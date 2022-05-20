Бюджетный планшет до 20 тысяч рублей: Samsung против Realme

В мае для российского рынка был представлен Realme Pad — бюджетный планшет в металлическом корпусе, который позиционирует себя как устройство на каждый день. Среди ближайших конкурентов гаджета — Samsung Galaxy Tab A8, предлагающий похожие характеристики за ту же стоимость. Кому подойдут бюджетные планшеты, и есть ли в них смысл — в материале «Газеты.Ru».

Комплект

Коробки Samsung Galaxy Tab A8 и Realme Pad не выдают принадлежность устройства бюджетному сегменту — все упаковано хорошо и ничего внутри не болтается. При этом на первый взгляд может показаться, что упаковка чересчур мала для планшетов с диагональю больше 10 дюймов.

В комплекте с Samsung Galaxy Tab A8 поставляется зарядный блок на 7,8 Вт, кабель USB Type-C и документация. Аналогичный состав и у Realme.

Здесь стоит отметить, что китайский планшет предлагает зарядку на 18 Вт — она мощнее, и, как следствие, быстрее.

Традиционно в комплектации планшетов отсутствует какой-либо чехол — это важное упущение, особенно с моделями, корпус которых выполнен из алюминия — материала, который быстро царапается и мнется.

Дизайн

Внешне Realme Pad и Galaxy Tab A8 во многом похожи — корпус устройств выполнен из металла с небольшой пластиковой панелью, за которой спрятаны модули связи. Несмотря на внешнее сходство, физически разница более ощутима.

Так, например, планшет от Samsung весит 508 г., а Realme — 440 г. Разница в 68 граммов заметна — смотреть сериалы с Galaxy Tab A8 в руках не очень комфортно.

Торцы стекла у планшета Samsung вынесены выше металлической рамки. У Realme наоборот — рамка выступает над экраном. Такое решение придает большей уверенности, что при падении или ударе о боковую грань экран Realme Pad не пострадает. Как поведет себя Samsung в такой ситуации — неизвестно.

В целом, оба планшета не выглядят как дешевые устройства благодаря использованию металла.

close 100% Samsung/Realme

Экран

Samsung Galaxy Tab A8 оснащен 10,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1200х1920 пикселей, а Realme Pad предлагает IPS-экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 1200х2000 точек. По высоте сравниваемые устройства одинаковые, но Samsung немного шире благодаря разнице в 0,1 дюйм и разному соотношению сторон — в Tab A8 используется формат 16:10, а в Realme же 5:3. Это значит, что у моделей примерно одинаковые экраны. Только у Samsung – на 0,1 дюйма больше. Также у Samsung используется более примитивный и дешевый тип матрицы – TFT. В размерах разница заметна исключительно при сравнении «лоб в лоб».

Яркости ни одного, ни другого планшета для использования на улице в солнечный день будет недостаточно. Однако для комфортного использования гаджетов в помещении силы света обоих экранов хватает с запасом.

Единственная заметная разница заключается в том, что дисплей Realme выдает более теплые и насыщеннее оттенки, а Samsung — холодные. При этом белый цвет, что важно, чище и равномернее в исполнении южнокорейского устройства.

Оболочка

Оба планшета работают под управлением операционной системы Android 11 с установленными поверх фирменными оболочками от Samsung и Realme. Так, в Galaxy Tab A8 используется OneUI 3.1, а в Realme Pad — RealmeUI в первой редакции для планшетов.

С Samsung все понятнее — компания не первый год выпускает планшеты, у нее вполне удобная и проработанная система. Единственное, что может расстроить в корейском устройстве, это отсутствие DeX — опции, которая переводит планшет в десктопный режим и делает OneUI похожей на Windows, а также медленная отзывчивость оболочки конкретно в этой модели. Все эти недостатки связаны с бюджетным железом. Однако оболочка все равно выглядит красиво и внешне не отличается от планшетов Samsung, стоимость которых иной раз превышает 100 тыс. руб.

Для общего понимания стоит отметить, что оболочка RealmeUI для смартфонов является одной из самых функциональных и стабильных на рынке. Однако с первым планшетом Realme дела обстоят по-другому. При знакомстве с устройством даже фанаты бренда не сразу поймут, что это оболочка от Realme, так как в ней отсутствуют почти все фишки, которые встречаются даже в самых бюджетных смартфонах компании, вроде возможности кастомизации.

Также при использовании системы управления жестов вместо трех кнопок навигации планшет начинает тормозить. Например, при попытке открыть меню с последними запущенными приложениями, планшет возвращается на рабочий стол или вовсе не видит касаний в области, где должны считываться жесты.

Если же установить управление тремя кнопками «домой», «назад» и «последние приложения» — все кардинально меняется. Тут-то планшет и показывает себя во всей красе, также как и оболочка, которая при таких настройках работает стабильно, шустро и без нареканий. Но такое решение выглядит устаревшим и панель навигации все же отнимает немалую часть полезной площади дисплея.

close 100% Samsung/Realme

Производительность

Планшет от Samsung работает под управлением процессора Unisoc Tiger T618 с графическим ядром Mali G52 MP2. За производительность в Realme Pad отвечает Mediatek Helio G80 с графическим ядром Mali-G52 MC2. Оба процессора построены на одних и тех же ядрах Cortex-A75 и Cortex-A55, за счет чего в бенчмарках сравниваемые планшеты показывают похожие результаты. Так, в Geekbench 5 Samsung заработал 366 баллов в одноядерном тесте и 1209 в многоядерном. Realme Pad в свою очередь показал 343 и 1303 баллов соответственно.

