Русский голос Кратоса Михаил Белякович — о God of War: Ragnarok, санкциях и PS5

Игра God of War: Ragnarok выходит 9 ноября этого года. В России выход проектов для PlayStation по слухам находится на паузе. Официально все молчат и по поводу русского языка в игре. Русский голос Кратоса, актер Михаил Белякович подтвердил «Газете.Ru», что работа над русской локализацией проекта ведется с первого тизера в 2020 году. В эксклюзивном интервью он рассказал о процессе озвучки протагониста, о том, как правильно добивать Тора, и взаимоотношениях с сотрудниками PlayStation в России.

Российский актер Михаил Белякович окончил актерско-режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС) по специальности «режиссура театра». Участвует в постановках Московского театра на Юго-Западе, снимается в эпизодических и второстепенных ролях в фильмах и сериалах. 42-летний актер известен большинству зрителей по дубляжам фильмов, сериалов и игр. Например, он является голосом актера Кристиана Бэйла и главного персонажа серии игр God of War, древнегреческого полководца Кратоса. Белякович — основатель собственной школы озвучивания и дубляжа в Москве.

Локализации быть?

— В сентябре 2020 года мы узнали о существовании игры God of War: Ragnarok после показа тизера. Вы в тот момент уже знали, что озвучиваете Кратоса?

— Впервые об этом стало известно именно тогда — появился рекламный тизер. Мы его озвучили. И стало понятно, что игре быть. Правда ее полноценная озвучка все время откладывалась и откладывалась в связи с пандемией и всем с ней связанным.

— Как давно вы закончили работу над озвучкой Кратоса в новой части?

— Там приходят какие-то поправки к тексту. Но большую часть работы я сделал в любом случае. Я не могу точно подтвердить, что уже завершено, потому что в игре много персонажей помимо Кратоса, и за них ответ я держать не могу. То есть озвучка в какой-то степени все еще в процессе.

close 100% Михаил Белякович Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе

— И все-таки мы знаем официально, что 9 ноября будет релиз God of War: Ragnarok. А вот про российскую локализацию пока не говорят. Будет обидно, если все-таки не сможем услышать вас.

— Есть такой момент. Пока не знаю, как это произойдет и когда. Такая же ситуация с фильмами, которые были озвучены, но не вышли у нас в прокате.

Мне постоянно пишут в соцсетях, а будет ли релиз, а как же санкции. Могу всех уверить — все стараются, чтобы локализация вышла, и версия была бы полноценной для российских игроков. Однозначно сказать пока нельзя, потому что пока все еще в процессе утверждения.

Я верю, что все получится, и игра выйдет в России с полной озвучкой. К тому же Кратос — это одна из моих любимых ролей в озвучке.

— Сейчас игры начинают ввозить из-за рубежа с помощью так называемого параллельного импорта. Теоретически русский дубляж может быть доступен и на дисках в других странах.

— Да, но это было бы странно. Потом все-таки фильм, пусть и двухчасовой, занимает именно этот хронометраж. В игре же это многочасовая запись множества персонажей, это огромный объем работы. Там не по 15 минут [роли] даже у второстепенных героев.

Работа с PlayStation в России

— Продолжает ли работать российское подразделение PlayStation?

— Здесь продолжают работать наши ребята, наше представительство. Именно они соединяются с заказчиком по ту сторону, и через них весь процесс локализации проводится.

Мне не звонят напрямую и не говорят: «Mihail, zdravstvuite. My by hoteli s vami pogovorit pro Kratosa».

Нет, вся локализация происходит здесь и они продолжают работать. Я на связи с российским подразделением PlayStation.

— Несмотря на все ограничения для российских геймеров со стороны PlayStation?

— Да, ничего не изменилось, никто никуда не убежал. Надеюсь, что никуда и не денутся. Потому что люди ни в чем не виноваты.

— Учитывая дефицит консолей, удалось ли вам приобрести PlayStation 5?

— Во-первых, там цены взлетели очень быстро. Во-вторых, когда у меня все-таки возникло желание приобрести, то их просто не было в продаже. Надо было заказывать и ждать по полгода. От этой идеи я на время отказался. Компания Sony пока не удостоила меня консоли.

Разные роли

— Изменилась ли индустрия дубляжа в России в текущих условиях? Есть ли кардинальные перемены?

— Кардинальных перемен нет, но есть проблемы из-за этих санкций. Что-то обрезается, какие-то проекты не доходят до зрителей. Конечно, уменьшилось число фильмов, потому что постепенно переходят на турецкие, китайские и индийские проекты. А вот что касается игр — там точно беды нет.

— Прибавилось работы по играм после озвучки Кратоса?

— В целом постоянно записываюсь, но не сказать, что на меня навалились роли — они всегда были. Относительно недавно озвучил главного героя Кольта Вана в игре Deathloop.

Еще была довольно большая роль Хуана Кортеса в Far Cry 6. К нему игрок обращается в течение всего сюжета. Так же был персонаж Бригадир в игре Spider-Man.

И, конечно, уже более пяти лет эпизодические роли в куче частей Call of Duty. Еще были записи для Diablo 4. Я пишу не только главные роли. Это моя работа, которую делаю с удовольствием.

Тонкости записи

— Как проходит процесс записи озвучки?

