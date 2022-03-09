«Не стоит выеденного яйца»: за что критикуют iPhone SE фанаты Apple

В ходе презентации 8 марта Apple представила бюджетный iPhone SE 3, однако пользователи сети и фанаты компании оказались скептически настроены к смартфону в устаревшем дизайне, единственным нововведением которого стал новый чип Apple A15 Bionic. Почему новинка стала объектом критики — в материале «Газеты.Ru».

Незначительное обновление

История iPhone SE в качестве отдельной линейки начинается в 2016 году — тогда был представлен смартфон с «железом» iPhone 6S в корпусе iPhone 5S. Четыре года спустя Apple представила обновленный iPhone SE (2020), который выл выполнен в стиле iPhone 8 и с чипсетом Apple A13 Bionic, на котором работал актуальный тогда iPhone 11.

Несмотря на многочисленные слухи об iPhone SE Plus, 8 марта 2022 года Apple представила iPhone SE (2022). Внешне он ничем не отличается от предшественника двухлетней давности, который даже тогда выглядел устаревшим в плане дизайна. Единственное весомое нововведение в новинке — чип Apple A15 Bionic, благодаря которому смартфон получил функции от iPhone 13, в том числе Deep Fusion, Smart HDR 4 и «Фотографические стили». По части железа и дизайна — это все тот же iPhone SE (2020).

Учитывая возросшую на $30 цену по сравнению с предшественником, ожидавшие это обновление пользователи были озадачены. Так, например, один из авторов портала NotebookCheck Сэм Медлизаявил о том, что iPhone SE (2022) не дает ощутимой выгоды по сравнению с предшественником. Apple утверждает, что новый SE почти в два раза быстрее своего предшественника, но автор NotebookCheck сомневается, что пользователи заметят эту разницу при использовании.

«Конечно, Instagram может загружаться на полсекунды быстрее, но люди не заваривают чашку чая, ожидая открытия своих приложений. Даже на моем iPhone 8 приложения открываются мгновенно. Если мне приходится ждать, пока что-то загрузится, это почти всегда связано с медленными скоростями Wi-Fi или перегруженной сетью. Не обязательно, что более быстрый чип решит эту проблему»,

— отметил Медли.

Его также смутило, что iPhone SE способен снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, но при этом базовая модель оснащается 64 ГБ встроенной памяти, что, безусловно, мало для таких съемок.

В комментариях к новости об iPhone SE (2022) читатели GSMArena со всего мира выразили свое недовольство ценообразованием компании и отсутствием развития в линейке.

«Он будет стоить около €450 (около 52 тыс. руб.) в ЕС, а iPhone 12 mini — €500 (около 57,8 тыс. руб.). Я не представляю, как он будет продаваться», — отметил читатель GSMArena под ником @ipolit.matveich.

Однако вскоре многие пользователи, проживающие в странах Евросоюза, поправили его, ссылаясь на еще более высокий ценник.

«В Нидерландах он будет стоить колоссальных €529 (около 61,1 тыс. руб.) за базовую версию на 64 ГБ. Это слишком много для телефона, который имеет дизайн iPhone 6 с 2014 года. Конечно, он компактный, но €529 [за такой смартфон] — это безумие»,

— считает пользователь портала @Aadrian.

Анонимный пользователь решил пошутить над ситуацией, сказав, что SE означает не «специальное издание» (Special Edition), а «уменьшенное издание» (Small Edition), имея в виду компактный размер, посредственную в сравнении с флагманами камеру и слабый запас аккумулятора.

iPhone SE в России

Насколько успешным окажется бюджетный iPhone, которому аналитики J.P.Morgan предсказали успех в количестве полтора миллиарда бывших пользователей Android-смартфонов — неизвестно. Также нет никакой информации о доступности iPhone SE (2022) в России. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что новинку нельзя будет купить ни официально, ни у «серых» продавцов.

«В России он не найдет своего покупателя, потому что серый рынок приказал долго жить с ограничением в валюте и прочим. К тому же официальных поставок нет и не предвидится. Если говорить об аппарате, 4,7 дюймов — это небольшой размер экрана, большие рамки, маленький аккумулятор и высокая цена, которая подросла. Самое главное — 64 ГБ памяти и невозможность ее расширения. Это устаревший во всех смыслах аппарат, единственный плюс которого в том, что это Apple. Он не антикризисный ни в каком виде», — считает Муртазин.

Эксперт отметил, что это не дешевый смартфон, как его заявляют. По его словам, китайский Android-смартфон из любой ценовой категории «кладет на лопатки iPhone SE во всех смыслах».

«В данный момент iPhone SE не просто неактуальная модель, а модель не из этого мира. Да, возможно продажи будут, как самый-самый дешевый iPhone его будут покупать. Но это совершенно не актуальная модель с точки зрения рынка», — заключил Муртазин.

Ведущий YouTube-канала Rozetked Максим Хорошев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что iPhone SE (2022) — это смартфон без революционных и полезных нововведений.

«Покупателя iPhone SE 3 однозначно найдет. И этот покупатель не современен, не разбирающийся в технологиях. Покупатель-ретроград. Новинка не стоит выеденного яйца, так как не получила никаких революционных и полезных нововведений. Все тот же старый экран, все та же по нынешним меркам слабая матрица с низким разрешением, да и в целом — маленький экран», — считает Хорошев.

Он отметил, что наличие физического сканера отпечатков пальцев Touch ID в iPhone — удобная, но не актуальная функция.

«Согласен, удобно сейчас иметь Touch ID, когда все ходят в масках. Но, во-первых, мы в России, и в масках никто не ходит. А во-вторых, скоро выходит iOS 15.4, где Face ID работает в том числе и в маске. Второй момент — SE 3 не получил MagSafe, а сейчас это необходимость, так как многие уже напокупали зарядных станций для своих тумбочек и держатель в машину с MagSafe. Третье — новый SE стал дороже на $30. Вроде бы не так много. Но дизайн безнадежно устарел, и за него сейчас просят такие деньги», — поделился Хорошев.

Apple заявила на презентации, что iPhone SE может стать входным билетом в мир iPhone, но, по словам Хорошева, это не так. Он считает, что входной билет сейчас — это «великолепный iPhone XR с б/у-рынка, либо iPhone 11».