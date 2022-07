23 июля 2022, 08:14 Технологии «У Instagram* сейчас не лучшие времена». Интервью с автором соцсети Now Дмитрием Марининым Основатель Now Маринин рассказал об отличиях от Instagram, «киллер фиче» и конкурентах Валерий Романов

close 100% Freepik.com

Бывший разработчик «Яндекса» Дмитрий Маринин собрал команду и за несколько месяцев создал российскую альтернативу Instagram — соцсеть Now. Уже работающий сервис повторяет оригинал, однако автор Now заверил, что он не намерен вслепую копировать, а готов создавать собственные функции и форматы. О том, могут ли Now отключить из-за рубежа, кто финансирует разработку и какая «киллер фича» планируется в ближайшее время — в интервью «Газете.Ru».

29-летний Дмитрий Маринин — российский IT-специалист. С 2006 по 2015 год работал фрилансером, а после — в сервисах «Яндекса». С октября 2015 по май 2018 года занимал должность Frontend Team Lead в «КиноПоиске», а с мая 2018 по февраль 2020 года разрабатывал программное обеспечение для сервиса «Яндекс.Музыка». В 2020 году в течение восьми месяцев занимался разработками для «Яндекс.Облако». С марта 2022 года занимается собственным стартапом Now. Мобильное приложение визуально почти полностью повторяет Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Соцсеть разработана командой Маринина вскоре после новостей о блокировке Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram. В настоящее время выпущены официальные версии Now в App Store, Google Play и Huawei AppGallery. В отличие от «Россграм» приложение полностью рабочее, в нем уже можно регистрироваться и загружать фото и видеоролики. Также внутри реализованы почти все функции Instagram, в том числе публикация «сторис». Кто пользователи Now? — В конце апреля вы сообщали про 200 тыс. пользователей в Now. Сколько у вас на данный момент пользователей? — Близимся к отметке в 400 тыс. пользователей. В прошлом фиксировали около 4 тыс. новых пользователей ежедневно, однако сейчас этот показатель сильно плавает из-за лета, сезона отпусков. Некоторые пытаются вести блоги сразу в нескольких новых соцсетях, поэтому кто-то приходит нерегулярно, кто-то возвращается через некоторое время. Может быть 3 тыс. новых пользователей в один день, а в другой день всего 200 человек. Когда мы поднимаемся выше в рейтингах магазинов приложений, это способствует повышению новых регистраций. — Как подбирается контент для пользователей Now во вкладке «Интересное»? Используются нейросети? — В данный момент нейросеть фильтрует недопустимый контент, не давая ему попадать в общую ленту. Лента хронологическая, и мы хотим сохранять ее такой, но сделать интереснее. Суть не в том, чтобы показывать все подряд, а хронологически с выборкой интересного, куда каждый может попасть. В этом одна из ключевых наших особенностей. Пользователи любят живую хронологическую ленту, им она нравится. close 100% Личный архив Дмитрия Маринина — Большинство пользователей Now из России? Сколько их примерно в процентном соотношении — около 80%? — Точно больше 50%. Сложно сказать точнее, потому что многие используют VPN-сервисы. Из-за этого у нас статистические данные размазываются, — кто-то из Германии определяется, кто-то из других стран. При этом мы можем определить тех, кто действительно пользуется из-за рубежа: это возможно по стране магазина приложений, откуда проводилась загрузка. Там не такие большие цифры, но мы открыты для всего мира в App Store и Google Play. Мы делаем сервис для российского рынка, но открыты для всех изначально. Это в определенной степени добавляет трудностей, но мы посчитали, что так будет правильно. Мы себя позиционируем не как аналог Instagram, а как альтернативную платформу. Планируем в перспективе конкурировать наравне со Snapchat и другими социальными медиа. Сейчас это усложнено мировой ситуацией, и не все так просто, поэтому мы приспосабливаемся к неопределенности. У нас достаточно мотивации делать хороший продукт и сильная поддержка со стороны пользователей. — С какой мобильной ОС больше пользователей — на iOS или на Android? — Разумеется, на Android, потому что у людей больше гаджетов на этой мобильной ОС. Тут еще момент с запуском — у нас более 100 тыс. пользователей тогда скачали самый первый APK-файл из нашего Telegram-канала, когда еще приложение только готовилось к выходу в Google Play и App Store. И многие все еще сидят на этой версии, а мы их активно пушим, чтобы обновлялись. close 100% Now С App Store был более долгий процесс модерации в первый раз, когда загружали приложение к ним. На прошлой неделе мы появились в AppGallery, магазина приложений для смартфонов Huawei. Там уже более 14 тыс. скачиваний и хорошие отзывы. Однако с AppGallery была другая сложность — название приложения. Нам не разрешали использовать названия «Now» и «Now App». Долго вели переговоры по поводу именования, в итоге добились разрешения использовать Now App. Нам говорили что это «общие слова» и стоит их избегать. В итоге ситуация разрешилась в нашу пользу. — В российские магазины приложений, помимо RuMarket, планируете заходить? — Пока у меня позиция такая, что эти магазины больше про красивую витрину с APK-файлами, чем про серьезное использование. Это полезно для банковских приложений, так как они пропали везде из других «сторов». Но большинство приложений все еще доступны в Google Play и AppGallery, поэтому пользователи будут обращаться чаще туда. Сталкивались с тем, что в отечественных магазинах приложений пока что надо отправлять документы на почту, ожидать подтверждения и позже опять же по почте присылать APK-файл. Думаю, что в дальнейшем это изменится. В любом случае, время все расставит на свои места. Финансирование разработки — Сколько сотрудников в настоящее время работает над Now? — Основа команды — три человека. Кроме меня это Дмитрий Дедов и Леонид Артамонов. У нас есть команда тестировщиков из 20-30 человек. Это устоявшаяся команда, которая прошла с нами огонь и воду. Они тестируют каждую предрелизную сборку и очень помогают выловить все возможные недочеты. У нас имеется команда поддержки, которая модерирует чат в Telegram с пользователями. Там их более двух тысяч. Есть модераторы и внутри приложения — это пользователи, которые присылают нам сообщения об ошибках. Но у них нет никаких специальных полномочий или особых кнопочек внутри приложения. Блог внутри приложения помогает вести отдельная команда. Они сначала были неофициальным сообществом, но в настоящее время мы дали им статус официального. close 100% Now «Киллер фича» — Будут ли в Now закрытые профили? — Мы считаем, что закрытые профили, как в Instagram, это некий костыль. Потому что у человека масса причин закрывать профиль. И да, показывать контент конкретным людям — одна из них. Но это будет решаться выбором конкретных пользователей, которым доступен ваш контент. Туда можно добавить отдельно родственников и/или друзей. — А планируется ли некая «киллер фича», которая выделит вас среди остальных соцсетей? — У нас будет крайне необычная подписка для пользователей, не как у OnlyFans или Boosty. Подписка основана на том, что пользователи будут финансировать платформу и одновременно авторов контента. Мы идем на риск с таким предложением, но это необходимо. Пользователь подписывается на Now для получения дополнительного функционала в виде кастомизации профиля и других дополнительных функций. Одновременно эта сумма идет на финансирование разработки и на поддержку авторов, которых пользователь сможет выбирать. В результате не нужно оплачивать за каждого блогера отдельно, каждый раз вводить данные снова и держать кучу подписок на разных авторов. Пока мы в процессе определения того, какой будет эта сумма. — А как финансировалась разработка Now все это время? — Основные вложения — мои личные инвестиции. Сейчас команда тоже подключается и инвестирует свои средства. Конечно, есть понимание, что так не может продолжаться бесконечно. Мы сейчас находимся в поиске инвесторов, но не с целью продаться или продать долю в компании. В настоящее время ведутся переговоры. Нас интересуют долгосрочные инвестиции. У нас первая задача — покрыть расходы на инфраструктуру. А чем