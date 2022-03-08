Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
«Би-би-си» возобновит вещание из России... 21:46
Ушел из жизни бывший тренер «Локомотива» 21:40
В ОПЕК назвали нездоровыми текущие цены на нефть 21:36
После падения самолета в Ленинградской области возбудили... 21:36
СКА — идет дальше, «Ак Барс», «Динамо» и... 21:26
Путин поручил составить список продукции, ввоз и вывоз которой будет... 21:24
Unilever приостанавливает экспорт продукции в Россию 21:13
Путин подписал новый указ о специальных экономических мерах... 21:12
Минюст Украины ввел мораторий на выполнение обязательств... 21:02
McDonald's временно закрывает все 850 ресторанов в России 21:01
Технологии

Новый бюджетный iPhone: Apple проводит весеннюю презентацию. LIVE

Онлайн-трансляция презентации iPhone SE 3, новых MacBook и Mac

Слушать
Остановить
close
100%
Apple/YouTube
В Купертино проходит ежегодная весенняя презентация Apple, в ходе которой компания, согласно утечкам, должна представить новый iPhone SE с поддержкой 5G, ноутбуки MacBook, компьютеры Mac и другие «яблочные» устройства, включая iPad Air 5. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:34

M1 Ultra — это самый производительный чипсет Apple. Он может похвастаться 20 вычислительными ядрами и 64 графическими ядрами.

21:32

Старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения компании Джони Сруджи рассказывает о новом чипсете Apple — M1 Ultra.

21:31

Тим Кук вернулся на сцену и рассказывает, что теперь все компьютеры Apple будут работать на их фирменных процессорах — Apple Silicon.

close
100%
Apple/YouTube
21:30

Странно, но ни дизайн, ни даже обои для нового iPad Air не были обновлены. Это был iPad Air с чипом M1 от $599 (около 64,4 тыс. руб.) в версии с 64 ГБ.

close
100%
Apple/YouTube
21:29

Благодаря USB-C iPad Air позволит подключать внешние жесткие диски и другую периферию — теперь это настоящая рабочая машина.

21:25

Камера в iPad Air обновилась и стала лучше — 12 Мп ультраширокоугольная камера, которая позволит уместить в кадре больше людей.

21:20

Благодаря новому «железу» графическая производительность в iPad Air стала в два раза мощнее. Это позволит дизайнерам создавать 3D-модели помещений без особых нагрузок для планшета.

21:17

На сцене снова Тим Кук и он анонсирует iPad Air на базе чипа Apple M1 — именно на нем работают последние iPad Pro и MacBook Pro 2021 года.

close
100%
Apple/YouTube
21:16

Новый iPhone SE — производительный смартфон с Touch ID и 4,7 дюймовым дисплеем за $429 (около 45,5 тыс. руб.).

21:15

Apple никогда не называет сенсоры, используемые в камерах ее смартфонах, но уверяет, что в сравнении с предшественником камера в новинке претерпела большие изменения.

21:12

Дизайн, как отмечали инсайдеры, не изменился — новый iPhone SE выполнен в узнаваемом и устаревшем дизайне iPhone 8 и iPhone SE 2020.

21:11

Чипсет Apple A15 Bionic в iPhone SE. Именно на этом производительном чипе работает iPhone 13. Теперь это самый дешевый iPhone — теперь с поддержкой 5G.

21:08

Глава Apple представил зеленый iPhone 13 и 13 Pro. Теперь в модельном ряде iPhone 13 6 цветовых решений. Смартфоны будут доступны с 18 марта в США.

21:06

В показанном компанией трейлере — нарезка из множества фильмов и сериалов производства Apple Original Films. В касте множество звезд первой величины.

21:01

На сцене Тим Кук. Он сразу же начал мероприятие с итогов — фильмы производства Apple TV+ были номинированы на Оскар.

close
100%
Apple/YouTube
21:00

Итак, презентация Apple началась! Интересно, что на этот раз Купертиновцы подготовили для нас?

20:57

До начала презентации осталось несколько минут, а пока на сайте Apple можно послушать электронную музыку.

20:45

По слухам, часть компьютеров получат новый чип M2, который намного мощнее M1, но уступает M1 Pro и M1 Max. Кроме того, MacBook Air получит обновленный дизайн, а в Mac mini добавят побольше портов. А компьютер iMac на 27 дюймов окончательно выведет из линейки Apple компьютеры на процессорах Intel.

20:40

Инсайдеры на протяжении долгого времени делились утечками, рассказывая, что на этот раз презентация Apple будет посвящена iPhone SE 3 и компьютерам. Фанаты яблочной продукции ожидают увидеть новенькие MacBook, iMac и Mac mini.

20:30

Всем привет! Сегодня мы впервые в этом году проведем вечер с Apple, которая решила провести презентацию своих новинок в такой замечательный день, 8 марта. Мероприятие начнется в 21:00 по московскому времени. Интересно, что купертиновцы покажут на этот раз.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+