Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минсельхоз рассказал о ситуации со сладостями на российском... 14:20
В Литва пожаловались на проблемы из-за санкций против России 14:18
Россиян предупредили об аномальных морозах 14:17
Светскую мошенницу Анну Делви Сорокину депортировали в Германию 14:17
Покинувший НОК Норвегии чиновник объяснил свой уход... 14:14
Сандра Буллок сделала перерыв в карьере по семейным... 14:14
Microsoft планирует добавить рекламу в Windows 14:11
Глава МИД Турции Чавушоглу посетит Россию 16 марта 14:10
Bosch отверг обвинения Украины в поставках деталей... 14:07
Полицейский перекрыл дорожное движение, чтобы выдры смогли перейти... 14:07
Технологии

Как россиянам покупать игры на PlayStation в закрытом PS Store

Перечислены способы играть в новинки для PS5 в обход запретов для России

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Российским геймерам закрыли доступ к цифровым версиям игр в PS Store. Однако существуют способы обойти введенные ограничения и продолжать играть как в уже купленные, так и в только готовящиеся к выходу проекты. О том, как снова зайти в онлайн-магазин, покупать новинки и продлить PS Plus для онлайна, — в материале «Газеты.Ru».

Как снова зайти в магазин PS Store

В настоящее время российский PS Store не открывается и не работает. На главном экране появляется надпись «Операции в PlayStation Store приостановлены». Тем не менее, пока сохранилась возможность скачивать и устанавливать игры, купленные ранее.

Для этого необходимо перейти в раздел «Библиотека игр» — это крайняя правая иконка в главном меню. Внутри будут указаны как уже установленные игры, так и вся коллекция игрока.

Есть и отдельный раздел для игр, которые были приобретены бесплатно благодаря активной подписке PlayStation Plus.

Работает и кнопка «Поиск». С помощью нее можно найти любые игры в магазине и даже дойти до раздела оплаты покупки. Тем не менее, при попытке заплатить и скачать проект, появляется автоматическое сообщение о невозможности операции. «Произошла неизвестная ошибка. Повторите попытку через некоторое время», — говорится в надписи на черном фоне.

Пока недоступны для загрузки и демо-версии игр. При попытке загрузить их, появляется окошко с надписью «Что-то пошло не так».

Как покупать игры в PS Store

Так как покупки в российском сторе пока невозможны, имеет смысл создать аккаунт другого региона. Чаще всего геймеры создают такие профили для магазина в США или Японии. Раньше причина такого решения была в том, чтобы найти и купить проекты, которые не были доступны в российской версии.

Теперь создание аккаунта в другом регионе поможет и при покупке цифровых версий новинок.

Если необходимо получить бесплатное обновление игры с PS4 до PS5, то это возможно теперь сделать только через аккаунт другого региона.

Также аккаунт вне России вернет возможность скачивать пробные бесплатные версии игр и демо-версии (которые особенно любят японские разработчики). Например, в PS Store уже появилась временная демоверсия Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Как теперь платить за игры

Оплачивать игры теперь можно только не в рублях и не в российском сторе. Причина в том, что все три способа оплаты в настоящее время не работают.

Сначала платежи внутри России перестала обрабатывать система PayPal, затем об уходе объявили Visa и MasterCard. Это все способы, которые действовали в PS Store. Система «Мир» в магазине не поддерживается.

Способ с картами пополнения тоже перестал быть актуален. Если у геймера остался код с суммой в рублях на кошелек аккаунта, то его можно только пополнить. Воспользоваться деньгами из кошелька уже нельзя.

Однако, если создать аккаунт в другом регионе, то можно и пополнить его через те же карты с суммой. Чаще всего такие покупают в долларах США.

Есть карты номиналом $10, $25, $50 и $70. Их средняя стоимость в рублях на площадках в рунете составляет 1,2 тыс. руб., 2,3 тыс. руб., 5,2 тыс. руб. и 7,9 тыс. руб. соответственно.

Однако необходимо помнить, что покупать карты оплаты стоит только у проверенных продавцов — необходимо сначала поискать отзывы и положительные оценки от других покупателей.

Зачастую на маркетплейсах система рейтинга — лучший способ найти надежного поставщика. Цены на карты и ее номинал могут регулярно меняться, учитывая текущие изменения курса доллара США.

Второй вариант — покупка в японском PS Store. В ближайшее время ожидается массовое появление в России банковских карт с поддержкой китайской системы UnionPay. Через нее в теории можно будет покупать карты пополнения на специализированном международном магазине Play-Asia. Раньше это можно было делать через Visa и MasterCard от российских банков.

Как продлять подписку PS Plus

По данным пользователей российского PS Store, продление подписки PS Plus оказалось возможным. Они отметили, что смогли продлить доступ к сервису с помощью покупки кода.

Такие коды активируются внутри PS Store. Необходимо нажать на крайний правый значок в виде трех точек. Появится меню, в котором нужно выбрать пункт «Погашение кодов».

Затем остается ввести 12-значный код, и подписка продлевается. Это крайне актуально для тех, кому необходим онлайн в играх.

Пока главный функционал PS+ ограничен — новые бесплатные игры каждый месяц теперь недоступны для загрузки. Однако облачное хранилище для сохранений игр продолжает работать. Сейчас можно спокойно продолжать копировать сохраненные данные с консоли в «облако».

Работают ли физические копии игр

Физические издания игр все еще продаются в магазинах, а также регулярно появляются в продаже на сервисах онлайн-объявлений по цене ниже. Они работают без каких-либо изменений на приставках PS4 и PS5.

Однако в случае с новыми проектами стоит ожидать задержек и роста цен. Например, Sony отложила релиз Gran Turismo 7 в России на неопределенный срок. Предыдущий крупный эксклюзив компании, Horizon Forbidden West, доступен для покупки.

Также преимуществом является то, что диски PS4 подходят для PlayStation 5 по обратной совместимости. Однако диски PlayStation 5 не подойдут ни для одной из версий PS4.

Физические копии игр будут работать и без подключения к онлайну, в том числе к сервисам PSN.

Тем не менее, уже сейчас ритейлеры, которые подтверждают выход в России отдельных новинок, говорят о повышении цен. Например, Ghostwire: Tokyo подорожала до 7,5 тыс. руб.

Цены поднимаются и на предзаказы проектов, релиз которых намечен в ближайшие месяцы этого года, но их появление в России пока под вопросом. Известно, что Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin планируют продавать за 6,2 тыс. руб., LEGO Звездные Войны: Скайуокер. Сага — за 5,2 тыс. руб., а Forspoken — за 7,5 тыс. руб.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+