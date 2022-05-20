Может ли Google «перекрыть кислород» российским NashStore и RuStore

В Google Play появились два российских магазина приложений NashStore и RuStore, однако американский техногигант может легко их заблокировать. Об этом «Газете.Ru» рассказали российские IT-специалисты. Это ограничение, по их словам, можно преодолеть, разместив установочные файлы отечественных сторов на сайтах разработчиков, портала «Госуслуги» или при помощи предустановки. Однако у Google есть и другая возможность вставить палки в колеса отечественных аналогов Google Play. О том, почему push-уведомления все равно под угрозой, как Android «ругается» на отечественные разработки и какое развитие ждет NashStore и RuStore — в материале «Газеты.Ru».

Запретный путь

Вероятность удаления NashStore и RuStore со стороны Google высока, так как американской компании эти магазины приложений «нафиг не нужны», заявил «Газете.Ru» глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Риск таких запретов повышается в связи с многомиллиардным иском в адрес российской «дочки» ООО «Гугл», которая уже подала на банкротство и фактически уехала из страны. То есть Google в ближайшее время точно не будет осуществлять какое-либо взаимодействие с Россией», — пояснил специалист.

По его словам, разработчикам NashStore и RuStore стоит распространяться другими доступными путями.

Приложения отечественных магазинов не будут распространяться через официальный Google Play, уверен ИТ-эксперт Иван Барчук. Он рассказал «Газете.Ru», что установочный файл (.apk) NashStore в первый день передавался через «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», после чего файл появился и на их сайте.

«RuStore, предполагаю, также опубликует установочный файл на своем сайте. Это в любом случае безопаснее, чем выкладывать файл в сторонних файлохранилищах», — отметил он.

Бедеров также посчитал этот вариант распространения NashStore и RuStore приоритетным. По его словам, дополнительным способом может стать его передача через государственные сайты, такие как «Госуслуги».

«Также магазины приложений будут распространяться через обязательные предустановки на поставляемые в Россию смартфоны», — добавил эксперт.

Барчук и Бедеров пояснили: преимуществом является то, что процесс разработки для Android не контролируется Google целиком, а у разработчиков имеется достаточно opensource-решений (программ с открытым кодом. — «Газета.Ru»).

На что Google может повлиять

Игорь Бедеров обратил внимание на то, что в настройках операционной системы Android по умолчанию невозможна установка приложений не из Play Market.

«То есть смартфоны будут «ругаться» на NashStore и RuStore, скачанные с сайтов, а не из Play Market. Так что пользователям потребуется разблокировать установку из внешних источников», — констатировал он.

Эксперт предупредил, что снятие этого ограничения в масштабе граждан многомиллионной страны крайне опасно. «Мошенники не дремлют и будут массово распространять вредоносное ПО, имитирующее NashStore и RuStore. Это будут в том числе вирусы-шифровальщики и ботнеты», — объяснил Бедеров.

Иван Барчук отметил, что Google ужесточает правила для разработчиков, а Android становится более замкнутой операционной системой, на манер iOS.

«По моим данным, Google постепенно ограничивает доступ к базовым инструментам, например, Android SDK и Android Studio. Это несколько усложняет задачу разработки», — заметил специалист.

Также Барчук выразил опасение, что приложения из отечественных магазинов могут отключить от push-уведомлений. Подавляющее большинство из них используют платформу Firebase Cloud Messaging, которой владеет Google.

«И если NashStore и RuStore не реализуют своего аналога, то Google в любой момент может отключить механизм уведомлений», — констатировал эксперт.

В таком случае многие приложения станут бессмысленными, посчитал он. «Зачем вам мессенджер, если вам нужно держать приложение открытым, чтобы узнать, что кто-то написал?» — риторически добавил ИТ-специалист.

Googlе действительно контролирует свою операционную систему и потому все, созданное для использования на Android, вне зависимости от страны, может быть заблокировано, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его мнению, единственный способ обойти такое решение — загрузить магазин приложений напрямую с сайта разработчика.

Будущее NashStore и RuStore

Игорь Бедеров выразил уверенность, что России совершенно необязательно создавать с нуля собственные магазины приложений. «Существуют «совершенно открытые и свободные» альтернативные магазины мобильных приложений для ОС Android, которые не зависят от Google», — отметил он.

В пример специалист привел Aptoide, работающий с 2009 года. «Они уже существуют и до сих пор активны. Не вижу смысла заморачиваться с созданием и развитием сразу двух отечественных магазинов приложений», — констатировал он.

По его мнению, пока нет смысла думать и о переходе на российскую мобильную ОС только из-за потенциальных запретов на Android — лучше работать с готовым вариантом магазина приложений и доработать под свои потребности.

«Надо взять open-source ПО, переделать его под повышенную безопасность и русифицировать. Особенных временных и финансовых затрат быть не должно. И да, это дело не пахнет безумными миллиардами, как видится чиновникам из Минцифры», — добавил Бедеров.

По его словам, этим путем пошли создатели российской Astra Linux (операционная система на базе Linux, открытой и бесплатной ОС. — «Газета.Ru») и преуспели.

Иван Барчук рассказал, что NashStore подходит как временное решение для быстрого размещения банковских приложений, удаленных из Google Play. «Но для полноценного функционирования магазина на годы вперед требуется гораздо больше», — добавил он.

Специалист также считает, что заняться доработкой Android вместо российских ОС гораздо логичнее в текущей ситуации, и это может стать одной из задач развития российского магазина приложений в будущем.

«Предполагаю, что уже запущенный NashStore к концу года будет менее популярным, чем еще не запущенный RuStore. В том числе и потому, что не планируют заниматься развитием собственных инструментов разработки, push-уведомлений и так далее», — добавил эксперт.

Он заметил, что разработка собственного магазина приложений — это не только создание маленького приложения, а огромная комплексная задача.

«Сам магазин — примерно 10% от трудозатрат всей разработки. Гораздо сложнее будет организовать деятельность разработчиков приложений и дать им удобные инструменты для разработки, интегрированные с самим магазином», — пояснил Барчук.

По его прогнозу, NashStore и RuStore не смогут долго использовать лишь opensource-инструменты.

Создание российской операционной системы — это главный закономерный шаг отечественной ИТ-индустрии в условиях санкций, посчитал Иван Самойленко.

«Вообще все решения без создания собственной российской операционной системы — это потенциально незащищенный вариант. Как только российская ОС будет создана и туда будут перенесены все приложения, включая NashStore и RuStore, это станет максимально безопасным», — уверен спикер.

В такой ОС нуждаются и банки, и маркетплейсы, и масса других бизнесов, а также государственный сектор, добавил он.

Иван Барчук же заключил, что российская ОС пока вряд ли будет востребована. По его словам, ОС «Аврора» от отечественной компании все еще остается непопулярной, потому что в разработку Android было вложено на порядок больше усилий, из-за чего и функциональность ОС от Google гораздо выше.