Новый бюджетный iPhone: Apple проводит весеннюю презентацию. LIVE

M1 Ultra — это самый производительный чипсет Apple. Он может похвастаться 20 вычислительными ядрами и 64 графическими ядрами.
Старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения компании Джони Сруджи рассказывает о новом чипсете Apple — M1 Ultra.
Тим Кук вернулся на сцену и рассказывает, что теперь все компьютеры Apple будут работать на их фирменных процессорах — Apple Silicon.
Странно, но ни дизайн, ни даже обои для нового iPad Air не были обновлены. Это был iPad Air с чипом M1 от $599 (около 64,4 тыс. руб.) в версии с 64 ГБ.
Благодаря USB-C iPad Air позволит подключать внешние жесткие диски и другую периферию — теперь это настоящая рабочая машина.
Камера в iPad Air обновилась и стала лучше — 12 Мп ультраширокоугольная камера, которая позволит уместить в кадре больше людей.
Благодаря новому «железу» графическая производительность в iPad Air стала в два раза мощнее. Это позволит дизайнерам создавать 3D-модели помещений без особых нагрузок для планшета.
На сцене снова Тим Кук и он анонсирует iPad Air на базе чипа Apple M1 — именно на нем работают последние iPad Pro и MacBook Pro 2021 года.
Новый iPhone SE — производительный смартфон с Touch ID и 4,7 дюймовым дисплеем за $429 (около 45,5 тыс. руб.).
Apple никогда не называет сенсоры, используемые в камерах ее смартфонах, но уверяет, что в сравнении с предшественником камера в новинке претерпела большие изменения.
Дизайн, как отмечали инсайдеры, не изменился — новый iPhone SE выполнен в узнаваемом и устаревшем дизайне iPhone 8 и iPhone SE 2020.
Чипсет Apple A15 Bionic в iPhone SE. Именно на этом производительном чипе работает iPhone 13. Теперь это самый дешевый iPhone — теперь с поддержкой 5G.
Глава Apple представил зеленый iPhone 13 и 13 Pro. Теперь в модельном ряде iPhone 13 6 цветовых решений. Смартфоны будут доступны с 18 марта в США.
В показанном компанией трейлере — нарезка из множества фильмов и сериалов производства Apple Original Films. В касте множество звезд первой величины.
На сцене Тим Кук. Он сразу же начал мероприятие с итогов — фильмы производства Apple TV+ были номинированы на Оскар.
Итак, презентация Apple началась! Интересно, что на этот раз Купертиновцы подготовили для нас?
До начала презентации осталось несколько минут, а пока на сайте Apple можно послушать электронную музыку.
По слухам, часть компьютеров получат новый чип M2, который намного мощнее M1, но уступает M1 Pro и M1 Max. Кроме того, MacBook Air получит обновленный дизайн, а в Mac mini добавят побольше портов. А компьютер iMac на 27 дюймов окончательно выведет из линейки Apple компьютеры на процессорах Intel.
Инсайдеры на протяжении долгого времени делились утечками, рассказывая, что на этот раз презентация Apple будет посвящена iPhone SE 3 и компьютерам. Фанаты яблочной продукции ожидают увидеть новенькие MacBook, iMac и Mac mini.