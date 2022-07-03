«Замены монетизации пока нет». Евгения Казакова — о судьбе блогеров из Instagram* и YouTube

Instagram уже вряд ли будет так же популярен у россиян, а полноценной замены монетизации YouTube для блогеров пока нет и не предвидится. Однако в периоде неопределенности операционный директор агентства по работе с блогерами Perfluence Евгения Казакова видит и плюсы — в первую очередь для новых блогеров. О том, сколько россиян вернулись в Instagram, как теперь зарабатывают блогеры на YouTube и что нужно сделать Павлу Дурову, чтобы переманить всех поклонников запрещенного в России фотохостинга к себе в Telegram, — в интервью «Газете.Ru».

Сколько россиян вернулись в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

— Выживает ли аудитория в Instagram, учитывая, что VPN теперь жизненно необходим?

— С марта, с момента блокировки, было падение достаточно серьезное, но в конце апреля аудитория и блогеров, и подписчиков стала возвращаться в Instagram. Я не думаю, что былые обороты, которые были до этого, возможны, но тренд на возвращение аудитории есть.

close 100% Из личного архива Евгении Казаковой

Чем занимается агентство Perfluence Perfluence — агентство по работе с блогерами по модели CPA (Cost Per Action), то есть оплата осуществляется не за рекламные публикации, а за действия пользователей под подобными постами (например, переход по ссылке, участие в голосовании, заказ товара). Компания работает не только в России, но также в странах Азии, Европы и Латинской Америки. К Perfluence подключены более 300 тыс. блогеров. Евгения Казакова — операционный... Читать дальше

Интересный факт заключается в том, что пользователи прямо пишут своим блогерам, что соскучились, готовы страдать с VPN, но остаются с ними.

Просто потому, что на сегодняшний день, к моему большому сожалению, аналогов «инсты» нет.

Нет аналогов с точки зрения подачи контента, коммуникации между автором контента и пользователями. Это очень важный элемент. Людям не хватает общения, людям не хватает поддержки.

Мы видим, что блогеры по прежнему остались в Instagram, они продолжают зарабатывать. Это касается и микроблогеров, и больших блогеров, хотя, конечно, большим блогерам сейчас сложнее в плане монетизации.

Достаточно большое количество брендов хорошо ознакомились с законодательством и понимают, что авторский блог принадлежит создателю контента, и нет никакого нарушения законодательства в том, что блогер рассказывает о бренде, делится с подписчиками своим опытом. И финансирование в этом случае идет конкретного блогера, а ни в коем случае не Meta (признана экстремистской организацией).

— Вы сказали, что есть тренд на возвращение. Сколько вернулись?

— По разным источникам, ушло 50-80% аудитории. Минус 50% — это более честная цифра.

И в настоящее время 10% уже вернулись. Падение на 50% за два месяца, а 10% вернулись меньше, чем за месяц. И этот тренд продолжается.

Сколько потеряли YouTube-блогеры и как теперь зарабатывают

— С YouTube ситуация вроде проще — доступен, можно смотреть, но Google доходы перекрыл. Насколько сильно потеряли в доходах от рекламы?

— Потеряли очень сильно, потому что монетизация — это 70-80% заработка блогера. Особенно у тех, кто находится в топе по вовлеченности аудитории. Но так как YouTube не запрещен, тут гораздо проще с клиентскими интеграциями.

Фактически единственная возможность продолжить коммуникацию теперь — это рекламная интеграция у блогеров (это специальная вставка в контент с рекомендацией определенной компании, услуги или товара- прим. ред). Конечно же, блогеры из YouTube пытаются найти другие способы монетизации, перейти на другие соцсети, в том числе на те, где контент можно быстрее монетизировать.

Мы видим некую миграцию. И из Instagram была миграция, и из YouTube пытались блогеры переезжать во «ВКонтакте», в Telegram.

Но по факту какой-то замены монетизации YouTube нет и пока не предвидится.

Мы очень ждем, что будет реализовано в Rutube, мы очень надеемся, что «ВКонтакте» предложит какую-то поддержку для контент-мейкеров, которая станет если не заменой, то хотя бы интересным аналогом. Но пока блогеры работают в рамках рекламных интеграций.

