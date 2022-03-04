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Технологии

«Вынесен пиратский приговор». Россию начали лишать игр

Юрист Ожерельев оценил последствия отказа от продажи игр для россиян

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Станислав Красильников/ТАСС
Польские студии CD Projekt RED и Bloober Team отказались продавать свои игры в России. Steam и Nintendo начали блокировать покупку цифровых версий проектов за рубли, а покупателей эксклюзива PlayStation Gran Turismo 7 оставили без игры в день релиза. О том, насколько реален полный отказ от продажи игр для российских геймеров, — в материале «Газеты.Ru».

Первые сигналы

Создатели «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, польская студия CD Projekt RED, объявила об отказе от продажи всех своих игр в России и Белоруссии. Речь и о дисках, и о цифровых копиях. Ранее купленные копии игр, а также патчи и исправления к ним продолжат работать.

С похожим заявлением выступили авторы Layers of Fear и Observer, студия Bloober Team. По их словам, в первую очередь будут сняты с продажи игры в российском и белорусском Steam. Затем доступ к покупке игр закроют и на остальных платформах.

В ночь на 4 марта пользователи PlayStation стали сообщать, что уже купленный гоночный симулятор Gran Turismo 7 не дают скачать или блокируют уже скачанную на диск версию, а покупку отменяют и возвращают деньги.

Позже пресс-служба PlayStation сообщила DTF, что GT7 не вышла в России и запуск переносится. «Мы откладываем запуск GT7 в России. Подробности о релизе ожидаются позднее», — говорилось в комментарии.

В официальном паблике M.Game во «ВКонтакте» заявили, что не знают, когда появятся в продаже и физические копии Gran Turismo 7.

«Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам партия Gran Turismo 7 в России задерживается, и пока нет информации, когда мы получим игру», — указывалось в посте. В публикации уточнялось, что похожая проблема касается и коллекционного издания Horizon: Forbidden West, вышедшей в конце февраля.

В настоящее время в PS Store ни одна из версий Gran Turismo 7 недоступна для покупки, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Однако сам сервис доступен, как и другие эксклюзивные проекты Sony.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что решения компаний были мотивированы в первую очередь политикой, а не желанием поддержать людей.

Авторы постов указывают на то, что «выносят пиратский приговор» подобным издателям и сервисам.

По их мнению, разработчики лишь усилят позиции пиратства и покупку б/у версий игр на сайтах онлайн-объявлений в России.

Цифровая блокировка

Компания Valve, разработчик игр и владелец цифрового магазина Steam, решила отключить все основные способы оплаты компьютерных игр внутри Steam для жителей России.

Геймеры теперь могут оплатить покупки в Steam только при помощи внутреннего кошелька цифрового магазина. Остальные способы оплаты, включая карты Masterсard, Visa, и «Мир», сервисом больше не принимаются.

При попытке купить игру пользователи видят сообщение: «В данный момент покупка с помощью выбранного способа оплаты невозможна. Приносим извинения за доставленные неудобства». Steam — один из крупнейших в мире сервисов по дистрибуции компьютерных игр.

Похожим путем пошла и японская Nintendo. В российском регионе цифрового магазина Nintendo eShop перестали работать платежи. Компания объявила о приостановке обработки транзакций в рублях.

Пользователи могут покупать игры и дополнения с помощью карт оплаты. Их можно приобрести, например, на сайте Qiwi. С такой рекомендацией выступило и само российское представительство Nintendo.

В доступе есть карты двух номиналов: 600 и 1000 руб. Таким образом появилась возможность делать покупки игр на Nintendo Switch, Nintendo Wii U и Nintendo 3DS. При этом об ограничениях на физические копии пока не сообщается.

Похожим путем могут пойти и другие крупные владельцы сервисов по покупке цифровых версий игр — Microsoft и Sony. Однако две главных консольных корпорации не делали прямых заявлений об ограничениях для россиян — ни в цифре, ни в дисках с проектами.

В российском отделении пресс-службы Microsoft отказались от комментариев на запрос «Газеты.Ru». В российском отделении пресс-службы PlayStation не смогли предоставить «Газете.Ru» оперативный комментарий.

Последствия

Руководитель практики интеллектуальной собственности (IP) юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев заявил «Газете.Ru», что отказ от продажи игр и дисков отрицательно скажется в том числе и на профессиональных стримерах и киберспортсменах.

«Их выпуски часто спонсируются игровыми компаниями, и среди них принципиально важно играть в официальные версии игр», — отметил он.

По словам юриста, для обычных игроков в России никогда не составляло труда использовать пиратские версии игр и создавать собственные игровые серверы, лишая игровые компании выручки.

Он добавил, что сам выход игровых компаний и издателей с рынка осуществляется мгновенно. «При этом российские потребители фактически лишены возможности требовать компенсаций из-за отсутствия представительств и счетов игровых компаний на территории России», — констатировал Ожерельев.

По мнению специалиста, технически игровая компания может расторгнуть договор с маркетплейсами и другими дистрибьюторами в любой момент.

«В силу нематериального характера компьютерных игр, уход с рынка требует минимальных усилий и влечет относительно небольшие прямые убытки, если не принимать в расчет упущенную выгоду из-за потери рынка», — заключил он.

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