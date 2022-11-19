«Больше не работаю в Meta»*. Русскоговорящие айтишники попали под массовые сокращения

Массовые сокращения в технологической компании Meta коснулись и русскоговорящих работников. В соцсетях они подтверждают, что увольнения стали внезапными и что о них не знали даже руководители отделов.

Вынужденный исход

9 ноября Марк Цукерберг объявил о массовых увольнениях в компании: «Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников», — сообщил миллиардер в письме персоналу. По состоянию на конец сентября 2022 года число сотрудников Meta (признана в России экстремистской и запрещена) составляло 87 314 человек по всему миру.

Среди попавших под сокращение есть и русскоговорящие специалисты, следует из информации в их профилях в LinkedIn и их постов в других соцсетях.

«Я больше не работаю в Meta. Рецессия и военные действия оставляют мало места для отдела общественной политики по России [внутри компании]. Я использую освободившееся время, чтобы собраться с мыслями и зарядиться энергией, а затем начну активно подавать заявки на любые должности, которые могли бы удержать меня в ЕС», — написал Давид Харебов, проживающий в Берлине.

В LinkedIn он указал, что работал в Meta менеджером по общественной политике и занимался мониторингом конфликтов, партнерством с общественными организациями, а также группами гражданского общества в России и Евразийском экономическом союзе.

Однако в разговоре с «Газетой.Ru» Харебов сообщил, что «не попал под сокращение», и назвал эти данные «неправильной информацией». Сразу после этого он закрыл свой профиль в Twitter, оставив доступ только для подписчиков.

До сентября 2021 года Харебов работал на этой же должности в «Яндексе». В Twitter один из подписчиков бывшего сотрудника Meta предложил Харебову вернуться в российскую технологическую компанию.

И разработчики тоже

«Я проснулся этим утром и обнаружил, что я заблокирован в системах компании и что в моем личном почтовом ящике есть электронное письмо от «Руководства Meta», в котором говорится, что мы «расстаемся», — написал Иван Кривяков, проживающий в американском штате Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка.

В LinkedIn мужчины родом из Томска указано, что он занимал должность старшего разработчика в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, решение воспринималось «менее странным», чем могло бы, из-за того, что ранее информация о сокращениях утекла в прессу.

Кривяков также привел подробности своего ухода. Он указал, что ни он, ни его руководитель, который также попал под сокращение, не участвовали в процессе принятия решения.

В комментариях экс-сотрудник Meta уже начал получать предложения о работе в других компаниях. Сам айтишник отмечал, что ищет работу в офисе в Нью-Йорке или в удаленном формате. В прошлом он уже работал на Манхэттене техническим руководителем в Thomson Reuters и Morgan Stanley. В Facebook россиянин перешел в марте 2020 года.

«Меня лишил работы алгоритм, оценивающий работу сотрудников. Может быть, это даже была модель на основе искусственного интеллекта, что еще страшнее. Оглядываясь назад, можно сказать, что это очень похоже на Facebook. Посмотреть на данные и принять решение на их основе», — констатировал IT-специалист.

В похожей ситуации оказался разработчик Дмитрий Федоров, проживающий в городе Белвью в штате Вашингтон, рядом с Сиэтлом. В Meta он занимал позицию Production Engineer.

«Какой прекрасный день», — кратко написал он в день увольнения в своем профиле и опубликовал фото у берега. В комментариях коллеги по Meta пожелали Федорову успехов в поисках и отметили, что компания потеряла хорошего специалиста.

До перехода в Meta в июне 2020 года он работал в компании Wargaming, разработчике компьютерных игр из Белоруссии, известной в первую очередь по World of Tanks. Высшее образование айтишник получал в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения.

Свободные «метовцы» выходят на рынок

В соцсетях бывшие сотрудники Meta сходятся во мнении, что они и их уволенные коллеги смогут найти работу в других компаниях.

«У меня остались противоречивые воспоминания о Meta, но я всегда ценил коллег и их навыки, когда работал там. Так что если вы нанимаете сотрудников — это лучшая возможность получить талантливых специалистов на рынке», — заключил один из них.

Попавшим под сокращение сотрудникам пообещали шестнадцать недель оплачиваемого отпуска плюс по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Медицинская страховка для них будет действительна еще полгода.

Решение руководства Meta о сокращениях обошло стороной русскоязычных специалистов на некоторых должностях. В их профилях на LinkedIn указано, что они продолжают работать в компании. Чаще всего это инженеры-программисты, которые работают как на территории США, так и за рубежом, например в Лондоне или Цюрихе.