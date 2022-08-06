Как совершать покупки в мобильных играх. Четыре рабочих способа

В связи с приостановкой работы платных сервисов Google Play на территории России фанаты мобильного гейминга лишились возможности «донатить», то есть пополнять внутриигровой кошелек. Привычные и удобные методы оплаты внутриигровых покупок на Android-смартфонах больше не работают. Как купить «золото» и «кристаллы» в любимой игре на смартфоне несмотря на ограничения — в материале «Газеты.Ru».

Huawei AppGallery

AppGallery — это магазин приложений для Android и Harmony OS, разработанный Huawei. В отличие от многих других аналогов, AppGallery позволяет также оплачивать внутриигровые покупки с помощью банковских карт, электронных кошельков и мобильных платежей.

Однако в России доступна лишь часть функционала. Так, карты Visa и Master Card не проходят привязку в связи с ограничением со стороны платежных систем, а «Мир» и вовсе не поддерживается.

Пользователи из России могут использовать электронные кошельки, например Qiwi, или оплачивать внутриигровые покупки с баланса мобильного телефона. Процесс привязки кошелька и телефона быстрый и интуитивно понятный.

Так, после регистрации аккаунта в AppGallery необходимо перейти в раздел «Я», нажать на вкладку с профилем, после чего в разделе «Платежи и покупки» выбрать удобный вариант. Если нужно привязать Qiwi-кошелек, тогда необходимо выбрать eWallet. В случае оплаты с телефона — «Мобильный платеж».

Купить «кристаллы» или «золото» в любимой игре можно, только если она была загружена из AppGallery. Если же игра была ранее установлена из Play Store, ее следует удалить с устройства и скачать заново из AppGallery, если она там, конечно, есть.

Например, пользователи могут «донатить» в Homescapes, Gardenscapes, PUBG Mobile и прочих проектах по одному нажатию.

Однако без недостатков не обошлось — в AppGallery есть реклама, которая встречает пользователя каждый раз, когда он открывает магазин. Кроме того, большая часть крупных проектов, таких как Genshin Impact, Call of Duty и прочих, на площадке Huawei отсутствует, что делает способ для вышеперечисленных игр несостоятельным.

Оплата в Google Play с иностранной карты

Компания Google с 10 марта 2022 года приостановила доступ к платным сервисам своего цифрового магазина приложений в России, однако внутриигровые покупки и прочие платные услуги все еще доступны жителям других стран. Находясь в России, пользователь может продолжить пользоваться всеми платными сервисами Google Play, если у него есть возможность оформить карту в одном из зарубежных банков или знакомые, которые доверят данные карточки.

Для этого процесса кроме карты зарубежного банка также понадобится VPN, так как оплачивать покупки в Google Play можно только в той стране, где была выпущена карта.

Этот способ может оказаться не самым выгодным, так как при переводе с российской карты на зарубежную может взиматься большая комиссия за SWIFT-переводы. Рекомендуется прежде всего ознакомиться с условиями обоих банков. Выгоднее всего обычно пользоваться банками центральноазиатских стран — сервисов, оказывающих услуги удаленного открытия банковских счетов и карт, уже более чем достаточно.

Подарочные карты Google Play

Чтобы совершать оплату с помощью подарочных карт Google Play, необходимо также обзавестись VPN-сервисом и выставить в настройках аккаунта ту страну, для которой были выпущены карты. Такую услугу можно найти на интернет-площадках «Авито», Plati.Market и других.

Однако назвать такой способ выгодным нельзя. Так, например, карта номиналом в 5 фунтов стерлингов в среднем предлагается за 800 руб., в то время как по курсу ЦБ она стоит около 370 руб.

При покупке турецких карточек наценка в среднем составляет 100%, то есть пользователь так или иначе вынужден платить двойную стоимость.

Единственное преимущество подарочных карт — простота использования и отсутствие необходимости поиска зарубежной банковской карты.

Сервисы и услуги для доната в играх

Самым простым, но и в то же время самым опасным способом пополнить внутриигровой счет является помощь специализированных сервисов и так называемых трейдеров, которые за определенную сумму выполнят донат за пользователя. В таком случае придется доверить логин и пароль от Google-аккаунта и другого сервиса, к которому может быть привязана игра, например от личной странички во «ВКонтакте».

Каждый трейдер ведет «бизнес» на своих условиях — либо зарабатывает на разнице курса валют при переводах, либо берет дополнительную плату за свою работу. Например, за донат в 100 руб. с пользователя потребуют 130-150 руб.

В любом случае к подобным сервисам стоит подходить с осторожностью, особенно при передаче аккаунтов. Рекомендуется в случае использования услуг трейдеров переносить данные игры на новый аккаунт, с которым не будут связаны личные данные, а также читать отзывы на продавца перед передачей денег и аккаунта.