06 июня 2022, 17:35 Технологии Тест: можно ли вас «развести» на деньги по телефону и в интернете Узнайте, кто вы: беззащитный пенсионер или неуязвимый кибервоин Роман Кильдюшкин

close 100% Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Многие из нас регулярно отшивают по телефону лжесотрудников банков, игнорируют спам и считают, что при этом неплохо разбираются в мошенниках. Однако, скорее всего, такое самовнушение является ошибкой. Ведь даже телефонные разговоры со злоумышленниками можно завершить неправильно, а электронные письма от них копируют сообщения от «проверенных» компаний. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в видах телефонного и интернет-мошенничества.