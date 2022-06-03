03 июня 2022, 15:21 Технологии Кто это сказал: IT-миллиардер или блогер? Ольга Бузова или Стив Джобс? Даня Милохин или Илон Маск? Дони Джабборов

close 100% Инженер Илон Маск/Блогер Wylsacom/Блогер Катя Клэп/Изобретатель Стив Джобс Global Look Press/YouTube/Telegram

IT-бизнесмены и блогеры рассказывают в интернете, как нам жить, — и ведь их слушают. Цитируют на бизнес-тренингах и в подписях к фотографиям из качалки. Попробуйте угадать, кому принадлежат эти фразы из подборок для ценителей саморазвития. Кто этот титан мысли, Стив Джобс или Ольга Бузова?