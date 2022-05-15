Как россиянам выгоднее всего купить смартфон

В связи с неопределенностью на рынке техники, ограниченными поставками и нестабильным курсом валют перед россиянами все чаще стал возникать вопрос, стоит ли покупать новый смартфон, и если да, то как сделать это максимально выгодно. Как сэкономить при покупке нового устройства, какую площадку выбрать и с какими рисками можно столкнуться при использовании каждой из них — в материале «Газеты.Ru».

Официальная розница

Самый простой и удобный способ купить новый смартфон — посетить официальный магазин бренда, ритейл или оформить заказ на сайте дилеров производителя. Кроме того, при покупке в официальном российском представительстве или у таких магазинов, как «М.Видео-Эльдорадо», DNS или «Связной», клиент получает гарантийный талон. В случае каких-либо неисправностей или заводского брака можно рассчитывать на бесплатный ремонт в официальном сервисном центре квалифицированными мастерами.

Однако самый простой способ сулит переплату, особенно если сравнивать официальные цены на смартфоны некоторых брендов в России и в Китае. Например, представленный в начале мая флагманский смартфон Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителя в официальном магазине компании и в отечественном ритейле обойдется в 135 тыс. руб., что сравнимо с ценами на iPhone 13 Pro Max или Samsung Galaxy S22 Ultra. В Китае эта же версия флагмана Xiaomi в официальных магазинах компании доступна по цене в 5,4 тыс. юаней (около 50 тыс. руб.). В беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что на сегодняшний день цены на смартфоны сильно отличаются в зависимости от розничной сети. «Алгоритм достаточно простой — нужно просмотреть крупные торговые сети такие как «М.Видео», Связной, DNS и проверить цены на необходимую модель. При этом не стоит забывать и об операторской рознице, поскольку операторы исторически часто под выходные устраивают скидки и не изменяют этому правилу и сейчас», — отметил эксперт. Однако, по словам Муртазина, официальная фирменная розница сейчас находится под большим давлением, и товара у них практически нет, поэтому аналитик рекомендует также присматриваться и к другим площадкам. AliExpress Решение купить смартфон из Китая на AliExpress может носить как положительный, так и отрицательный характер. Например, глобальная версия Xiaomi 12 Pro с 12/256 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно предлагается на площадке в среднем за 60 тыс. руб., что более чем в два раза меньше стоимости в российской рознице. Такой смартфон будет отличаться от российского лишь тем, что у него будет установлена региональная европейская прошивка вместо российской. При этом между двумя моделями нет никакой заметной разницы кроме как в предустановленных «из коробки» приложениях — в европейской версии будет установлен eBay, в то время как на российском — MirPay и сервисы «Яндекс», которые также можно установить самостоятельно. Однако существенные недостатки выбора AliExpress в качестве места покупки заключаются в отсутствии гарантии и ожидании доставки, которая может длиться от 10 до 90 дней. Стоит отметить, что в среднем подобные посылки приходят в течение двух-трех недель в целости и сохранности. Автор YouTube-канала «Польза NET» Александр Мясников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что AliExpress позволит сэкономить от 30% до 100% стоимости смартфона, если сравнивать цены на площадке с официальными в России. «Проще всего найти группу, в которой бы собирались скидки на смартфоны с AliExpress. Например, я купил Poco F4 GT за 36,6 тыс. руб., вчера он стоил 33 тыс. руб., а сегодня — 37 тыс. руб. Почему? Потому что продавец просто увеличил цену в долларах. То есть в рублях он «просел», а в долларах — подорожал. Китайцы сейчас повышают цены на $20-30 и, видимо, таким образом корректируют курс, как я понимаю», — отметил блогер. «Серые» магазины В России также есть так называемые серые магазины — это крупные продавцы, которые завозят смартфоны из Европы и Китая. «Серый рынок как таковой сегодня практически убит — цены на нем очень близки к ценам в магазинах. Поэтому смысла там покупать, если это не какая-то экзотика или что-то, что не поставлялась в Россию, нет никакого», — считает Эльдар Муртазин. Автор YouTube-канала «Польза NET» в свою очередь уверен, что в «серых» магазинах стоимость смартфонов заметно ниже, чем в официальных российских. «Цена в «серых» магазинах — это +20-25% от цены на AliExpress. Покупая в проверенных магазинах, пользователь сразу получает девайс и какую-никакую гарантию на год от магазина или возврат средств, в случае каких-либо проблем», — отметил эксперт. Так, например, стоимость Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в двух популярных магазинах составила 99 тыс. руб. — это заметно ниже заявленной в российской рознице, но все же выше цен с AliExpress. При этом такие магазины действительно предоставляют гарантию и бесплатное сервисное обслуживание. Также на такие магазины распространяются законы Российской Федерации «О защите прав потребителей», которые позволяют вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Это же возможно и с AliExpress, но требует времени и траты дополнительных средств — чаще всего отправка посылки обратно в Китай производится за счет клиента. «Авито» На популярной площадке объявлений «Авито» часто можно встретить так называемых перекупов или менее крупные «серые» магазины, которые также торгуют новыми смартфонами. Например, новый Xiaomi 12 Pro в модификации 12/256 ГБ на площадке доступен в среднем за 83 тыс. руб. «На «Авито» можно спокойно покупать все новое и запакованное, но не китайское. Можно брать что-то из США — iPad, iPhone или Google Pixel. Например, я покупал на AliExpress Realme GT Neo3 за 23,5 тыс. руб., в то время как на «Авито» его можно найти в среднем за 35 тыс. руб. То есть переплата составляет почти 30% человеку, который точно также купил этот смартфон на AliExpress и подождал три недели», — отметил автор «Польза NET.

Также на «Авито» можно найти что-то, что недоступно или невыгодно покупать с AliExpress. Однако обязательно стоит обращать внимание на отзывы продавца и на то, как давно он занимается этим бизнесом. Кроме того, представители «Авито» рекомендуют покупать гаджеты у продавцов со знаком верификации на «Госуслугах» — так пользователи точно не попадутся на мошенника.

Учитывая, что в России утвердили список разрешенных товаров для параллельного импорта, не исключено, что вскоре с прилавков официального ритейла могут пропасть так называемые российские версии смартфонов. На их место могут прийти европейские, китайские и модели из ОАЭ — такими, например, уже торгует «СДЭК» на своей площадке «Маркет». В таком случае стоит учитывать, что смартфоны точно не станут дешевле. Как будет организовано их сервисное обслуживание — тоже остается неизвестным.

Если необходимо купить смартфон и при этом сэкономить, то одним из лучших способов на данный момент остается купить его на AliExpress. Покупателю останется лишь определить, насколько важна гарантия, а также выбрать европейскую версию смартфона и продавца с хорошими отзывами.