больше пользователей, тем больше операций проводится и тем больше мы платим за это. Еще появился аккаунт Boosty, на котором уже 70 подписчиков за три дня, так что пользователи уже начинают поддерживать нас финансово. Сложности работы в Крыму — Не опасаетесь зависимости от Firebase [платформа для разработки мобильных приложений, которая дает создателям множество инструментов и услуг, среди которых собственные алгоритмы шифрования, а также защита от DDoS-атак и регистрации нескольких аккаунтов с одного IP-адреса — «Газета.Ru»], принадлежащего Google, при работе вашего приложения? Возможно ли его использование против вас? — Сейчас действительно стоит учитывать больше разных рисков. У нас не завязано все на Firebase. Мы понимаем подобные риски и законодательство стран, в том числе и России. У нас есть «Яндекс.Облако» для данных российских пользователей, чтобы соблюдать требования по хранению. В то же время инфраструктура у множества компаний сейчас вне границ. С трафиком та же история. Например, трафик с Дальнего Востока далеко не всегда идет не напрямую по России. Зачастую он, условно, делает крюк в Китай, затем в Европу и только потом в Москву. С этим связаны и потенциальные проблемы с работой для пользователей в Крыму, а также в ДНР и ЛНР. Там трафик идет так, что ты то определяешься в Европе, то в России. А Firebase сразу рубит, видимо, по политическим причинам запросы из Крыма. Мы их стараемся перенаправлять своим путем, но все равно иногда трафик проходит через европейские дата-центры, из-за чего сохраняется проблема с доступностью. Мы стремимся добиться доступности на уровне Telegram, чтобы приложение могло установить соединение независимо от того, где вы находитесь. close 100% Bela Szandelszky/AP — Борьба с Google в данном случае имеет смысл? — На инфраструктуре Google очень многое завязано. По сути мысли о блокировке облака Google и их чисто технической инфраструктуры — это то же самое, что мысли о том, чтобы вставить себе палки в колеса. — На случай возможного отключения от Google имеется запасной план? — Да, у нас есть репликация [синхронизации содержимого нескольких копий системы и данных — «Газета.Ru»], в том числе сервиса авторизации. Мы перенаправим в таком случае мастер-версию Now на «Яндекс.Облако». Но в таком случае конечно есть другие риски. В случае пиковой нагрузки мы гораздо проще можем справляться в ней, находясь в облаке Google. В случае «Яндекс.Облака» на текущий момент нам потребуется больше времени для поднятия аналогичной инфраструктуры. У «Яндекса» пока нет таких возможностей по масштабированию необходимых нам ресурсов. — Комплект средств разработки Flutter, на котором написан Now, может навредить вашему приложению из-за санкций? — Это разработка Google, но на самом деле в команде Flutter много русскоязычных ребят, и он открыт для всех. Я не слышал, чтобы они участвовали в этой политической истории. Малый бизнес — Есть идеи по развитию аккаунтов для малого и среднего бизнеса? — У нас уже появляются аккаунты, которые все ведут по привычке, как в Instagram, и для них это очень комфортно. У нас все полноценные функции для этого уже реализованы — ссылки, моменты [аналог сторис — «Газета.Ru»]. Имеются планы по созданию бизнес-аккаунта, но не в формате того, что у одного человека несколько аккаунтов, как в Instagram. Ведь зачем одному человеку создавать ради таких коммерческих страниц отдельный полноценный аккаунт? У нас как раз будет один аккаунт, на который можно будет создавать несколько профилей. Создатель такого бизнес-профиля сможет давать права доступа другим сотрудникам, если речь о компании. Это удобно с точки зрения безопасности и пользовательского опыта. close 100% Now Если у компании сформирован SMM-отдел, то можно сразу дать доступ менеджеру с правами администратора, а он затем может добавлять туда своих подчиненных. Или, например, у человека имеется автосервис. Он создает профиль этого бизнеса и сможет поменять интерфейс у такой страницы, указав в том числе контакты компании. Такой тип профилей не сможет подписываться на других пользователей, что минимизирует ситуацию «на вас