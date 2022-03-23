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Технологии

Россияне начали скупать диски с играми для PlayStation

В «Авито» и «Юле» зафиксировали рост продаж дисков с играми для PS4 и PS5

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Global Look Press
Продажи игр для PlayStation 4 в марте увеличились на 36%, для PS5 — на 27%, сообщили «Газете.Ru» в «Авито». В «Юле» также фиксируют рост спроса на физические копии игр. Предложения закрываются буквально за два-три дня. Какие игры скупают россияне после закрытия PS Store, — читайте в нашем материале.

Время действовать

Физические копии игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 стали активно выкупать на площадках с онлайн-объявлениями, выяснила «Газета.Ru».

Согласно статистике от «Авито» и «Юлы» («Объявлений ВКонтакте»), россияне начали приобретать игры вскоре после 10 марта. В этот день закрылся российский PlayStation Store, из-за чего стало невозможно покупать цифровые копии, которые во время распродаж можно было приобрести по ценам ниже, чем в российских магазинах.

По данным «Юлы», за неделю с 14 по 20 марта дисков с играми для PlayStation 4 и PlayStation 5 было продано на 21% больше, чем неделей ранее.

В «Авито» сообщили, что продажи игр для PlayStation 4 в марте выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом в феврале, а для последней модели консоли — PlayStation 5 — пользователи площадки в этом месяце стали покупать игры на 27% чаще.

Число пользователей на «Юле» и в «Объявлениях ВКонтакте», интересующихся играми для приставок, с начала марта выросло в 2,5 раза.

«Сейчас мы наблюдаем повышенную активность пользователей в соцсети, в том числе по поиску и предложениям игр для приставок на личных страницах и в тематических сообществах», — добавили в «Юле».

В среднем объявления о продаже игр для PS4 встречаются в семь раз чаще, чем для PS5.

Вероятно, это связано с тем, что PS5 все еще дефицитная консоль, не только в России, но и в других странах мира. В РФ же ситуация осложнилась после решения Sony прекратить поставки консоли в страну.

Что покупают?

Анализ объявлений на «Авито» и «Юле», проведенный «Газетой.Ru», показал, что в конце февраля и начале марта предложения с дисками для приставок Sony были достаточно долго доступны для покупки — позиции оставались открытыми около недели и более.

Однако к середине марта после решения о закрытии PS Store и обновлении цен на новые копии в магазинах объявления с проектами для PS4 и PS5 стали закрываться активнее.

Например, публикации с предложением купить дисковые версии Spider-Man: Miles Morales и Resident Evil Village закрывались в среднем в течение двух-трех дней. Дольше оставались лишь объявления, в которых цена на игру была сильно выше средней.

Версии Resident Evil Village для PS4 и PS5 продаются примерно по одной цене на площадках онлайн-объявлений. С продавцом можно договориться в среднем на цену в 2 тыс. руб.

Новый диск, который в объявлениях именуют «запечатанный» или «в пленке», продавцы на «Авито» и «Юле» готовы отдать в среднем за 2,5 тыс. руб. В магазинах цена на такой же диск составляет 3990 руб. для PS4 и 3890 руб. для PS5.

Версии Spider-Man: Miles Morales для PS4 и PS5 продаются в среднем за 2,5 тыс. руб., однако с продавцом можно договориться снизить цену еще на 200-300 руб. при оплате доставки. В магазинах цена на такой же диск составляет 4299 руб. и для PS4, и для PS5.

По данным «Авито», средняя стоимость дисков для PS4 в объявлениях составляет 1,5 тыс. руб. Средний чек покупки игры для PS5 выше — 2,8 тыс. руб.

В «Юле» рассказали, что на их площадке пользователи активно приобретали не только эксклюзивы Sony, но и популярные проекты других студий.

Однако в первую тройку самых популярных б/у релизов для PlayStation 4 вошли именно проекты студий Sony: The Last of Us 2 от Naughty Dog, God of War от Santa Monica и Horizon Zero Dawn от Guerrilla Games.

Также игроки заинтересованы в приобретении по сниженным ценам таких проектов, как Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 11 и Far Cry 6.

В случае с PlayStation 5 пользователи «Юлы» отдают предпочтение более новым играм. Так, на первом месте Dying Light 2, которая вышла в феврале этого года. Также в тройку вошли Assassin's Creed Valhalla и эксклюзив Spider-Man: Miles Morales, которые выпустили в 2020 году.

Чуть менее популярны Resident Evil Village (вышла в мае 2021 года) и FIFA 22 (сентябрь 2021 года).

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