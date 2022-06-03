Кто это сказал: IT-миллиардер или блогер?

IT-бизнесмены и блогеры рассказывают в интернете, как нам жить, — и ведь их слушают. Цитируют на бизнес-тренингах и в подписях к фотографиям из качалки. Попробуйте угадать, кому принадлежат эти фразы из подборок для ценителей саморазвития. Кто этот титан мысли, Стив Джобс или Ольга Бузова?
Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях