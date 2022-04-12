Не можешь оплатить смартфоном? Оплати чипом в руке

Массовая оплата ладонью вместо банковской карты может стать реальностью в России в ближайшие 5-10 лет, считают опрошенные «Газетой.Ru» специалисты. По их мнению, первопроходцами в этой сфере могли бы стать банки. О том, насколько безопасно проводить подобный биохакинг, и кто из россиян уже живет с чипом в руке — в материале «Газеты.Ru».

«ЛадоньПэй»

Российские банки могли бы в первых рядах заинтересоваться популяризацией в стране способа оплаты с помощью чипа в руке, рассказал «Газете.Ru» профессор «Сколтеха» Михаил Лебедев.

«Во-первых, украсть такую «карту» сложнее — ее не вытянешь из кармана. Во-вторых, носить с собой ее постоянно не надо, то есть технология уже ближе к Apple Pay и Google Pay, даже нет необходимости иметь смартфон», — отметил он.

По словам специалиста, на чип можно добавить любую информацию, то есть он может служить не только банковской картой. «Пара человек уже делали подобное, создавая платежное средство у себя в ладони, чтобы показать, какие они киборги», — рассказал Лебедев.

Молодежь могла бы заинтересоваться вживлением чипа с точки зрения бесконтактных платежей, так как они чаще используют смартфон, чем наличные и карты, считает эксперт.

Лебедев при этом уверен, что пожилым людям иметь подобное устройство под кожей было бы даже полезнее. «Такой чип заодно помог бы найти человека в возрасте, если он потерялся. Или например пожилому стало плохо, и чип будет содержать медицинскую информацию», — разъяснил он свою позицию.

С такой точкой зрения согласен управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. «В перспективе, конечно, именно банки могут стать инициаторами и первопроходцами применения вживляемых чипов в России», — сообщил он «Газете.Ru».

По мнению эксперта, главное, чтобы в России развивалась техническая инфраструктура, которая позволит «читать» информацию с чипа и проводить платежи.

«Вполне реальная перспектива для России, когда в течение ближайших 5-10 лет граждан, которые будут хранить все свои данные под кожей, будет становиться все больше», — предсказал спикер.

Самойленко уточнил, что вживление чипов под кожу — уже в некоторой степени реальность.

«На Западе (в частности, в Швеции) уже давно реализуется программа по вживлению чипов, и там многие граждане таким образом хранят электронные аналоги своих документов», — рассказал он.

По словам специалиста, в России программа по вживлению чипов стартовала в 2014 году, и пока россиян с чипами в руке немного — до тысячи человек.

«Но потенциально сторонниками чипизации у нас являются около 100 тыс. человек. Это почти столько же, сколько в Швеции», — резюмировал Самойленко.

Подводные камни

Профессор «Сколтеха» Михаил Лебедев пояснил, что для начала нужно решить несколько проблем, которые весьма вероятны при популяризации чипа для оплаты.

«Необходимо решить вопрос с тем, что банковские карты имеют срок давности, и их нужно заменять. Можно конечно каждый раз выковыривать его из-под кожи и вставлять новый, но я скептически отношусь к такому решению для развития технологии», — добавил он.

По словам специалиста, могут возникнуть и этические проблемы — недоверие к компаниям, которые будут вживлять чипы, вплоть до подозрений в использовании данных во вред клиенту.

Иван Самойленко из B&C Agency пояснил, что пока сложно говорить о массовом внедрении технологии из-за потенциальных проблем с наличием компонентов для чипов.

«Есть чисто техническая проблема с обычными чипами — их дефицит и санкции в отношении российских банков уже привели к тому, что есть определенные сложности с выпуском стандартных пластиковых карт», — констатировал он.

По словам эксперта, производителей подобных чипов в мире достаточно, есть они и в России. Например, компания Implant-Chip производит доступные чипы, которые можно ввести под кожу. Он также указал на то, что на онлайн-маркетплейсах продается специальный шприц для ввода чипа.

Безопасно для здоровья

Нейрофизиолог и разработчик нейрокомпьютерных интерфейсов Михаил Лебедев рассказал, что с медицинской точки зрения введение чипа под кожу безопасно.

«Подобные простые операции проводятся уже давно, с разными целями. И вживление чипа, чтобы была оплата ладонью вместо банковской карты, тоже легко реализуема», — пояснил он.

По словам нейрофизиолога, для платежных операций может использоваться чип в несколько миллиметров. Устройство впрыскивается шприцом неглубоко под кожу.

«Сам чип покрыт специальной капсулой, которая защищает его от любых воздействий. Для капсулы используется биосовместимое покрытие, вроде тефлона. Оно не вызывает отторжение чипа организмом», — добавил Лебедев.

Опытным путем

Жительница Санкт-Петербурга Халлу [настоящее имя не раскрывает — «Газета.Ru»] уже несколько лет живет с чипом, который работает для оплаты покупок.

По словам 24-летней девушки, работающей визажисткой, она вживила чип в салоне пирсинга, а вся процедура заняла около получаса. На месте операции у нее остался небольшой шрам.

Халлу отметила, что за все это время чип никак не повлиял на ее здоровье и не мешает полноценной жизни. Размеры устройства составляют 2,5 см на 1,1 см.

Однако россиянка пояснила, что для подготовки чипа к вживлению пришлось проделать несколько сложных действий. Сначала пришлось растворить банковскую карту в кислоте, добавить к оставшемуся чипу антенну, а затем внести его в защитную капсулу из силикона. После этого чип положили в специальные растворы, чтобы он стал безопасен для введения под кожу.

По ее словам, все действия проводили профессионалы, с которыми она знакома, но официально такая услуга пока не доступна в банках. «Моя карта это просто развлечение. Cмешно как батька прикладывать кулак к терминалу», — заключила Халлу.