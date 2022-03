Coub закрывается. Посмотрите его лучшие ролики за 10 лет

Этот материал будет жить две недели вместе с коубами внутри. Сервис коротких видео Coub уже 1 апреля официально перестанет работать как для авторов, так и для пользователей. С конца 2021 года для проекта искали нового владельца, но безуспешно. Последний шанс увидеть лучшие работы за десять лет — в подборке «Газеты.Ru».

2012 год. Коуб: Trolling Saruman. Автор: Margarita Bakhvalova.

2013 год. Коуб: Pimp On A Treadmill (Stayin' Alive). Автор: Arcky.

2014 год. Коуб: «Дальнобойщики». Автор: TheMausTB

2015 год. Коуб: Sit n spin. Автор: Pikachu.

2016 год. Коуб: You know these sounds. Автор: TroyNick.

2017 год. Коуб: BOOM. Автор: Juba Grigolia.

2018 год. Коуб: Cyberpunk Russia. Автор: Dima Zverev.

2019 год. Коуб: now clear. Автор: Gutsy.

2020 год. Коуб: Monday morning, time to go to work..... Автор: _Elmo_.

2021 год. Коуб: ELEKTRICHKA. Автор: ᴇᴠɢᴇɴᴛᴜᴢ 82.