— А сколько российских блогеров окончательно перешли на Rutube и VK?

— Блогеры точно сейчас поняли, что нельзя развивать только одну соцсеть. Нужно стараться одновременно вести несколько соцсетей и стараться монетизировать несколько каналов. Потому что в случае закрытия одного канала сети у тебя есть альтернативный источник заработка трафика.

Во «ВКонтакте» за весну 2022 года примерно на 18% увеличилось количество авторов, в Telegram на 23%. Даже «Одноклассники» увеличились на 4%. Это говорит о том что люди ищут новые варианты.

— Миграция из Instagram в Telegram, а с YouTube — в VK и Rutube?

— Не совсем. Из Instagram эмиграция и во «ВКонтакте», и в Telegram, и в «Одноклассники». И в какие-то новые соцсети, которые раньше не были настолько востребованы.

Pinterest — туда частично мигрировал малый бизнес. То есть «ноготочки» прекрасно себя там чувствуют.

Не так прекрасно, как в Instagram, но это точка роста.

Почему блогеры становятся иностранными агентами

— Ситуация сейчас такая, что напрямую с YouTube доходы все в долларах, и мало с каким банком возможно получить перевод по SWIFT. Как в такой ситуации быть?

— Есть партнерские сети, партнерские программы, которые помогают выводить деньги с YouTube. Это такая прослойка между YouTube и блогером. Это тоже не является финансированием, это не запрещено законодательством.

— Популярным блогерам в России вроде Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Дудя (признан в РФ иностранным агентом) это не помогло. В случае с Моргенштерном точно известно, что ему вменили иностранное финансирование из-за того, что он от Yoola что-то там получал и партнерская сеть в скобочках указана как Израиль. Как быть в такой ситуации?

— Действительно, одобрены поправки в законодательстве, по которым иноагентами могут признавать физических лиц. И под формулировки документа попадают в частности все популярные видеоблогеры, потому что доход от YouTube является доходом от иностранной организации.

Есть пояснения о том, что если вас решат признать иностранным агентом, то получение денег от YouTube является достаточным для этого основанием. Юристы различных компаний не исключают, что формулировки закона касаются вообще всех пользователей соцсетей.

На мой взгляд, само получение денег от YouTube не является первостепенной причиной каких-то разбирательств. Но получение дохода от YouTube является доходом от иностранной организации — это правда.

— То есть, по вашему мнению, иноагентство в данном случае не появляется автоматом, если ты блогер на YouTube, нужен сопутствующий негатив?

— Да. Так как я не юрист, мне чуть сложнее дать какую-то конкретику, но суть в том, что первостепенно вопросы к Моргенштерну были не из-за того, что он монетизирует YouTube. Это уже скорее следствие и способ, который подтверждает, что деньги из-за рубежа он получает.

Мы не знаем, были ли у Моргенштерна еще какие-то доходы, финансирование и прочее. Поэтому здесь мне бы хотелось немножко разделить эти истории, потому что я не знаю конкретно историю Моргенштерна именно с точки зрения его финансов.

Федеральный закон очень широко описан, и есть возможность трактовать его по-разному. Возьмем 2018 год, Чемпионат мира по футболу в России.

Понятно, что большое количество россиян сдавали свое жилье в аренду гостям, которые приезжали из-за рубежа. Технически получается, что это тоже финансирование из-за рубежа.

Напрямую вы это делали или через сервис Airbnb — все равно в рамках закона финансирование физических лиц тоже считается финансированием из-за рубежа, вот такая специфика.

Какая отечественная соцсеть могла бы стать заменой Instagram и YouTube

— В VK увеличилось число авторов на 18%, это какой-то процент ушел с YouTube? Или просто блогеры открыли резервный канал?

— Это не только видео, это и просто паблики. Больше всего авторов контента, которые перекочевали в другие соцсети, потерял Instagram — падение на 55%, в то время как у YouTube только 19% авторов ушли в другие соцсети. Ютуберы пробуют себя в новых медиа, потому что поняли, что в любой момент может что-то поменяться, единственный вариант быть готовым — это быть везде.

