США считают, что маска предотвращает распространение инфекции от больного человека, а здорового от вируса может защитить лишь респиратор N95. Однако последние исследования показали, что трехслойная хирургическая маска не уступает респираторам в степени защиты. Ее могут носить как здоровые, так и зараженные люди», – объяснил Сибирский.

Однако президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов с такой точкой зрения не согласен.

«Респираторы, однозначно, обеспечивают большую защиту. Это те СИЗ, которые проходят обязательную сертификацию и их защитные свойства подтверждаются. Они сохраняют жизнь и здоровье сотни миллионов людей по всему миру. Конечно, ГОСТы везде свои. У нас есть ГОСТ 12.4.293 от 2015 года «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия» и ГОСТ 12.4.294 от 2015 года «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей». Они гармонизированы с европейским законодательством, и именно оттуда пошли классы защиты FFP1/2/3 а, например, N95 — это аббревиатура американского стандарта, для справки КN 95 — это китайский стандарт», – рассказал Котов.

Эти изделия предотвращают попадание в органы дыхания человека различных аэрозолей и опасных газовых смесей и пыли. По словам Котова, они отфильтровывают то, что больше по размеру, чем молекулы воздуха.

«Если речь идет о SARS-CoV-2, то нужно понимать, что у него нет функции локомоции, — он не может самостоятельно передвигаться. Он прикрепляется к пыли, к различным аэрозолям и так перемещается. Сам вирус, существующий внутри аэрозоля, имеет размер больше, чем молекула воздуха. И получается, что фильтрующее средство, в нашем случае, респиратор его не пропускает», – отметил Котов.

При этом медицинские маски и гигиенические маски не обладают в полной мере фильтрующими свойствами из-за своей конструкции и материалов, из которых они изготовлены. Они призваны защищать человека от крупных агентов жизнедеятельности человека и имеют гигиеническую функцию. Именно поэтому они менее эффективны нежели респираторы, если вопрос касается защиты от вирусов, подытожил специалист.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Газетой.Ru» также указал, что маски и респираторы имеют разную степень защиты от коронавируса.

«Маски и респираторы совершенно разные по степени защиты от коронавируса. N95 имеют большую фильтрационную способность и лучше прилегают к лицу. На степень защиты от вирусов влияет и то, как долго человек носит СИЗ и каким образом. Например, если не закрывать маской или респиратором нос, то их эффективность против COVID-19 действительно будет одинаковой. Если средства СИЗ используются корректно, тогда респираторы однозначно обеспечивают большую защиту от коронавируса, чем маски», – заключил Тимаков.