подписался nogti_manikur_krasnadar_skidki». — То есть это будет работать на манер Telegram-каналов? — В целом да. У этой модели есть еще одно преимущество с точки зрения безопасности. Сейчас Instagram часто блокирует аккаунты бизнесов из-за VPN или входа с подозрительной локации. Например, если владелец дал логин и пароль от аккаунта SMM-менеджеру из другой страны. Instagram видит, что все время заходили из Москвы, а тут вдруг внезапно вход из Лондона, например. В итоге аккаунт блокируют, и далеко не всегда это кратковременная история, иногда аккаунт может быть потерян надолго, а его владельцу предстоит длительное разбирательство со службой поддержки. Конкуренция за место Instagram — Что думаете о других командах, которые разрабатывают свои аналоги Instagram? — Если посмотреть на ребят, которые делают аналоги, то заметно, что у них нет понимания продукта. Они просто смотрят на то, как он выглядит и пытаются повторить именно визуально. И в итоге все равно не выходит повторить это на должном уровне. С точки зрения аналогов Instagram у нас самое похожее и работоспособное альтернативное решение. В Now работают все привычные свайпы, интерфейс похож, но у нас есть свой взгляд на то, как развиваться дальше. По сути Now — это альтернативная история Instagram, как если бы его не продали Facebook в свое время, а продолжили развивать самостоятельно. С точки зрения продукта у Instagram сейчас не лучшие времена. Meta (признана экстремистской организацией) запрыгнула в гонку за аудиторией, конкурируя с TikTok. Это сместило фокус всей платформы именно на вертикальный видеоконтент. Не всем это нравится, не всем это удобно и необходимо. Также это отодвинуло на второй план публикации/сторис. Очевидно, что в ближайшее время они будут активно как-то решать эту проблему. — Опасаетесь того, что потеряете аудиторию в случае разблокировки Instagram в России? — У Instagram сейчас переходный период, когда меняется интерфейс и портится привычный пользовательский опыт. Даже если бы их завтра разблокировали, то у нас никаких переживаний по этому поводу не было бы, так как у них сейчас какая-то каша в приложении. Технологически те же Reels быстро и круто работают, но зачем они — многим не понятно. Кто-то говорит что это «формат будущего», а кто-то видит все минусы и проблемы этого формата, или называют его «мыльным пузырем» который в какой-то момент лопнет. И сторис тоже были взяты из Snapchat. То есть у них как будто нет понимания, что делать с Instagram. Просто берут другие форматы и едут дальше. Борьба с накрутками — Судя по вашим оценкам, уже к осени у вас будет полмиллиона пользователей. Рост аудитории означает и риск роста накруток внутри Now. Как с этим собираетесь бороться? — Мы именно поэтому и не торопимся с маркетингом. Мы работаем над этим сразу в нескольких направлениях, постоянно совершенствуем механизмы, которые препятствуют появлению ботов и спам-активности. С самого старта мы также минимизируем различную спам-активность от пользователей, которые пишут одинаковые комментарии, или массово подписываются на другие профили. — Как именно? — Например, у нас нет рядом с никнеймом при пролистывании ленты кнопки «Подписаться», для этого надо перейти в сам профиль. Однако накрутчики уже набили руку и научились делать эти два действия вместо одного. Это постоянная борьба, которая будет вестись технологическим путем. Система уже отмечает таких пользователей, которые за короткий срок подписываются на более чем N профилей или пишут спам-комментарии. — А в Now появится возможность официально продвигать свой контент, отказавшись от классических накруток? — В ближайшее время у нас появится бесплатный способ продвижения профилей и публикаций в Now. Каждый пользователь сможет продвигать один раз в день любую свою публикацию. Бизнес также сможет продвигать свои посты, делать это нативно, чтобы и им, и пользователям было комфортно пользоваться Now. Ведь известно, что зачастую публикуют в определенное время, чтобы были выше охваты. Мы хотим снизить эту необходимость, снять это напряжение с авторов. Эта функция станет вторым шансом для их публикаций.