— И это значит, что постепенно авторы начнут выпускать ролики и другой контент только в отечественных соцсетях?

— Специфика в том, что нет вообще полностью заменяющих друг друга сетей. Если YouTube с Rutube еще очень похожи, то все остальное сильно отличается друг от друга.

Получается, что в любом случае переход в любую другую соцсеть для блогера — это равносильно тому, что создать новый блог и новый контент.

Это не взаимозаменяющие вещи. У нас нет аналогов YouTube и Instagram просто с технической точки зрения.

— На слуху «Россграм», который пока так и не вышел ни в какой версии. Но, например, уже доступно на смартфонах приложение Now от российских разработчиков с функционалом, напоминающим Instagram. Не встречали интереса у блогеров к этому приложению?

— Мне кажется, что Now не хватает материальных ресурсов для активного продвижения. Возможно, это связано еще с тем, что приложение только формируется, и когда оно будет по-настоящему закончено, найдутся инвесторы, которые будут его активно продвигать.

Ведь помимо Now есть еще огромное количество соцсетей, который появились. Например, Limbiko. Это тоже очень похоже на Instagram. Они с Now практически брат и сестра Instagram, потерянные в детстве. Это если говорить о визуальной составляющей, потому что backend (программно-аппаратная часть сервиса. — прим. ред.) у них очень отличается.

Очень сложно за три месяца сделать то, что люди делали десятилетия. Не просто люди, а эксперты в своей области, которые развивали эту область.

Я верю, что аналоги появятся, но позже. Очень мало времени прошло. Даже за год сделать такое мощное приложение очень тяжело. Поэтому мы ждем.

Кто из них сможет остаться, покажет только время.

— А в Instagram новых авторов больше не появляется?

У нас из 320 тыс. блогеров 40% — это «инста». Это достаточно большой объем. Интересно, что после 14 марта, даже после блокировки Instagram, на нашей платформе зарегистрировались порядка 20 тыс. новых блогеров из этой соцсети. Это говорит о том, что пользователи продолжают искать способы заработка, в том числе и в Instagram.

— К слову о ваших блогерах. С чем связаны негативные отзывы на ваше агентство в интернете?

— Связано с тем, что в 2019 году наша команда внедрила формат работы с блогерами по CPA (Cost Per Action). Это значило, что теперь блогерам платили только за факт сделанного целевого действия для бренда на странице блогера, а не за просмотр контента.

Из-за этого многие блогеры и бренды не хотели по такой модели работать. Обычно бренды шли навстречу блогерам, но в итоге недополучали по эффективности.

Блогеры пользовались ситуацией и просто брали деньги за то, что они размещают посты с косметикой без доказательства эффективности.

Все это продолжалось, пока не наступила пандемия, и все бренды в страхе стали резать бюджеты и искать способы, которые будут подтверждать, что конкретный блогер приносит ему деньги.

Такие разношерстные отзывы как раз доказывают, что у нас действительно идет взаимодействие с разными блогерами, и мы вычисляем, у кого дутая аудитория и отсутствие продаж, а у кого все адекватно, кто честно делает хороший контент, работает без ботов и накруток. У таких блогеров все отлично зарабатывается.

Перспективы российских блогеров на будущее

— Чего ждать российским блогерам в ближайшие три года?

— Думаю, что в ближайшей перспективе Telegram займет лидирующие позиции, потому что даже сейчас видно, что если первичная миграция была и в VK, и в Telegram, то сейчас идет смещение в сторону последнего.

Например, русскоязычные Instagram-блогеры в 42% случаев выбирают Telegram, и только 32% выбирают VK. Но Telegram нужна доработка. Не хватает той самой ленты. Если подписываться на текущий объем блогеров, то за ними невозможно будет уследить без ленты, нужно менять подход.

Если команда Дурова сделает ленту, как в Instagram, то абсолютно точно они вырвутся вперед.

YouTube-блогеры действительно уходят в VK, его выбирают в 35% случаев, 20% пробуют «Яндекс Дзен», 19% пробуют Telegram. Сейчас мы находимся на распутье, когда все очень переменчиво. Есть ощущение, что намечается большая диверсификация, то есть у каждого будет несколько блогов.

