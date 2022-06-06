Тест: можно ли вас «развести» на деньги по телефону и в интернете

Многие из нас регулярно отшивают по телефону лжесотрудников банков, игнорируют спам и считают, что при этом неплохо разбираются в мошенниках. Однако, скорее всего, такое самовнушение является ошибкой. Ведь даже телефонные разговоры со злоумышленниками можно завершить неправильно, а электронные письма от них копируют сообщения от «проверенных» компаний. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в видах телефонного и интернет-мошенничества.
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