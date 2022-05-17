Гранты на технологии: РФРИТ помогает внедрять софт для защиты информбезопасности

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – это институт развития, грантовая поддержка которой помогает реализовывать приоритетные отечественные ИТ-проекты, направленные на замещение и создание новых технологий в стране. Сейчас одним из наиболее актуальных направлений в сфере ИТ является кибербезопасность – с начала этого года многие российские организации столкнулись с большим числом разнообразных атак. Для снижения рисков, связанных с информбезопасностью, государство поддерживает доработку и разработку новых систем защиты.

Деньги на поддержку и развитие

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) был учрежден в 2017 году для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий». Однако затем, в 2019 году, организация была перезапущена для реализации задач нацпрограммы «Цифровая экономика».

РФРИТ выдает гранты на поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе так называемых сквозных цифровых технологий (искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность и др.). В 2021 году к грантовой поддержке добавились и другие направления: обеспечение реализации мер поддержки и подготовка новых инициатив совместно с ИТ-отраслью, развитие направления Open Source разработки, а также обеспечение выхода российских цифровых решений на глобальный рынок.

В начале апреля было выделено 10,8 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

В том же месяце вступили в силу изменения в законодательство, регламентирующие получение грантовой поддержки. Объем грантов на создание аналогов зарубежных IT-продуктов был увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта, а процедура получения поддержки значительно упрощена. Максимальный размер грантов РФРИТ на разработку и внедрение IT-проектов возрос с 300 млн до 500 млн рублей. Кроме того, теперь особо значимые проекты по разработке ИТ-решений могут претендовать на финансирование до 6 млрд рублей на срок до 3-х лет.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фонда, в апреле на портале ЕПГУ был запущен прием заявок на гранты для разработчиков ПО и программно-аппаратных комплексов, а также отбор правообладателей облачного ПО в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. На данные момент в рамках конкурсного отбора на разработку перспективных отечественных решений в области ИТ в рамках приоритетных направлений отрасли было подано 178 заявок в общей сложности на 22,1 млрд рублей.

В фонде также отметили, что в рамках действующей программы цифровизации малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года и 1 квартала 2022 года было продано более 325 тысяч лицензий облачного ПО по льготной цене. Общая сумма возмещенных РФРИТ недополученных доходов составила 750 млн руб.

Инвестиции в защиту

Что касается решения задач в области информационной безопасности, в декабре 2021 года был завершен проект модернизации отечественного софта для ИБ с использованием средств гранта РФРИТ. Российский разработчик средств информационной безопасности – компания «СерчИнформ» – уже внедрил обновленную SIEM-систему более чем в 70 компаниях РФ.

«В настоящее время работу своих продуктов в России приостановили такие крупные иностранные вендоры, как IBM, Fortinet, Tenable и McAfee, которые, в том числе, отказались от дальнейшего сопровождения уже проданных ИБ-решений. Помимо этого, сам функционал такого софта в условиях усиления санкций требует логического перехода на отечественные разработки», — отмечал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

При поддержке РФРИТ вендор доработал функционал «СерчИнформ SIEM» – собственной системы мониторинга и управления событиями безопасности.

Продукт внесен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, сертифицирован ФСТЭК. Сумма гранта составила 23,93 млн рублей. Благодаря гранту РФРИТ компания привлекла квалифицированных специалистов, чтобы реализовать такие сложные обновления, как сканер уязвимости, интеграцию с ГосСОПКА и таск-менеджер.

«Мы получали грант РФРИТ на развитие одного из наших продуктов – SIEM-систему, с помощью этого финансирования сделали много полезных доработок, чтобы сделать программный продукт более конкурентоспособным. Так что мы положительно оцениваем опыт участия в проекте. Конечно, были сложности, но они решались в контакте с коллегами на стороне грантодателя», — рассказала «Газете.Ru» GR-директор «СерчИнформ» Ольга Минаева.

Однако сейчас, по ее словам, важны гранты не только для разработчиков на доработку и улучшение программного обеспечения, но и для покупателей – на субсидирование закупок.

Стимулирование спроса в нынешний непростой период крайне важно, подчеркивает Минаева. В то же время пока «СерчИнформ» не видит среди своих клиентов компании, которые готовы получить такую меру поддержки по различным причинам.

Помимо выделения грантов, важной формой поддержки отрасли, нацеленной на развитие ИТ в России, Ольга Минаева называет налоговые льготы. По ее словам, в ИТ-отрасли основные затраты направлены на персонал, поэтому такая поддержка крайне важна.

«Как точку роста в ИТ можно рассматривать меры поддержки. Это, например, экспериментальный правовой режим по отмене валютного контроля для компаний отрасли, исследование рынков для выхода на зарубежные рынки, расширение перечня и форматов зарубежных мероприятий, участие в которых субсидирует государство», — говорит Минаева.