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Технологии

«Приезжать с открытыми коленями на встречу нельзя». IT-бизнесмен — о нюансах запуска стартапов в Индонезии

IT-бизнесмен из Владивостока Балюра рассказал, как в Индонезии относятся к Путину

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Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра (слева) на бизнес-встрече

Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра (слева) на бизнес-встрече

Из личного архива
Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра провел почти два месяца в Индонезии для развития бизнеса. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, почему на Бали нельзя трогать деньги левой рукой, а в Джакарте — нужно, где именно привыкли проводить деловые встречи местные бизнесмены и как из-за голых коленей переговоры могут закончиться провалом.

35-летний Денис Балюра — основатель стартапа из Владивостока Tomoru, который с 2019 года разрабатывает умных голосовых роботов для компаний и колл-центров. Tomoru предлагает роботов с искусственным интеллектом, реалистично имитирующих человеческую речь. В этом году платформа стала прибыльной, а число сотрудников Tomoru приблизилось к отметке в 100 человек. Также стартап начал развивать работу с клиентами из Индонезии и Филиппин. В настоящее время роботы уже умеют общаться на русском, английском и индонезийском языках.

Индонезия вместо Бразилии

— Почему выбрали Индонезию для развития компании?

— Когда мы только-только задумывали Tomoru, стало понятно, что компания пойдет еще как минимум на 4-5 стран в дополнение к России.

Соединенные Штаты — самый очевидный рынок, он понятный. Единственное, он перегрет, потому что туда лезут все, пытаются закрепиться. И он прямо очень жесткий.

Европа — слишком забронзовевшая. Во-первых, зарегулированная, во-вторых, у них технологический бум был в конце ХХ века. Соответственно, им тяжело дается переход от технологий того времени.

В результате мы смотрели Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, а с недавних пор на нашей карте появилась и Африка, как потенциальный регион.

Мы, как правильный бережливый стартап, первым шагом запустили дешевый маркетинг в Бразилии, Индонезии и на Филиппинах.

Следующим этапом мы пообщались со стартапами, которые там запустились. Выяснилось, что оказывается все-таки Бразилия не такой «секси-рынок», как нам казалось. А вот Юго-Восток Азии — наоборот. Мы много потенциала для себя открыли из этого общения.

Теперь у нас уже есть небольшая команда в Индонезии. Плюс мы там чужой опыт подсмотрели, много чего для себя позаимствовали, есть с кем посоветоваться и даже возможно объединиться.

— Успех в Индонезии привел к тому, что будете теперь только на Юго-Восток Азии ориентироваться?

— Ближайший наш фокус направлен туда. Мы как только там развернемся и найдем рычаг, с помощью которого можно масштабироваться, то будем запускать новые тесты в других странах.

Отношение к России и россиянам

— В команде в Индонезии работают российские сотрудники?

— Нет, это индонезийцы. Русифицированные индонезийцы.

— А как вообще к российским специалистам относятся в той же Индонезии?

— С большим интересом.

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Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра

Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра

Из личного архива

Когда индонезийцы узнают, что ты русский, они такие: «Вау, Путин — крутой мужик!» Это на бытовом уровне.

А на профессиональном, в Индонезии считается, что русские разработчики искусственного интеллекта, как минимум, топ-2 в мире, а то и топ-1. Когда ты говоришь, что делаешь что-то с искусственным интеллектом и ты из России, им очень интересно становится. Дальше все зависит от того, вписался ты в их ритуалы, или нет.

— Почему лично поехали в Индонезию?

— Изучил опыт других стартапов, пообщался в том числе с венчурными инвесторами. Все в один голос говорили, что нужно высаживаться на территорию, а все дистанционные истории — это в пользу бедных.

Поэтому высадили меня с середины июля по конец августа в Джакарту и на Бали (остров является частью Индонезии — «Газета.Ru»). В Джакарту с местными, а на Бали со стартапами. Выяснилось, что стартапы сначала развернулись в Джакарте, а потом многие уходили на Бали.

— Пока были в Джакарте, кого-то из россиян встречали?

— Я искал русских, которые там ведут бизнес, для того чтобы изучить их опыт. Например, встретился с директором такси «Максим» Вадимом. Его сервис целенаправленно работает в Индонезии, и он постоянно живет там.

У него фееричная история появления в Джакарте: оказался со $100 в кармане и первое время продавал там пельмени. То есть устроил русский стритфуд.

Особенности деловых переговоров

— Что-то происходило на переговорах, с чем в России вы не сталкивались?

— В Индонезии на переговорах кушают всегда. Тебе назначают встречу, говорят локацию, скидывают место и название, где встреча. Ты едешь и ищешь по названию. Изначально я не ожидал чего-то особенного.

Оказалось, что они всегда назначают встречу в общепите. Это в лучшем случае кофейня в бизнес-центре на первом этаже. Но периодически это были общепиты прямо в торговом центре. Чаще всего выбирают места с традиционной индонезийской кухней.

Встреча проходит следующим образом: вы моете руки, после чего остается где-то 15-20 минут, пока не принесут еду, чтобы поговорить про бизнес. Как только еда появляется на столе, все как по тумблеру переключаются и начинают есть.

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Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра (слева) на бизнес-встрече

Глава российской компании по разработке голосовых роботов Tomoru Денис Балюра (слева) на бизнес-встрече

Из личного архива

Когда первый раз с этим столкнулся, я у переводчика спросил, что происходит, он говорит: «У нас не принято во время еды общаться про бизнес. Еда пришла, поэтому все». Кушать они могут час, могут полтора.

— А как договаривались о чем-то, если принят такой формат?

— Для того, чтобы как-то финализировать встречу, договориться о следующих шагах и так далее, используется WhatsApp. То есть продолжаешь коммуникацию в мессенджере. Вероятно, у тебя будет вторая, а потом и третья встреча, и все будет проходить в том же формате.

Это так устроено с коренными индонезами. С точки зрения русского человека, который привык еще и в Zoom встречи проводить, а не в офлайне, и в хорошем ритме, это, конечно, жесть.

Нюанс в том, что им нужно обязательно с тобой пару раз покушать, чтобы о чем-то договориться. Второй нюанс — это конечно много ограничений, в том числе вокруг религии.

Например, нельзя с открытыми коленями, плечами приезжать на встречи. Они ничего тебе не скажут, снисходительно будут улыбаться. Но для них это автоматически означает, что ты чужой, и минус 100 очков тебе в возможность договориться.

— Лично заметили их реакцию, когда следовали всем нюансам?

— Да, в конце поездки я уже эти штуки просек. Например, давать деньги и принимать визитки — обязательно двумя руками. Однако на Бали — только правой рукой, левой к деньгам не прикасаются. Это проблема для левшей, как я.

И однажды на Бали взял деньги двумя руками, а потом вспомнил, отпустил левую и извинился. Они такие: «Вау!» и маленький пассаж о том, как круто, что ты вообще пытаешься это соблюдать. На Бали много туристов, поэтому они ровно к этому относятся, но если ты делаешь правильно, то они оценят.

Жизнь в Индонезии

— Насколько сильно там жизнь отличается от России?

— Джакарта отличается от России. Даже по менталитету и ритуалам. Это город-миллионник, огромный мегаполис. Однако по сути представляет из себя такую огромную индонезийскую деревню.

Основное полотно — это такие маленькие строения а-ля бараки. Ощущение гетто, когда ты сверху смотришь из гостиничного номера.

Там есть несколько бизнес-районов, они такие островки цивилизации, где огромные небоскребы, а в них бизнес-центры, пятизвездочные гостиницы, современные торговые центры.

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На одной из улиц в Джакарте, Индонезия

На одной из улиц в Джакарте, Индонезия

Из личного архива

Мы жили в гостинице на 50 этажей. У тебя снизу теннисный корт, бассейн. И у теннисного корта зеленый заборчик, и сразу за этой стеной два двухэтажных барака, где на уровне нищеты живут индонезийцы.

— Пробовали общаться с индонезийцами вне бизнес-встреч?

— Да, индонезы оказались очень дружелюбными. У меня были ассоциации, что там все ребята опасно заряженные, а они доброжелательные.

Мы там как-то раз заблудились, нам помогли, вывели к нужному месту. Выяснил, что обычно по Джакарте ты перемещаешься между бизнес-встречами на такси от одного такого островка к другому.

— Реально ли в Индонезии общаться без знания индонезийского языка? Будет ли достаточно английского?

— Когда бизнес-встречи идут, то по-английски можно в целом общаться. На встречах присутствуют коренные индонезийцы, китайские индонезийцы, то есть с корнями из Китая, еще есть европейские экспаты, которые по 10-15 лет в Джакарте живут.

Но при общении на английском может возникать недопонимание. Поэтому со мной ходил индонезиец и он на бахаса (название индонезийского языка — «Газета.Ru») со всеми общался.

— А какой у индонезийцев самый популярный мессенджер?

— Тот же Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Messenger имеется, но главный мессенджер — WhatsApp.

— Есть ли в Индонезии свои звезды из айтишников и IT-компаний?

— Могу точно выделить Gojek — это ребята очень похожие на «Яндекс» в той части бизнеса, которая не поисковик. Там такси, доставка еды, своя экосистема. Хотя, например, каршеринга у них нет.

Планы на будущее

— Стоит ли российским IT-специалистам рассматривать Индонезию как место для поиска работы?

— Если бы я был IT-специалистом, то я бы что-то целенаправленно в Индонезии не искал бы.

— А Tomoru пока не планирует российских или русскоговорящих айтишников привлекать именно в Индонезию?

— Релоцировать в Индонезию у нас нет необходимости, у нас вся команда распределенная. То есть у нас базовая концепция — вся команда работает удаленно. Это позволяет нам масштабироваться неограниченно, не привязываясь к локации. Поэтому нам без разницы, где они — в Индонезии, России или Грузии.

— Вы сейчас продолжаете работать из России?

— Да, я во Владивостоке сейчас сижу. Понятно, что перемещаюсь периодически. Через пару недель полетим регистрировать компанию вне России как раз под международную деятельность.

Это будет в Дубае, но поездка будет короткая. План: приехать, все процедуры сделать, может быть пообщаться с теми фондами, которые там находятся, и обратно в суровую зиму.

— Сильно Владивосток поменялся за последние 5-10 лет в плане технологического бизнеса?

— Не сильно. Сейчас здесь нет технологического бума, и это моя личная боль.

Проблема в том, что здесь пока нет истории успеха, нет какого-то примера, который взлетел и все такие: «Вау! Мы тоже так хотим». Соответственно, не формируется сообщество.

Ребята, которые тут обладают капиталами, они с довольно винтажными взглядами на бизнес. Когда я рассказываю, что мы делаем, для многих видавших виды предпринимателей — это все вообще непонятно.

— Что именно вызывает вопросы?

— Каких-то физических объектов нет, твой главный актив виртуальный и вообще в «облаке», команда в разных точках планеты, как такового офиса нет. Максимум, что можно увидеть — это меня, сидящего в кофейне с ноутбуком. И у них, конечно, разрыв шаблона.

Периодически авторы стартапов приходят посоветоваться со мной. Это студенты или околостуденты, им чуть больше 20 лет. Стали появляться классные ребята. Раньше вообще не было таких людей, на кого я бы смотрел и сказал: «Офигеть!»

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