Достаточно большой объем изменений у нас порождает людская истерия. Например, еще до всех блокировок был спад незначительный в Instagram и на YouTube, просто потому что была паника, когда люди стараются предугадать события и как-то изменить свой паттерн поведения.

В первые пару недель после начала спецоперации в соцсетях был некий режим тишины, просто потому что было общее переваривание информации, люди не вели блоги.

— В ближайшие три года YouTube и Instagram не исчезнут из российского медиапространства?

— Вырастет доля Telegram и «ВКонтакте», и точно появится новая российская соцсеть. Вопрос в том, кто это будет. Верю, что найдутся классные, умные ребята, которые сделают новый крутой продукт, который покорит сердца обычных пользователей.

— Можно ли считать, что такой период неопределенности — лучшее время для старта новых блогеров?

— Да, потому что те регалии, которые блогеры зарабатывали годами в YouTube и Instagram, сейчас уже потеряли свою ценность.

И это дает возможность новым авторам проявить себя, создать какие-то новые тренды. Через год обязательно появятся новые звездочки. Сейчас пользователи сами ищут новые медиа, и это дает огромные преференции блогерам, которые только начинают развиваться.

Кто из российских блогеров номер один

— Кто сейчас, по вашей оценке, номер один из блогеров по популярности?

— Если говорить про YouTube, то по социальной активности, то есть по вовлечению аудитории, по просмотрам — это Wylsacom, Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), Амиран Сардаров. Это прям топ-3.

Если говорить про «инсту», то здесь тоже количество подписчиков не равно количеству вовлечения аудитории. Номер один — Хабиб Нурмагомедов. Последние лет пять он занимает топовую позицию, нет никого, кто его опережает. На втором месте lerchek — Валерия Чекалина, тоже спортсменка в прошлом. У нее меньше подписчиков, чем у Оли Бузовой, которая идет на третьем месте.

Однако аудитория lerchek активнее, она чаще с ней взаимодействует, они хорошо откликаются на ее контент — много комментариев, лайков, репостов. Поэтому она опережает Олю по вовлеченности, хотя у Оли больше 20 млн подписчиков, а у lerchek только 15 млн.

— Можно ли сказать, что теперь формат видео везде должен быть короткий и очень простой?

— Абсолютно точно можно сказать, что на платформе соцсети такой формат видео должен быть. Это никак не отменяет YouTube, это никак не отменяет того, что «ВКонтакте» — большие молодцы, потому что они создали фичу, которая позволяет в два клика перевести контент из YouTube в VK.

Однако никто не отменяет VK Клипы, то есть короткие ролики обязательно нужны. Это определенно тренд, и без этого теперь не обойтись.

— А формат интервью все еще самый популярный вариант контента на YouTube?

— Не самый, но в топе. Действительно, формат очень популярный.

— Какой формат стоит пробовать начинающему блогеру?

— Я бы назвала бьюти-индустрию, потому что она всегда будет популярна, развлекательные шоу, потому что даже в непростые времена они набирают популярность. Видео формата как что-то сделать, так называемые лайфхаки — это тоже в топе и не потеряет популярность. Как ни странно, все еще популярны пранки, хотя и ушли больше в стримы.

— И как это выглядит? Просто человек совершает пранк на видео, только на стриме люди видят это в прямом эфире?

— Да, это может быть сделано и таким образом. Еще существует вариант совместного просмотра готового ролика, чтобы потом обсудить вместе со зрителями. Факт в том, что контент про злостные подшучивания над людьми все еще пользуется популярностью.

— PewDiePie — блогер на YouTube, который уже больше 10 лет там и все еще популярен, у него наибольшее количество подписчиков на платформе и все еще миллионные просмотры. Есть ли в России блогер, который так же долго выпускает видео и все еще очень популярен?

— Wylsacom, Катя Клэп — они стояли у истоков. И еще Марьяна Ро. Эта троица все еще суперпопулярна. У них поменялся контент, у кого-то он стал взрослее, осознаннее, у кого-то поменялся формат подачи информации. Но вот эти трое в топе. Они одни из первых, кто начал зарабатывать в этой нише, и все еще продолжают это делать.