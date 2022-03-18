«Авада Кедавра» не запрещена. Что можно будет делать в игре по миру Гарри Поттера

Фанаты «Гарри Поттера» ожидают, что спустя более чем 25 лет после выхода первой книги появится наконец идеальная игра про волшебный мир Хогвартса. Речь об RPG-проекте Hogwarts Legacy, релиз которого уже несколько раз откладывали. Теперь авторы уверены — проект выйдет до конца этого года. Что показали в первом ролике игрового процесса — в материале «Газеты.Ru».

Bully в Хогвартсе

Геймеры и поклонники поттерианы восторженно встретили показ игрового процесса долгожданной RPG во вселенной «Гарри Поттера» Hogwarts Legacy. В соцсетях они пишут, что такую «игру мечты» хотели видеть еще с момента выхода первых книг и фильмов о мире волшебников, учащихся в школе Хогвартс.

Первые геймплейные кадры показали на мероприятии State of Play — около 15 минут игры на PlayStation 5. В игре обещают не только стандартный сюжет с участием гоблинов и темных магов, но и дополнительные задания для исследования открытого мира.

Hogwarts Legacy начинается с создания персонажа. Герой — новый студент школы чародейства и волшебства Хогвартс в XIX веке. Игрок сам может определить, в какой из четырех факультетов он хотел бы попасть.

События игры происходят за сотню лет до книг про Гарри Поттера, поэтому знакомых лиц будет мало. Есть вероятность, что игроки встретят в залах школы волшебства и магии призраков, известных по произведениям Джоан Роулинг.

Проект больше похож не на предыдущие игры про Гарри Поттера, а игру Bully от Rockstar Games, авторов серии Grand Theft Auto. Там главный герой оказывается новеньким в колледже. Он стремится не только добиться уважения сверстников и сдать все экзамены, но и узнать больше про город рядом с учебным заведением.

В Hogwarts Legacy тоже имеются открытый мир и интерактивные уроки, на которых протагонист прокачивает свои навыки и получает новые способности. Также по ходу сюжета главный герой сможет выполнять задания от других студентов.

Протагонисту предстоит посещать уроки по изучению заклинаний, защиты от Темных искусств, травологии и зельеварения. Причем изучение магии не закончится на стандартных приемах, главному герою дадут возможность изучать и применять и запретные заклинания.

Исследование не заканчивается обычными залами Хогвартса. Внутри учебного заведения можно найти много тайных проходов, загадок и подземелий.

Секреты волшебного мира

Игроку, как и Гарри Поттеру (и Драко Малфою), поможет Выручай-комната. В ней можно будет настраивать и развивать свои способности, выращивать растения, варить зелья и улучшать снаряжение. Все пространство внутри позволят настроить под себя.

Если игроку надоест сражаться и исследовать мир, есть вариант построить свою ферму и изучать фантастических тварей, каких хватает в Хогвартсе и соседних территориях.

Помимо Хогвартса для изучения будут доступны такие локации, как Запретный лес и деревня Хогсмид. Обещают и территории, которых не было в фильмах. По открытому миру можно будет перемещаться не только пешком, но также на метле и волшебных существах.

По словам разработчиков, по миру будут раскиданы потенциальные противники, с которыми придется сразиться на волшебных палочках. Это существа под действием темной магии, зловещие ведьмы и волшебники, а также гоблины, планирующие восстание.

В Hogwarts Legacy будет возможность заводить друзей и вместе с напарниками выполнять различные задания. Эти компаньоны будут из разных факультетов со своими историями и способностями — практически как в Mass Effect.

Также обещают систему прокачки с талантами и навыками, механику комбинирования заклинаний, а из более модных веяний открытого мира — возможность смены времени суток и времен года.

Создатели заверили, что Hogwarts Legacy будет только одиночной игрой, в проекте не будет кооператива, мультиплеера и каких-либо микротранзакций.

Разработчик Avalanche Software подтвердил, что проект выйдет в конце 2022 года. Ранее стало известно, что игру про Хогвартс разрабатывают для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

Теперь официально подтверждено, что проект также выйдет и на Nintendo Switch. Страницы с дисками уже появились на сайтах магазинов, поэтому высока вероятность, что это не облачная версия, а полноценный порт.

В начале 2022 года «Газета.Ru» внесла Hogwarts Legacy в список 12 самых ожидаемых игр этого года. Дебютный трейлер, который и стал анонсом игры, вышел еще в сентябре 2020 года.

Проект планировали выпустить в 2021 году. Однако издатель Warner Bros. и разработчик Avalanche Software вынужденно перенесли релиз. Источники связывали это с проблемами в разработке из-за пандемийных ограничений.