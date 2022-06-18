«Киберспорт – для молодых. В Dota 2 спортивная старость наступает в 25 лет»

Киберспортом можно начинать заниматься с 12 лет, считает основатель и один из руководителей Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит. В интервью «Газете.Ru» он также рассказал о возможных травмах киберспортсменов, допинге и борьбе с ним, стоимости и параметрах необходимого оборудования.

Влияние политики

— Как поменялись отношения с мировым киберспортивным сообществом?

— Если мы говорим про международную федерацию, то украинские коллеги подали прошение исключить нас оттуда. Однако съезд отклонил это. Но, конечно же, полностью избежать штрафных санкций нам не удалось. Мы можем участвовать в международных соревнованиях, но не можем использовать цвета своего флага и логотипы ряда партнеров.

close 100% Дмитрий Смит Пресс-служба главы Федерации киберспорта РФ

— Сколько это продлится?

— Минимум пять лет. Сейчас эпоха глобальных изменений. Однако я искренне считаю, что киберспорт остается одним из лучших инструментов объединения молодежи. Мы планируем увеличить количество международных киберспортивных соревнований, проходящих в России. И на эти соревнования мы приглашаем молодых ребят и девчат со всего мира, без каких-либо политических ограничений.

— Вы испытываете проблемы с оборудованием?

— И да, и нет. У нас есть запас оборудования для персональных компьютеров. Его хватит на несколько лет. Но мы испытываем трудности с консолями. Например, сейчас трудно приобрести PlayStation 5.

— Назовите три основные задачи Федерации киберспорта России на текущий момент.

— Организация спортивных секций, подготовка тренеров и проведение международных соревнований.

Лучше начинать с 12 лет

— Вы хотите сделать киберспорт частью школьной программы, как продвигается эта инициатива?

— Это не будет обязательной программой. Мы открываем секции в ряде школ. Есть условия. Первое – разрешение родителей, второе – хорошая успеваемость, и третье – отсутствие задолженностей по физкультуре. Если все они выполняются, то ребенок допускается до занятий.

— А кто покупает оборудование?

— Закупка оборудования производится образовательным учреждением в соответствии с действующим законодательством.

— Сколько в среднем стоит ПК для начинающего киберспортсмена?

— Для начинающего подойдет и домашний компьютер. Если говорим о профессионалах, тот тут другая история. Например, считается, что человеческий глаз не замечает процессов, которые длятся менее одной десятой доли секунды. Однако у киберспортсменов есть свои «суперспособности». Для профессионала крайне важно, чтобы время отклика монитора не превышало двух миллисекунд, поэтому, когда человек выходит в профессиональный спорт, ему приходится покупать современную технику. В среднем ПК для продвинутого спортсмена стоит 100 тыс. рублей, а для топового профессионала стоимость уже может подбираться к миллиону.

— Вашему сыну 9 лет, он занимается какими-то видом киберспорта?

— Это не киберспорт, а пока скорее какое-то увлечение играми, сначала был Minecraft, потом Brawl Stars, недавно я показал ему Clash Royale. Сейчас мы определили, что ему нравятся гонки и пошаговые стратегии. На мой взгляд, очень неплохая комбинация, одно развивает скорость реакции и принятие решений, другое тактические навыки.

— Сейчас самый низкий возрастной порог для участия в соревнованиях 14 лет. Вы сами как считаете, с какого возраста нужно начать заниматься киберспортом?

— Если говорить о большинстве дисциплин, то с 12 лет. Мы сейчас находимся в диалоге с Министерством здравоохранения по этому поводу. Однако в тактическом трехмерном бое надо быть более аккуратными в отношении минимального возраста.

В большинстве стран есть орган, отвечающий за возрастную маркировку игр. У нас же такого нет, каждый издатель сам ставит ограничения. И зачастую они неоправданно занижены.

— Как продвигается диалог с Минздравом?

— Здесь действует принцип «не навредить». Прежде чем что-то признается, должно пройти время, нужны исследования. Это долгий процесс, я не хочу сделать быстро, я хочу сделать хорошо.

Что после конца карьеры

— У всех видов спорта есть какие-то посттравмы, например, у бегунов в итоге страдают колени. А что с киберспортсменами?

— Тут определенно в зоне риска зрение, спина. Опасность представляет также «туннельный синдром». И если о рисках не знать, то эти проблемы точно возникнут.

Если же их предупредить, делать гимнастику для глаз, держать осанку, подобрать качественное оборудование, кресло, мышку, то их можно избежать.

— Каков возраст окончания карьеры киберспортсмена?

— Где-то 25 лет, где-то 50. Например, в игре Hearthstone не нужна скорость реакции, но нужен опыт и ясный ум. Если речь идет о Dota 2 или CS:GO, то спортивная старость наступает в 25 лет. Есть исключения, некоторые и в 30 лет продолжают выступать. Скорость реакции, конечно, уже не та, но они вытягивают на опыте, интуиции и лидерских качествах.

В целом киберспорт — это спорт молодых.

— Куда идти киберспортсмену после конца карьеры?

— За прошедшие 20 лет мы собрали довольно большую статистику, и она наглядно показывает, что ребята, добившиеся успеха в киберспорте, как правило, добиваются успеха и в повседневной жизни.

Киберспорт позволяет развивать очень полезные в реальной жизни практические навыки. Среди них стрессоустойчивость, способность принимать важные решения в условиях неполной информации и сильной нехватки времени, умение работать в команде, принимать на себя ответственность, выстраивать доверительные коммуникации, правильно действовать в конфликтных ситуациях и верно оценивать свои ошибки во взаимодействии с людьми.

Поэтому многие киберспортсмены становятся весьма успешными руководителями и даже топ-менеджерами.

Также киберспорт имеет практическую плоскость. Например, сейчас во все сферы жизни активно внедряются беспилотники, у нас есть такая дисциплина как «технический симулятор». Это соревнования по рейсингу и по скоростному управлению дронами. У нас даже есть опыт интенсивных тренировок, рассчитанный примерно на год, который позволяет научиться профессии «оператор дронов». То есть после года тренировок за компьютером можно полноценно управлять реальным дроном. А это и опрыскивание полей, и съемки свадеб, и даже военная сфера. Так что есть вполне настоящая, хорошо оплачиваемая и очень востребованная в современной жизни профессия, напрямую вырастающая из киберспорта.

— Сколько длится тренировка киберспортсмена?

— Зависит от уровня.

Если это любительская команда или начальная спортивная секция, то 4 часа в неделю. Если речь идет о полупрофессионалах, то это уже до четырех часов в день. Если про спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях, то тут полноценный 8-часовой рабочий день.

Но они не сидят все 8 часов за ПК. Они анализируют и разбирают свои, а также чужие игры, придумывают тактические заготовки, а также подготавливаются физически.

— У вас на сайте есть раздел антидопинг, разве такой имеет место в киберспорте?

— Есть медикаментозные препараты, которые позволяют ускорить реакцию, мышление и прочее. Помимо этого, есть еще различные компьютерные программы, дающие преимущество. В целом мы, как и любой другой спорт, боремся с допингом. У нас спортсмены проходят обучение, тестирование и получают сертификаты ассоциации российского антидопингового агентства РУСАДА.