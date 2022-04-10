Каких функций не хватает российским видеохостингам

«VK Видео» и Rutube активно развивают свой функционал в попытке привлечь блогеров, оказавшихся без монетизации на YouTube. Достаточно ли основного функционала западного конкурента, чтобы «VK Видео» и Rutube стали более популярными у россиян, и какие функции им стоит внедрить — в материале «Газеты.Ru».

Ставки растут

11 марта YouTube сообщил о приостановке всех способов монетизации для авторов из России. В результате единственный потенциальный доход блогеров стал связан со зрителями, находящимися вне территории страны — крупицы былых заработков.

В связи с решением Google многие блогеры практически полностью лишились главного источника доходов и начали задумываться о потенциальном переходе на другие площадки.

Два главных варианта — Rutube и «VK Видео». Rutube — российский сервис, который является наиболее полным аналогом YouTube, если рассматривать функционал и внешнее оформление площадки.

«VK Видео» — платформа, интегрированная с соцсетью «ВКонтакте», она объединяет весь видеоконтент не только одноименной соцсети, но также «Одноклассников» и других проектов VK. Сервис дает возможность публиковать как горизонтальные, так и вертикальные видео (на манер TikTok или «сторис» в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)), а также проводить трансляции.

Чего бы хотелось

Rutube и «VK Видео» развивались для русскоязычного населения, и пока о полной конкуренции между российскими и иностранными сервисами речи не идет, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Если в нашей стране будет закрыт доступ к YouTube, то постоянных российских пользователей здесь более восьми миллионов человек, — им потребуется альтернатива для просмотра и выкладывания видеороликов», — считает он.

По словам специалиста, более развит функционал в настоящее время у «VK Видео» — за счет того, что ролики являются одной из важных частей самой социальной сети «ВКонтакте».

«Плюс соцсеть постоянно развивается и стала одним из бенефициаров закрытия популярных западных сервисов. Руководство создает программы для привлечения блогеров, что в перспективе позволит стать еще более популярным местом для общения и размещения рекламы», — добавил Самойленко.

По словам эксперта, пока YouTube остается востребованным, но по двум основным причинам — за счет рекламы и постоянного обновления функционала.

Он указал на отсутствие у Rutube и «VK Видео» нескольких функций, которые при реализации могли бы поспособствовать более активному переходу аудитории с YouTube на отечественные площадки.

«Платные подписки на YouTube, которые в настоящее время недоступны в России, привлекли бы новых авторов, так как это позволит увеличить заработки на роликах. Также часть средств направляется на развитие и улучшения качества самих сервисов», — пояснил Самойленко.

Главное отличие заключается в введении полноценной и усовершенствованной монетизации видео, которая до приостановки на YouTube приносила российским авторам гораздо большие суммы. В настоящее время и VK, и Rutube занимаются разработкой собственной программы для блогеров.

Нужна удобная настройка воспроизведения видео, чтобы подстраивать размер ролика под собственные запросы, добавил специалист.

По его словам, необходимо также внедрить расширенные возможности просмотра: функцию сохранения роликов в память смартфона — для просмотра при отключенном интернете, а также функцию отложенного просмотра — после выключения страницы с роликом при последующем заходе просмотр продолжится с того места, на котором остановился зритель.

«Нужно ввести настройки конфиденциальности, чтобы просмотренные видео не отображались в истории просмотров и более удобные рекомендации на основе просмотренных видео», — добавил Самойленко.

По его мнению, весь этот функционал технически реализуем и даже может быть улучшен, если говорить про российские видеохостинги Rutube и «VK Видео».

Не только в функциях дело

CEO компании по работе с инфлюенсерами медиасети Yoola Илья Бородин заявил «Газете.Ru», что только функциями в стремлении привлечь аудиторию ограничиваться не стоит.

«Крайне глупо и недальновидно думать, что людям достаточно дать исключительно технологию и все заработает — это мышление в основе которого лежит логика карго-культа (вера в магическую сущность технологий. — прим. ред.)», — отметил он.

Бородин заметил, что разница заключается не только в технологиях, каких-то нескольких ключевых функциях, но и в более глубоких механизмах конкуренции.

По словам топ-менеджера, в основе успеха YouTube лежат в том числе годы работы над формированием конкурентной среды для авторов контента, работы с аудиторией, культурой потребления контента и правилами и политиками сообщества, развития продукта и бренда.

Руководитель медиасети выделил технические аспекты, которые необходимо реализовать Rutube и «VK Видео» с целью минимизировать разницу: внедрить механизмы управления правами, улучшить алгоритмы, ввести монетизацию, систему аналитики, функциональные инструменты взаимодействия с аудиторией, внедрить развитую систему модерации и маркировки контента.

«Можем с уверенностью говорить о том, что если рассматривать конкуренцию в условиях изолированной системы — разрыв таков, что сейчас легко можно создавать новые видеоплатформы и выигрывать конкуренцию с локальными игроками. Мы как компания рассматриваем в том числе и такой вариант», — признался Бородин.

CEO Yoola уверен, что успешные продукты всегда рождает конкуренция, но никогда — олигополия. По его словам, Rutube и «VK Видео», безусловно, смогут занять свой небольшой сегмент рынка.

«Для этого они должны обеспечить хорошую монетизацию контента, привлечь большое количество рекламодателей, аккумулировать свою аудиторию и вложить десятки миллионов долларов в развитие продукта», — заключил он.