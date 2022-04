Вернуться в 2006-й. Старые хиты для PlayStation 5

На PlayStation 5 готовят эмулятор для запуска дисков от третьей версии. На этой консоли, вышедшей в 2006 году, до сих пор есть эксклюзивы, недоступные на других платформах. Игровые эксперты специально для «Газеты.Ru» назвали свои любимые игры, достойные запуска на PS5.

Компания Sony ведет работу над внедрением в PlayStation 5 эмулятора консоли прошлого поколения PlayStation 3. По словам профильного журналиста Джеффа Грабба, известного регулярными публикациями подтвержденной позже инсайдерской информации, планируется сделать возможным запуск любых эксклюзивных проектов PS3 с дисков, а не только через интернет. Многие хиты Sony позже перевыпустила на новых консолях. Например, Uncharted и The Last of Us. Однако немалое число проектов до сих пор доступны только на PS3. Появление эмулятора улучшит обратную совместимость PS5 — позволит играть в то, что ранее могли запустить только владельцы PlayStation 3.

Топ от Геворга Акопяна

Безусловно у многих популярных игр уже есть версии для PS4, но все же остались игры и серии, которые кроме PS3 нигде не доступны, рассказал «Газете.Ru» руководитель по коммуникациям компании-разработчика и издателя игр Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян.

Heavenly Sword — короткая, но запоминающаяся игра от студии Ninja Theory, пожалуй, лучшей студии в мире в плане оцифровывания игры актеров, считает Акопян.

Он отметил, что актер Энди Серкис, исполнитель роли Голлума во «Властелине колец», в Heavenly Sword играет роль главного злодея.

Heavenly Sword в момент выхода представляли как боевик о воительнице Нарико. Боевая система в игре осваивается достаточно быстро, а схватки выглядят красиво.

Resistance — это хороший фантастический шутер, который к третьей части вышел на феноменальный уровень, рассказал Акопян. «Resistance 3 — один из лучших шутеров в истории», — уверен эксперт.

Еще одна любимая игра Акопяна — Tokyo Jungle.

Играть нужно за бывшую домашнюю зверушку, например, собаку. Игроку, управляя питомцем, предстоит выживать во враждебной среде: охотиться, драться, прятаться, и все это в постоянно портящихся условиях с важной целью — завести потомство.

MotorStorm — гоночная серия, где увлекательным образом реализовано взаимодействие с трассой, окружением и другими гонщиками, отметил специалист.

«Все они разные, в первой замесы в грязи среди мотоциклов и вездеходов, во второй джунгли и трамплины, в третьей вообще карты на ходу разваливаются и есть нормальный сюжет», — добавил Акопян.

Enslaved: Oddysey to the West — еще одна игра от Ninja Theory с тем же Серкисом, но теперь в роли одного из двух протагонистов. «Потрясающе написанная и увлекательная игра», — заключил эксперт.

Топ от Натальи Одинцовой

По обратной совместимости стоит сыграть в те эксклюзивы PS3, которые впоследствии не переиздавались для других платформ — в отличие, например, от трилогии приключенческих экшенов Uncharted, которую перенесли и на ПК, пояснила «Газете.Ru» заместитель главного редактора российского медиа о видеоиграх Player One Наталья Одинцова.

«В первую очередь Killzone 2 — отличный научно-фантастический шутер от первого лица, за который отвечали авторы недавней Horizon: Forbidden West», — отметила она.

По словам эксперта, еще один хороший вариант для поклонников шутеров — мрачная и полная экшена Resistance 3 о Земле, оккупированной и почти уничтоженной инопланетянами.

«Тем, кто считает кинематографичность одним из ключевых достоинств любой игры, подойдет Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots — стелс-экшен с яркими, вызывающими сопереживание героями», — рассказала Одинцова.

Любителям супергероев она посоветовала inFamous (в России — «Дурная репутация») от авторов громкого эксклюзива Ghost of Tsushima.