Однако на практике планшеты в плане производительности ощущаются по-разному.

Например, Realme в игре «League of Legends: Wild Rift» позволяет выбрать «максимальные» настройки графики, в то время как Samsung может работать лишь при «высоких» настройках, которые на уровень хуже. При этом в обоих случаях стабильно держатся 60 кадров в секунду.

В популярной PUBG: Mobile графические настройки на обоих устройствах доступны одинаковые – «средние». Но на Realme игра работает стабильнее, тогда как у Samsung количество кадров в секунду иногда уменьшается.

Samsung выделяется другим — планшет практически не нагревается, в то время как во время игр Realme при максимально выставленной яркости становится теплым.

С более простыми играми и задачами оба планшета справляются хорошо. Однако Samsung Galaxy Tab A8 иногда все же незначительно уступает Realme Pad в некоторых сценариях использования за счет меньшего объема памяти — в минимальной конфигурации предлагается 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. В Realme доступно 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Но оба планшета имеют поддержку MicroSD-карт, что позволит избежать проблем с заполнением хранилища.

Камеры

Камеры в планшетах как правило устанавливаются для галочки, чтобы их было достаточно для звонков по видеосвязи или для того, чтобы сфотографировать документы. Samsung Galaxy Tab A8 и Realme Pad не стали исключением. Первый оснащен камерой на 8 Мп и фронтальным модулем на 5 Мп. Realme также предлагает 8 Мп для основного модуля и 8 Мп для ультраширокоугольной фронтальной камеры.

В сравнении между двумя гаджетами Samsung откровенно плох. Селфи-камера снимает со слишком близкого расстояния — даже если вытянуть руки, то в кадр помещается только голова. При этом качество фото и видео не радуют. Основная камера также не может чем-то похвастаться.

Realme Pad в свою очередь заметно выделяется на фоне конкурента — качество фото и видео с основной камеры выходит на уровне, который показывают смартфоны за 10 тыс. руб., чего более чем достаточно для такого устройства. Фронталка же привлекательна широким углом обзора — 105 градусов.

Особенности

Несмотря на то, что планшеты Galaxy Tab A8 и Realme Pad представлены в бюджетном сегменте, они оснащаются четырьмя громкими и качественными стереодинамиками. При этом оба поддерживают технологию Dolby Atmos, благодаря чему звучание становится еще лучше. Но у Realme чище передаются низкие частоты, из-за чего басы в музыке, фильмах и играх ощущаются объемнее. Кроме того, в планшетах Samsung и Realme предусмотрен разъем для наушников.

Сравниваемые устройства также могут заменить ноутбук при работе с текстом и браузером — часть этого обзора, например, была написана на Realme Pad. Для этого можно купить дешевые Bluetooth-клавиатуру и мышь на Aliexpress. По неизвестным причинам Samsung и Realme не представили подобных аксессуаров. Возможно, это связано с тем, что официальные клавиатуры обычно обходятся в 10 тыс. руб. и дороже, — а это уже половина стоимости планшета.

В Realme Pad также интересно то, что на планшете предустановлены приложения Google Kid Space и «YouTube Детям». Если с последним все понятно, то Kid Space — это упрощенный детский интерфейс с функциями родительского контроля. Например, можно выбрать ограничения для возрастного рейтинга приложений, которые будут отображаться в Google Play, или фильтровать результаты поиска в Google Chrome, например, запретив показывать сайты для взрослых. Найти отдельно это приложение в Play Market на Samsung не удалось.

close 100% Samsung/Realme

Аккумулятор

Как отмечалось ранее, в комплекте с Galaxy Tab A8 идет зарядное устройство мощностью 7,8 Вт, которое восполнит аккумулятор емкостью 7040 мАч с 0 до 100% не раньше чем за 4 часа. При этом планшет поддерживает зарядку до 15 Вт. Что мешало Samsung снабдить устройство более современным блоком — неизвестно.

С планшетом Realme Pad все проще — поддерживается зарядка мощностью 18 Вт и именно такой же блок идет в комплекте. Всего на зарядку батареи на 7100 мАч потребуется почти 3 часа.

Расход аккумулятора в Samsung Galaxy Tab A8 при этом показал себя немного лучше. Например, за час просмотра видео в YouTube на полной яркости было потрачено 18% — в тех же условиях Realme Pad израсходовал 20%. В целом же оба планшета проработают от одного заряда примерно два дня или же 8-12 часов при активной нагрузке в зависимости от сценариев использования — это хороший результат.

Выводы

Samsung Galaxy Tab A8 4/64 ГБ продается в России за 21 тыс. руб., а с доплатой в 2 тыс. руб. можно приобрести версию с поддержкой LTE.

Realme Pad поступил в продажу по цене 20 тыс. руб. в модификации 4/64 ГБ. При этом планшет не предусматривает возможность установки сим-карт — во всяком случае такая модель в России официально не представлена.

Оба планшета выглядят конкурентоспособными, однако Realme предлагает немного больше за меньшую стоимость, что в бюджетном сегменте является одним из главных факторов.

В любом случае нет необходимости покупать ребенку или студенту, которые не будут задействовать устройство на всю его мощь, iPad Pro или другой флагманский планшет. Даже для домашнего использования — просмотра фильмов, YouTube или интернет-серфинга бюджетные устройства подойдут лучше и позволят лишний раз сэкономить.