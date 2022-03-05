Что будет с российскими пользователями Windows и Office

Отношения между Россией и Microsoft еще не разорваны, считают некоторые участники российского рынка ПО. Эксперты считают, что корпорация скорее взяла паузу до тех пор, пока не улучшится геополитическая обстановка. Косвенно на это указывает и то, что Microsoft и ее партнеры в РФ отказываются хоть как-то комментировать громкое заявление головного офиса. Впрочем, эксперты не исключают, что в случае отсутствия изменений в лучшую сторону, программы и операционные системы Microsoft со временем начнут терять функциональность.

Молчание — золото

Американский IT-гигант Microsoft объявил 4 марта о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России. Сообщение компании оказалось скупым на подробности, а следовательно оставило российских пользователей со множеством вопросов. Например, из текста вице-президента Microsoft Брэда Смита вполне понятно, что в РФ какое-то время нельзя будет приобрести новые копии программного обеспечения и лицензии Windows. При этом заявление корпорации не дает дальнейших инструкций для владельцев уже оплаченных подписок например в Microsoft Office и приобретенных копий Windows.

«Газете.Ru» также не удалось добиться объяснений ситуации от российского представительства Microsoft и крупнейшего дистрибьютора продуктов американской компании в РФ — Softline. В обеих компаниях отказались комментировать ситуацию. При этом на сайте Softline до сих пор продаются лицензии различных версий Windows и другие продукты Microsoft.

Руководитель отдела корпоративных продаж CommuniGate Systems Антон Тен называет объявление Microsoft «очень аккуратным» и считает, что в данной ситуации даже сама корпорация не вполне представляет, что ей теперь делать с российскими пользователями и лицензиями. Похожего мнения придерживается и генеральный директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин. По его словам, опыт 2014 года, когда разворачивались события в Крыму, показывает, что компании скорее склонны декларировать разрыв с российским рынком, чем реально уходить отсюда.

«Microsoft давно и серьезно взаимодействует с Россией. Потеря нашего рынка будет чувствительной для компании даже не из-за потерянных денег, а в силу того, что развитие альтернативных решений неизбежно будет распространяться из России в другие страны, ускоряя замещение Windows в мире. Не будет способствовать бизнесу компании и потеря имиджа надежного партнера», — сказал он.

Некоторые специалисты и вовсе считают, что российские клиенты Microsoft отделаются малой кровью. Например, руководитель службы предоставления сервисов для российских заказчиков компании ICL Services Павел Базлов уверен, что ограничения IT-гиганта будут распространяться только на новые продажи. Обслуживание же текущих клиентов, считает он, вероятнее всего продолжится.

Надейся на лучшее, а готовься к худшему

Хотя эксперты не склонны трактовать решение Microsoft как желание окончательно уйти с российского рынка, последний сценарий они не исключают полностью. Например, генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес считает, что в текущей ситуации есть вероятность полного запрета на использование ПО Microsoft, как компаниями, так и физлицами.

«Я не исключаю такой сценарий. Мы видели примеры отзыва лицензий в 2014 году», — сказал Эйгес.

Антон Тен из CommuniGate Systems также считает, что российские пользователи должны готовиться к самому неприятному исходу событий. Возможно, считает он, российские пользователи останутся и без лицензий, и без техподдержки со стороны Microsoft.

«Наибольшему риску подвергаются пользователи облачных решений, а также пользователи со срочными лицензиями, то есть ограниченными по времени. Если решение приостановить поставки и техподдержку продлится долго, то срочные лицензии станут нелегитимными, а в некоторых случаях перестанут работать», — объяснил он.

Павел Базалов из ICL Services говорит, что в случае полного ухода Microsoft из России больше всего пострадают новые компании, поскольку у них в принципе не будет возможности купить продукты американской компании, что усложнит запуск бизнес-процессов.

«Следующие на очереди – компании, у которых заканчиваются лицензионные договоры в ближайшее время, они будут зависеть от позиции MS по вопросу продления лицензионного соглашения. Самыми защищенными остаются те компании, что заключали долгосрочные лицензионные договоры, либо заключили такие договоры недавно, но даже у них могут возникнуть проблемы при необходимости приобрести дополнительные продукты от Microsoft», — добавил он.

Запасной план

Каким бы ни был исход, эксперты считают, что непоправимых последствий не случится. Как минимум потому, что на данный момент в России разработано много программных продуктов, которые могут заменить решения от Microsoft. Более того, сложившаяся ситуация может стать звездным часом для российских разработчиков.

«Сейчас Microsoft вполне можно заменить различным набором российских сервисов. Для российских производителей самое оптимальное время продемонстрировать свои разработки.

На нашем рынке представлены как операционные системы от производителей Astra Linux, BaseALT, РЕД СОФТ, так и офисные приложения от компаний «Мой Офис», Р7, CommuniGate Systems, Vinteo, TrueConf и многих других», — сказал Антон Тен.

В случае успешного выхода на большую сцену российских разработчиков, считает он, Microsoft едва ли сможет вернуть большую долю на рынке РФ.

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Завалишин из DZ Systems. Он сказал, что в России уже давно идет замещение Windows на российские альтернативы. Решение же корпорации приостановить продажи только ускорит этот процесс и перебалансирует денежный поток в сторону отечественных компаний, например, разработчиков ОС на базе ядра Linux.

«С другой стороны, этот процесс не будет очень быстрым, так как лицензии на Windows закупаются надолго и не исчезнут в одночасье», — сказал он.

Генеральный директор ГК «Астра» (разработчик отечественной операционной системы Astra Linux, — «Газета.Ru») Илья Сивцев также отмечает, что в России давно осознали угрозу санкционных рисков со стороны Microsoft, поэтому компания оказалась к разворачивающемуся сценарию готова.

«Уверены, что данный шаг со стороны Microsoft простимулирует к активному импортозамещению другие сегменты, такие как госкорпорации, промышленность, SMB и прочее. Мы готовы максимально оперативно и профессионально подойти к вопросу проработки совместных проектов по миграции», — заявил Сивцев.

В компании также отметили, что у них уже сформирована экосистема решений и инфраструктура сопровождения заказчиков на всех этапах внедрения и перехода с ОС Windows на ОС Astra Linux.