Когда в Россию вернется Meta*. И уйдет ли YouTube

Блокировка YouTube — мера нежелательная, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он уверен, что Google делает все, чтобы спровоцировать российские власти. Впрочем, компания все еще имеет возможность пойти на выполнение требований Москвы. Об условиях отмены блокировок и антифейкового законодательства после завершения спецоперации и возможном отключении в России Google Docs – в интервью Александра Хинштейна «Газете.Ru».

— Не так давно был подписан закон, который ужесточил уголовную ответственность за фейки. С вашей точки зрения, достаточно ли четко в нем прописано, что такое фейк?



— Совершенству нет предела, допускаю, что определение можно прописать еще более четко, однако лучшее — враг хорошего. Отмечу самое важное — свою главную задачу антифейковое законодательство решило, — оно стало серьезным сдерживающим фактором для распространения разного рода панических слухов и откровенно провокационных информволн. Напомню, что антифейковое законодательство появилось еще в 2019 году, но было существенно доработано в разгар пандемии. Необходимо было ввести механизм, способный остановить распространение будоражащих слухов о массовых смертях, о моргах, забитых неопознанными трупами, и так далее.



— Может ли этот закон быть отменен после завершения специальной военной операции?



— Я поддержал бы такой подход, но ответить на этот вопрос мы сможем тогда, когда все завершится. Впрочем, с окончанием специальной военной операции вряд ли завершится начатая экономическая и информационная война против России.



— В начале марта в России за онлайн-цензуру была заблокирован Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), некоторое время спустя Meta (признана экстремистской организацией) была признана экстремистской организацией и под блокировку попал уже Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Почему это произошло?



— Meta заняла откровенно антироссийскую позицию в информационной войне против нашей страны. Начиная с цензурирования наших СМИ (то есть затирания неудобной российской точки зрения в инфополе) и заканчивая бездействием по отношению к деструктивному контенту в российском сегменте, а также поощрением прямых призывов к насилию в отношении россиян. Напомню, все это – официальная позиция американской компании, она озвучивалась на уровне самого высокого руководства. В такой ситуации российские власти не могли и не имели права бездействовать.



— Есть ли вероятность, что заблокированные в России платформы будут разблокированы?



— С Meta трудно сегодня сказать, какой может быть обратный путь. Здесь уже действует судебное решение о признании компании экстремистской. Оно может быть отменено только в судебном порядке. И очевидно только при участии инициатора, то есть Генеральной прокуратуры.



Что касается других платформ – здесь все в первую очередь будет зависеть от их действий их самих. Главное требование к ним, реалистичное и выполнимое – соблюдать законодательство Российской Федерации. Однако пока мы не видим какого-либо желания конструктивного сотрудничества со стороны иностранных технокомпаний. Давайте посмотрим, что было с той же Meta — на суде они совершенно голословно, не представляя никаких доказательств, документов, сказали, что они тоже против призывов к уничтожению, к насилию над людьми по национальной принадлежности. Но при этом ранее внесенные изменения в свои же правила не отменили.



Что происходит сегодня с YouTube, который просто делает все, чтобы не оставить у российских властей другого выбора, кроме мер технического характера? На все увещевания и уговоры выполнить несложные требования нашего законодательства, Google шаг за шагом совершает новые, откровенно провокационные действия. Последний пример — блокировка канала «Дума ТВ», официального парламентского телевидения, учредителем которого является Госдума.



— Руководство YouTube как-то отвечает на сообщения или просто игнорирует их?



— Поскольку официального офиса Google в России так создано и не было, коллеги из Роскомнадзора, насколько я понимаю, в одностороннем порядке пытаются общаться с заокеанской стороной. Но вопрос даже не в словах, а в делах. Блокировки продолжаются, ранее принятые решения не отменяются, запрет на монетизацию для российских блогеров действует.



— YouTube будет заблокирован?



— Не могу ответить на вопрос, так как не участвую в принятии этого решения. Свою позицию я высказывал не раз, — считаю, что блокировка YouTube — мера нежелательная. И очень рассчитываю на то, что Google все-таки пойдет на выполнение законных требований российской стороны.



Блокировка — это самая крайняя, чрезвычайная мера. Ей предшествуют и другие, — тоже довольно неприятные, но не такие радикальные. Например, замедление трафика. И для ресурсов, подобных YouTube, где основной контент это именно аудиовизуальный, конечно же, замедление трафика — это достаточно болезненное ограничение.



— То есть вы думаете, что нас ждет сначала замедление трафика YouTube?



— Если у России не останется другого выхода (а последнее китайское предупреждение не может быть тысячным по счету), то могут быть применены ограничения, прописанные в действующем законодательстве. Среди них есть и меры технического характера – замедление или блокировка. Какое конкретно решение может быть принято, я предсказывать не берусь.



— Продолжат ли работать в России сервисы типа Google Docs?



— Если к их деятельности нет вопросов с точки зрения исполнения российского законодательства, то нет никаких причин применять какие-то санкции или ограничения. Это не отменяет того, что Google может прекратить работу своих сервисов в России в инициативном порядке, найдя для этого какое-либо оправдание (примеры уже есть, как вы знаете). Если подобная ситуация произойдет, то сегодня у России есть аналогичные продукты, которые способны заменить Google Docs.



— С вашей точки зрения, какие перспективы у отечественных интернет-платформ и сервисов? Чем вы пользуетесь сами?



— Если мы говорим про поисковики, то я пользуюсь «Яндексом», если про почту, то Mail.ru, если соцсетями, то «ВКонтакте» и мессенджером Telegram. В каких-то сферах мы абсолютно конкурентоспособны с иностранными компаниями, — это касается «Яндекса» и всей его экосистемы. В каких-то сферах, увы, объективно отстаем, — это касается, в частности, видеохостингов. И в ситуации с тем же YouTube сложность в том, что сегодня полностью адекватной замены ему нет. Хотя мы наблюдаем сейчас ускоренное совершенствование Rutube. К сожалению, был упущен большой период времени, ведь на старте, — 10-12 лет тому назад, — Rutube и YouTube появились в России практически одновременно. Причем наш сервис даже лидировал по популярности, однако им долгое время не занимались. Сейчас количество пользователей отечественного видеохостинга возрастает, а также резко растет число пользователей нового ресурса Yappy — это еще одного отечественного продукта, сервиса вертикальных видео. По сути это аналог TikTok.