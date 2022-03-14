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Технологии

Как сохранить все файлы из WhatsApp и перенести чаты в Telegram

Аналитик Самойленко назвал три способа для россиян сохранить все данные из WhatsApp

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Depositphotos
Пользователи WhatsApp стали активно готовиться к уходу из мессенджера. Известно, что пока никаких ограничений для приложения не планируется, однако эксперты считают, что быть готовым заранее не помешает. О том, как сохранить всю информацию из WhatsApp, перенести ее в Telegram, на другой смартфон или ПК — в материале «Газеты.Ru».

Лучше пораньше

В связи с началом блокировки фотосервиса Instagram в России, пользователям мессенджера WhatsApp стоит на всякий случай обратить внимание на способы резервного копирования всех данных из приложения. Причина в том, что WhatsApp и Instagram принадлежат одной компании — Meta (бывшая Facebook).

Сейчас известно, что никаких ограничительных действий в отношении мессенджера не планируется.

Тем не менее, все больше пользователей интересуются тем, как перейти на другие сервисы, с помощью которых можно оперативно отправлять и получать сообщения, но при этом не потерять годы переписок как с друзьями и родственниками, так и по рабочим или деловым вопросам.

У любого мессенджера есть функция резервного копирования, которая позволяет защитить данные и восстановить их в случае непредвиденных событий, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Конечно, пользователи могут сделать много скриншотов переписки или скопировать контакты в текстовый файл, но у людей, как правило, не один десяток чатов. На это уйдет значительное время», — добавил эксперт.

По словам аналитика, есть три способа, которые куда эффективнее таких практик.

Первый способ — сторонние программы

Передача резервных копий при помощи сторонних программ возможна на смартфонах и с iOS, и с Android, пояснил Самойленко. Обычно такие программы используют, если нужно переместить данные WhatsApp между смартфонами с разными мобильными операционными системами. Однако в целях создания резервной копии они также подойдут.

Среди наиболее часто применяемых программ — MobileTrans, WutsApper, WhatsApp Transfer и другие.

Способ копирования в них может отличаться, но, как правило, требуется подключить к системе оба устройства: гаджет с данными и смартфон, который будет хранить копию.

Подобные программы способны и к более сложным действиям. Например, MobileTrans позволяет перенести все данные, в том числе фотографии и видеоролики. В программе есть функции резервного копирования WhatsApp на компьютер и восстановления копии с ПК на смартфон.

Второй способ — в Telegram

Скопировать чаты (в том числе и групповые) WhatsApp в Telegram смогут пользователи, у которых версия мессенджера обновлена до версии выше 7.4.

Нужно запустить WhatsApp на устройстве, выбрать чат, свайпнуть по нему справа налево и нажать кнопку «Еще», рассказал Самойленко. В появившемся меню выбрать «Экспорт чата». Здесь нужно указать, будут ли переноситься медиафайлы — аудио, фото и видеозаписи.

«Далее — указываем, с какими программами мы хотим поделиться перепиской. В нашем случае — с Telegram. В этом приложении можно заранее создать отдельную группу для собственных переписок, либо сохранять чаты в «Избранном», — отметил аналитик.

Последний шаг — выбрать нужный чат и нажать кнопку «Импорт». По мнению эксперта, не стоит сохранять личные переписки в групповых чатах, так как они будут доступны всем их участникам. Когда перенос данных завершится, появится надпись «Импортировано».

Третий способ — в Google Диск

Резервная копия в облачном хранилище на Google Диске может помочь, если доступ необходим нескольким пользователям и аккаунт зарегистрировали для ведения бизнеса.

По словам Самойленко, для этого способа необходимо авторизоваться в аккаунте Google и быть подключенным к интернету.

«Далее следует открыть WhatsApp, вкладка «Другие опции», а в ней — «Настройки». В пункте «Чаты» выбрать «Резервная копия чатов», а затем — «Резервное копирование на Google Диск», — сообщил эксперт.

После этого необходимо также указать, как часто данные будут автоматически переноситься и сохраняться в аккаунте Google. Например, раз в сутки в ночное время (обычно в два часа ночи, когда владелец уже не использует приложение).

«Это позволит каждый день иметь актуальную копию переписок и не сохранять их вручную ежедневно. Эти резервные копии потом могут быть использованы для восстановления на новом устройстве», — добавил Самойленко. Он уточнил, что также в облачных сервисах можно хранить фото и видеозаписи отдельно от переписки.

По словам эксперта, резервную копию можно также перенести из Google Диска на жесткий диск компьютера, в другой облачный сервис или на флешку. Чем больше резервных копий у пользователя — тем больше шансов сохранить данные, заключил аналитик.

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