Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи на снимке из полицейского участка Джон Макафи на снимке из полицейского участка
Джон Макафи Джон Макафи
Джон Макафи с пистолетом Джон Макафи с пистолетом
Джон Макафи с супругой Джон Макафи с супругой
Джон Макафи с оружием во сне Джон Макафи с оружием во сне
Джон Макафи в Испании Джон Макафи в Испании
Джон Макафи на отдыхе в Испании Джон Макафи на отдыхе в Испании
Джон Макафи в маске из женского белья Джон Макафи в маске из женского белья
Джон Макафи с собаками Джон Макафи с собаками
Джон Макафи со своими паспортами Джон Макафи со своими паспортами
Джон Макафи в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в Гватемале, 2012 год Джон Макафи в сопровождении сотрудников правоохранительных органов в Гватемале, 2012 год
Джон Макафи во время интервью в Майами после депортации из Гватемалы, 2012 год Джон Макафи во время интервью в Майами после депортации из Гватемалы, 2012 год

Оружие, женщины, крипта: чем жил Джон Макафи

В камере испанской тюрьмы нашли мертвым основателя антивирусной компании McAfee Джона Макафи, передает «Би-би-си». За несколько часов до этого испанский суд одобрил экстрадицию миллиардера в США, где его ждал тюремный срок до 30 лет по обвинениям в систематическом уклонении от налогов и мошенничестве с криптовалютами. По предварительным данным, Макафи совершил самоубийство.

Криптобарон был задержан в испанской Барселоне осенью прошлого года. Это был не первый арест для бизнесмена — в 2019 году его задерживали в Доминиканской республике за поставку оружия и боеприпасов.

За свои 75 лет Макафи примерно тысячу раз попадал в заголовки газет — ему приписывали жизнь с гаремом из семи жен, беспробудное пьянство, торговлю оружием и даже убийство соседа. Известно, что Макафи баллотировался в президенты США от либертарианцев, а также публично обещал съесть свое мужское достоинство, если цена на биткоин не достигнет $500 тыс. к 2020 году. Чем жил эпатажный миллионер, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Скопировать ссылку