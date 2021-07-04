«Отец Рунета»: Антону Носику исполнилось бы 55

3 июля 2021 года одному из «отцов» современного Рунета, талантливому медиаменеджеру и блогеру Антону Носику могло бы исполниться 55 лет. В ночь на 9 июля 2017 года его не стало — у Носика остановилось сердце во время отдыха на даче у друзей.



Носик родился в Москве в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Молчановой. Он закончил 3-й Московский медицинский институт им. Н.А. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет), после чего в 1989 году отправился в Израиль заниматься журналистикой.



В 1997 году он вернулся на родину. Антон Носик запомнился сразу несколькими значимыми проектами — он участвовал в запуске «Вести.Ru», «Газета.Ru» и Lenta.Ru. Примерно в то же время Носик начал вести лекции в МГУ. Кроме того, он работал в агентстве SUP, которое стало новым владельцем сервиса LiveJournal (ЖЖ) — Носик считается одним из первых обладателей блога в Живом Журнале. Он был главным редактором портала BFM.ru и создателем справочного сайта WhoYOUgle. Также он учредил благотворительный фонд «Помоги.org», а в 2014 году запустил маркетинговое агентство «Мохнатый сыр». Благодаря всем своим начинаниям и успехам, многие заслуженно считают Антона Носика «отцом-основателем» русскоязычного интернета.



«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память», — сказал в 2017 году Дмитрий Медведев.



Антон Носик похоронен на Востряковском кладбище в Москве.