«А если хочется развеяться и окунуться в полное юмора приключение, неплохой вариант — Ratchet & Clank Future: A Crack & Time, игра о похождениях забавного антропоморфного ломбакса Рэтчета (по сути, маскота PlayStation) и его напарника, робота Клэнка», — заключила замглавреда Player One.

Топ от автора

inFamous от студии Sucker Punch вышел в 2009 году. Новая игра про супергероя была не по лицензии Marvel или DC Comics — разработчики создали мир и главного героя с нуля. К тому же, у игрока был выбор — отыгрывать положительного или отрицательного персонажа.

Суперсила Коула Макграта заключалась в управлении электричеством и была придумана не под страницы комиксов, а именно под геймплей. Скольжение по проводам, карабканье по стенам и молнии из рук — лишь часть возможностей супергероя (или злодея).

В «Дурной репутации» есть свой Готэм — Эмпайр-Сити, который можно свободно изучать, выполняя второстепенные задания и собирая различные предметы.

Репутация Коула варьируется от его поступков. Карма игрока со временем позволит прокачивать способности, добавляя все более разрушительные и кровавые удары, или наоборот, позволит минимизировать урон от электричества для людей и даже научиться лечить их. Проект так и остался эксклюзивом PS3, как и прямой сиквел — inFamous 2.

Little Big Planet, или LBP — платформер от Media Molecule был совершенно не похож на все проекты эпохи PlayStation 3. Он скорее был ближе к играм от Nintendo, и именно поэтому такой «детский» геймплей стоит попробовать.

LBP была создана так, что поощряла любой креатив игроков. И это в 2008 году. Minecraft выйдет лишь через год, предложив свой взгляд на свободу для игроков. И этой свободой игроки активно пользовались. 50 уровней, созданных разработчиками, — лишь крупица контента в Little Big Planet. Там можно найти миллионы авторских карт, многие из которых совершенно меняли концепцию проекта — платформер превращался в другие игровые жанры.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots — финал авторской саги японского геймдизайнера Хидео Кодзимы о военных конфликтах и его участниках. Это, пожалуй, главный эксклюзив PS3 — ради него покупали приставку. И даже спустя столько лет эту часть популярной серии так и не перевыпустили на современных консолях и не анонсировали ремастер.

MGS4 поставила красивую точку в судьбах героев и злодеев, но не изменила себе. Туалетный юмор и сложные рассуждения о стремлении человечества к конфликтам, танцующие под японскую поп-музыку боссы и расстрел сразу десятка солдат на берегу реки — все это в одной игре.

Длинные и детализированные катсцены в итоге занимали не меньше времени, чем сам геймплей. То есть иногда игрок мог проводить за просмотром ролика около полутора часов.

Игровой процесс усовершенствовали, а в локациях велись полноценные военные действия. Не остались без внимания самые разные точки мира: конфликты на Ближнем Востоке и Южной Америке, комендантский час в европейской стране и заброшенная, но такая родная база на Аляске.

После четвертой части Кодзима, вероятно, хотел больше никогда не возвращаться к миру Metal Gear. Игроки были в восторге от финала — наконец-то они все вместе отправили Снейка на заслуженный отдых. А вот Кодзиме отдохнуть от Metal Gear так и не дали.

Самые популярные эксклюзивы

В пресс-службе Ozon рассказали «Газете.Ru», что некоторые эксклюзивы эпохи PlayStation 3 задали тренд в индустрии и послужили началом для целой серии игр в будущем. Например, приключенческий экшен The Last Of Us в постапокалиптическом мире так полюбился геймерам, что в ближайшее время проект ждет экранизация.

По словам представителя маркетплейса, путешествия охотника за сокровищами Натана Дрейка не только стали основой для трилогии Uncharted, но и одним из самых популярных жанров видеоигр. В 2022 году состоялась премьера фильма по мотивам игры.

В Ozon посчитали, что Little Big Planet — это красочная игра-головоломка для всей семьи, в которой интересно было абсолютно всем. Одной из самых продаваемых игр поколения PS3 стала Heavy Rain — детективное приключение с кинематографичной картинкой от Дэвида Кейджа.