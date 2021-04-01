Apple — 45: 10 культовых разработок компании

1 апреля 1976 года на свет появилась компания Apple, основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Первые компьютеры бренда собирались вручную в гараже Джобса, и в то время никто из соучредителей не мог предположить, что уже в 2018 году капитализация «яблока» достигнет триллиона долларов.



Сейчас компания известна своими электронными устройствами, а также целой экосистемой из собственных сервисов, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Apple славится и преданным комьюнити, которое готово стоять в очередях за новинками, невзирая на высокие ценники.



Самые культовые разработки Apple, которая мощно повлияла на мир современной микроэлектроники, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».