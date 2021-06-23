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Оружие, женщины, крипта: чем жил Джон Макафи
В камере испанской тюрьмы нашли мертвым основателя антивирусной компании McAfee Джона Макафи, передает «Би-би-си». За несколько часов до этого испанский суд одобрил экстрадицию миллиардера в США, где его ждал тюремный срок до 30 лет по обвинениям в систематическом уклонении от налогов и мошенничестве с криптовалютами. По предварительным данным, Макафи совершил самоубийство.
Криптобарон был задержан в испанской Барселоне осенью прошлого года. Это был не первый арест для бизнесмена — в 2019 году его задерживали в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов.
За свои 75 лет Макафи примерно тысячу раз попадал в заголовки газет — ему приписывали жизнь с гаремом из семи жен, беспробудное пьянство, торговлю оружием и даже убийство соседа. Известно, что Макафи баллотировался в президенты США от либертарианцев, а также публично обещал съесть свое мужское достоинство, если цена на биткоин не достигнет $500 тыс. к 2020 году. Чем жил эпатажный миллионер, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Криптобарон был задержан в испанской Барселоне осенью прошлого года. Это был не первый арест для бизнесмена — в 2019 году его задерживали в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов.
За свои 75 лет Макафи примерно тысячу раз попадал в заголовки газет — ему приписывали жизнь с гаремом из семи жен, беспробудное пьянство, торговлю оружием и даже убийство соседа. Известно, что Макафи баллотировался в президенты США от либертарианцев, а также публично обещал съесть свое мужское достоинство, если цена на биткоин не достигнет $500 тыс. к 2020 году. Чем жил эпатажный миллионер, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».