— Да, нахожусь сам у микрофона, а за стеклом сидят звукорежиссер и режиссер. Потому что на месте нужен человек, который знает эту историю. Так диалоги получаются живыми. Еще важно, чтобы не было «бубнилова». Или чтобы я не наговорил одной интонацией, а второй актер в сцене — другой.

close 100% Sony

— В God of War по сюжету Кратос и его сын Атрей находят вино из Греции, Родины главного героя. И затем следует сцена, где Кратос его выпивает. Вы записывали этот фрагмент с каким-то реквизитом?

— Имеете в виду, пил ли вино за микрофоном? Безусловно нет, бутылку не выпивал. Актеры дубляжа в курсе, как это делается и без реквизита.

Если режиссер попросит суперживой звук, то реквизит используется. Но бутылочку винца за озвучкой Кратоса? Нет, такого нет.

— Говорят, что игра в театре дает прилив адреналина от наличия зрителей в зале, а в звукоизолированной комнате как удается этого достичь?

— Все ровно то же самое. Отличие от театра только в том, что там нет возможности сделать второй дубль. Я не могу остановить сцену и начать сначала. Но и в театре, и у микрофона должна быть 100%-я концентрация. Ты передаешь эмоцию только целиком.

У озвучки конечно плюс в том, что можно послушать и перезаписать — не понравилось, что-то поменял, добавил эмоцию. А спектакль идет сам по себе, и ты в нем находишься.

Кратос и Атрей

— Вы читали текстовые версии диалогов и описания в сценариях, чтобы проникнуться чувствами Кратоса. Как изменился персонаж за это время?

— Если в прошлой части Кратос к сыну только привыкал, был более сух с ним, то в этой части он все ближе к нему, переживает за него. Кратос стал мудрее, а Атрей вырос. И сюжетно это продолжение их истории отца и сына.

— Многие в комментариях к трейлеру писали, что у русского голоса Атрея поменялся актер, и теперь это не Иван Непомнящий. Так ли это?

— Нет, это он же, просто тоже вырос за четыре года. И голос в таком возрасте очень сильно меняется. К тому же само решение сохранить актера было за заказчиками локализации.

close 100% Sony

— Есть ли некая главная цель у Кратоса в God of War: Ragnarok? Судя по трейлеру, где показано только самое начало игры, — это поиски скандинавского бога войны Тюра?

— Конечно, без такой цели никак. Не могу назвать, что же за цель, но она будет достигнута в игре.

В трейлере действительно показано практически начало игры. Это лишь чуть дальше, чем самые первые часы. И вот они вдвоем выполняют миссии, без которых не смогут пройти дальше. Поиски Тюра — одна из них.

— В конце God of War (2018) игрокам открывается тайна, что Атрея изначально хотели назвать Локи. Этого персонажа многие знают по крайней мере по фильмам Marvel. В новом God of War Атрей превращается в Локи?

— Могу сказать, что в игре все равно главное — именно их взаимоотношения. Кратос не имеет подозрений в отношении сына. Наоборот, он теперь больше переживает за него, у него отцовское чувство только усилилось. Но конечно он готов отпустить сына, потому что понимает — Атрей должен быть самостоятельным.

Тор

— Судя по трейлеру, главным антагонистом God of War: Ragnarok будет Тор. Вы знакомы с актером, который его озвучивает?

— Это держится в тайне. Я с актерами не пересекаюсь на студии, в кастинге на роль Тора участия не принимал. Поэтому даже если бы знал, то не могу сказать, кто это.

— Увидим ли мы персонажей из прошлого Кратоса в God of War: Ragnarok?

— Там добавятся персонажи, но те, кого Кратос убил в прошлой части, вряд ли появятся снова. Вот все, что могу сказать по этой теме.

— В прошлых играх Кратос сразил своего отца, верховного бога греческого пантеона Зевса. В скандинавской мифологии ближе всего к этой роли бог Один. В God of War (2018) мы его незримо ощущали в диалогах с персонажами и в геймплее, когда убивали воронов, выступавших его следопытами. Кратос встретит Одина лично?

— Не могу ответить прямо на этот вопрос, но о нем будут говорить. Его не забудут в диалогах и Кратос, и Атрей, и другие персонажи тоже. И вот что скажу по этому поводу — в этой части Кратос не только рубится, но и мудреет.

— В предыдущих частях игрок в роли Кратоса убивал боссов путем нажатия серии кнопок. Зачастую завершающей была кнопка «О». Если бы Кратос бился с Тором, то какую кнопку вы бы назначили на добивание бога грома и молнии?

— Чтобы прям совсем его замочить? Тут должно быть мощное двойное нажатие. Вот думаю L2+R2 отлично подойдет, чтобы добить наверняка. Чтобы с двух рук его.

close 100% Sony

— Новые игры про Кратоса основаны на скандинавской мифологии. Но есть и фильм «Тор: Любовь и гром» по комиксам Marvel. Вы в нем озвучивали персонажа Кристиана Бэйла — злодея Горра? Все-таки этот актер говорит вашим голосом в других кинолентах.

— Я озвучивал рекламу по этому фильму. Меня попросила одна студия, но это работа такая — предложили и заплатили. Тут я ничего не выбирал сам.

С Кристианом Бэйлом у меня действительно связана история — и «Власть», и «Форд против Феррари». И если Горра представится возможность озвучить, то с удовольствием это сделаю.