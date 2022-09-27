Какой кнопочный телефон взять с собой, если пришла повестка

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой в воинскую часть только кнопочные телефоны. Какое устройство лучше всего приобрести, сколько стоят такие телефоны и на какие характеристики обращать внимание при покупке — в материале «Газеты.Ru».

Правило номер один

Военнослужащим и мобилизованным россиянам запрещено пользоваться смартфонами. Призывники срочной службы, военнослужащие по контракту и мобилизованные россияне смогут общаться с близкими только по кнопочному телефону. Как уточняет портал «Объясняем.рф», правило введено из соображений безопасности и распространяется на телефоны с доступом в интернет и с камерой.

«Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена», — сказано в публикации.

Определить наличие камеры в телефоне легко, но выявить у него другие преимущества гораздо сложнее. Главный плюс в телефоне — время автономной работы. Чем больше его аккумулятор, тем дольше проработает телефон. При этом сам гаджет не обязательно должен быть громоздким.

DIGMA Linx A106

Один из самых бюджетных вариантов, который можно найти практически в любом магазине техники. При стоимости от 450 руб. телефон получил небольшой 1,44-дюймовый черно-белый экран, поддержку двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 600 мАч, который заряжается с разъема microUSB. Из прочих преимуществ отмечается наличие фонарика, MP3-плеера, встроенной «змейки» (игра) и комплектного зарядного устройства.

Корпус DIGMA Linx A106 выполнен из пластика. Смартфон небольших размеров помещается практически в любом кармане. Емкости батареи хватает на пару недель работы в режиме ожидания и проработает еще дольше, если включать его лишь на время использования.

Среди недостатков некоторые пользователи отмечают отсутствие вибрации и низкую громкость разговорного динамика.

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Philips Xenium E117

Телефоны Philips Xenium — одни из самых «долгоживущих» без заряда гаджетов на рынке. Модель E117 обладает простым, но достаточным набором функций. Телефон получил цветной дисплей с диагональю 1,77 дюймов, фонарик, аккумулятор емкостью 1000 мАч и встроенный FM-тюнер, для прослушивания которого не нужны наушники. У Xenium E117 хорошая сборка и вибромоторчик. В отличие от современных смартфонов он также питается от micro USB-зарядки, которая идет в комплекте.

Philips Xenium E117 — это один из немногих телефонов в списке, в отзывах к которому нет никаких жалоб. Однако цена гаджета дороже конкурентов — от 1,4 тыс. руб.

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BQ-2436 Fortune Power

Этот телефон часто покупают из-за возможности установки четырех SIM-карт. Кроме того, он также может похвастаться большим 2,4-дюймовым экраном, встроенным фонариком и FM-радио, а также аккумулятором емкостью 3000 мАч. Для сравнения — батарея в iPhone 14 всего на 200 мАч больше.

Из недостатков в отзывах называют лишь один — для прослушивания радио придется подключить наушники, потому что они выполняют роль антенны. В остальном это качественный и понятный в использовании телефон стоимостью от 1,5 тыс. руб.

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Nokia 105 (2019)

Данная модель от Nokia представлена в двух модификациях — SS и DS, с одинарным и двойным разъемом для SIM-карт соответственно. Бывают модели без зарядного устройства в комплекте, поэтому при покупке эту деталь стоит уточнять у продавца. Заряжать аккумулятор телефона предлагается от провода для разъема micro USB. Встроенное FM-радио не работает без подключения наушников.

Вариант с одной SIM-картой и комплектным «зарядником» предлагается в среднем по цене от 1,4 тыс. руб. За эти деньги пользователь получает телефон в узнаваемом дизайне «старых» Nokia, съемный аккумулятор емкостью 800 мАч, цветной дисплей с диагональю 1,77 дюймов и встроенный фонарик.

Некоторые владельцы Nokia 105 (2019) жалуются на слабый разговорный динамик, но в остальном всех все устраивает.

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Texet TM-D314

Самый дорогой телефон в топе «звонилок». Texet TM-D314 позиционируется как телефон с высокой степенью защиты от внешних факторов и визуальных повреждений.

Несмотря на суровый внешний вид, телефон защищен лишь от брызг воды по стандарту IP54, поэтому погружать его в воду нельзя.

Texet TM-D314 предлагает большой 2,8-дюймовый экран, съемный аккумулятор, зарядку по microUSB и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Телефон также может похвастаться наличием встроенного фонарика, радио и заглушкой для защиты от попадания влаги и пыли в разъемы.

Среди недостатков владельцы телефона отмечают достаточно тихий звук динамиков, а также необходимость подключать наушники для прослушивания радио.

Телефон доступен во многих сетевых магазинах по цене от 1,8 тыс. руб.