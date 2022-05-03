Веб-приложения российских банков «прокачают» в обход App Store. Но есть нюанс

Российская компания Smart Engines разработала технологию сканирования QR-кодов и аналог Face ID для веб-приложений на iPhone. По задумке, это позволит российским банкам, чьи приложения были удалены из App Store, безболезненно обойти ограничения Apple. Опрошенные «Газетой.Ru» IT-эксперты разошлись в оценках успешности такой «прокачки».

Прикрутили

Российские банки смогут внедрить в свои веб-приложения для владельцев iPhone весь стандартный функционал и обойтись без App Store, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

По его словам, ученые Smart Engines на базе собственных разработок в области ИИ создали технологии распознавания, способные считывать разные данные с камеры смартфона непосредственно в браузере через WebAssembly (WASM) — язык программирования, который позволяет запускать код программы прямо на веб-странице и выполнять все вычисления в браузере. Он упрощает решение сложных задач, в число которых входит обработка и расшифровка данных с камер смартфона.

Веб-приложения по умолчанию не могут получать и обрабатывать данные с камеры смартфона, пояснил глава компании. Их технология поддерживает в том числе браузер Safari, который необходим для работы веб-приложений на гаджетах Apple, таких как iPhone.

«Это позволит сделать веб-приложения, которые будут обладать всеми привычными для пользователя функциями. Почти как мобильное приложение. И это работает на iOS. Все-таки мы все привыкли к смартфону и определенному уровню услуг», — отметил Арлазаров.

Технология Smart Engines опирается на систему прогрессивных веб-приложений (PWA, progressive web app). Такие «прокачанные» веб-приложения — это на самом деле сайты, которые похожи на приложения для смартфонов не только внешне, но и функционально.

Цель новой технологии распознавания — дать возможность всем российским разработчикам создавать и распространять как можно более близкие к нативным веб-приложения для пользователей iPhone в обход App Store.

В настоящее время это актуально для российских банков и российских авиакомпаний. Их приложения в App Store удаляет сама американская компания Apple на основании санкций, введенных властями США. Но потенциал у технологии есть и в других сервисах, уверен Арлазаров.

Что за функции?

В банковских приложениях существует оплата по QR-коду. В случае с веб-приложением банка с сервера загружается специальный программный модуль, который выполняет распознавание в реальном времени — в момент, когда пользователь наводит камеру смартфона на QR-код.

По словам Арлазарова, аналогично работает распознавание для денежных переводов по Системе быстрых платежей (СБП). «Происходит распознавание данных банковских карт и номеров телефонов, напечатанных и написанных от руки», — добавил он.

Глава Smart Engines пояснил, что в веб-версии банковского приложения можно будет распознавать паспорта при открытии счета в банке, заявке на кредит, покупке билетов.

«Принципиальная новизна заключается в том, что видеопоток с камеры и изображения обрабатываются на устройстве пользователя, задействовав ресурсы устройства, которые выделяются браузеру. Это позволяет распознавать данные на устройстве самого пользователя, не передавая изображения на сервер компании», — добавил он.

По словам специалиста, для пользователя процесс оплаты при работе в веб-банке на айфоне будет практически идентичен привычной работе с камерой в нативном мобильном приложении.

В веб-версии также реализован свой вариант Face ID — идентификации и аутентификации пользователя в интернет-банке по лицу, к которому многие привыкли, работая в приложениях.

Технология сверки лиц Smart Engines работает в веб-приложениях в обход операционной системы смартфона. Арлазаров уточнил, что это также поможет банку подтвердить, что в приложение заходит именно владелец банковского счета, а не владелец смартфона.

Не так быстро

CTO (Chief Technical Officer) в банке для предпринимателей и предприятий «Точка» Александр Саликов рассказал «Газете.Ru», что скептически относится к идее таких «прокачанных» веб-приложений.

По словам Саликова, у прогрессивных веб-приложений все еще есть изъян, — они не поддерживают push-уведомления на iOS. В результате банки будут вынуждены перейти на смс, которые менее конверсионные и более дорогие.

В Safari для iOS по-прежнему отсутствует функция push-уведомлений для прогрессивных веб-приложений (PWA). В начале 2022 года в бета-версии iOS 15.4 нашли намек на то, что Apple работает над добавлением push-уведомлений в Safari на iPhone.

Однако до сих пор никаких официальных новостей о функции не было. В связи с этим неясно, когда, если вообще когда-либо, эта функция будет запущена.

Саликов также считает, что, даже учитывая наличие технологий, которые позволяют упростить процесс авторизации в веб-приложениях, он все равно будет на порядок сложнее, чем вход в обычное приложение по Face ID или Touch ID.

«Кроме того, делать плавный, удобный и красивый интерфейс для веб-приложения в разы сложнее, чем для нативного приложения, — и есть опасение, что компании будут этими показателями пренебрегать», — добавил технический директор «Точки».

По его мнению, единственный плюс, который есть для компаний, выбравших такой путь, это то, что не надо будет тратить деньги на содержание отдельной команды.

«Но в результате с трудностями столкнется клиент: у него будет менее удобное приложение и более дорогое обслуживание. Расходы на платные смс, в конечном счете, перейдут именно на него», — заключил специалист.

Вариант для текущих условий

Прогрессивные веб-приложения — это актуальный вариант обхода санкций и ситуаций, когда App Store удаляет сервисы российских банков, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Специалист более позитивно смотрит на такой формат для российского рынка. По его словам, плюс таких приложений — в отсутствии необходимости размещать приложение в App Store.

Веб-приложение смогут загрузить без ожидания одобрения от Apple с сайта банка, интернет-магазина или туристического агентства. Эксперт посчитал, что востребованность новой технологии очень высокая — компании вне финансового сектора тоже заинтересуются ее внедрением.

Это могут быть не только платежи и переводы, но и заказы или бронирования.

«Такие приложения будут полезными и удобными в ритейле и сфере услуг, включая госуслуги, в логистике, туризме, в электронной торговле, в сфере заказов такси и блюд», — добавил Самойленко.

По его мнению, появление в веб-приложениях функции считывания QR-кодов для платежей и переводов будет крайне актуально, учитывая активное развитие в стране СБП и сервиса «СБПэй», построенного на считывании QR-кодов для платежей в магазинах.

«Российские банки только начали адаптировать эти версии для замены [нативных] приложений, которые стали недоступны клиентам, поэтому их функционал будет расширяться», — уверен Самойленко.