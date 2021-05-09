Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы — 2021

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Всего на этот раз по Красной площади торжественным маршем прошли 37 парадных расчетов, в состав которых вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, участники всероссийского движения «Юнармия», а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России.

По традиции первой по брусчатке Красной площади прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. В.М. Халилова. Считается, что именно она задает темп военному параду. На самом деле это не вполне так. Все барабанные дроби и марши написаны исходя из темпа 120 шагов в минуту.

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Впервые по Красной площади прошел парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представили парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

Всего в пешем строю по Красной площади промаршировали более 12 тыс. человек. В механизированной колонне в этом году прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники.

Каких-либо особых новинок вооружения и военной техники в этом году, за исключением бронемашины «Тайфун-ПВО», представлено не было.

Как правило, с премьерами перспективного оружия на парадах 9 мая в большинстве случаев связаны чересчур завышенные ожидания. Все ждут новинок, но при этом не следует забывать, что процесс разработки современной техники весьма длителен.

К примеру, на создание многофункционального истребителя 5-го поколения ушло около 20 лет. До десятилетия и больше требуется на разработку зенитной ракетной системы. Да и принятая 7 мая этого года в состав ВМФ АПЛ «Казань» была заложена 10 лет назад. И так дело обстоит по большинству образцов ВВТ. Поэтому каждый год обновлять «модельный ряд» практически недостижимо.

В этом году на параде продемонстрировали несколько типов основных боевых танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 «Армата». В числе боевых машин мотострелковых подразделений были представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективная БМП «Курганец-25».

Как и год назад, по Красной площади прошли оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система С-400, боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, перспективный колесный БТР на платформе «Бумеранг».

Несмотря на сложные погодные условия (накануне и в день парада много говорилось о возможной отмене воздушной части парада), над Москвой пролетели 76 единиц авиационной техники — 23 вертолета и 53 самолета. Впервые в голове колонны пролетели сразу три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за ними проследовали транспортно-боевые Ми-8, ударные Ми-35 и Ка-52, пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

В этом году изюминкой авиационного парада стал пролет стратегического бомбардировщика Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники. Помимо этого, в колонне воздушных судов были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-57, Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», бомбардировщики Су-34, Су-24М.

По сложившейся на завершающем этапе воздушной части парада шестерка штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага. Все полеты авиации были выполнены на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.

Несмотря на праздничный день, некоторые вопросы к организации парада все же остаются. Уже не первый год марш парадных расчетов открывают суворовцы, нахимовцы, кадеты и «Юнармия». Однако есть ли настоятельная необходимость пускать их впереди традиционно ранее открывающей парады на Красной площади Военной академии им. Фрунзе (ныне Общевойсковой академии), и каков глубинный смысл этого замысла, не вполне ясно.

Ранее парадные расчеты Московского и Калининского (ныне Тверского) суворовских училищ, а также нахимовцы шли перед Московским высшим общевойсковым командным училищем имени Верховного совете РСФСР, батальоны которого традиционно завершали марш пешей колонны. О «Юнармии» и кадетах тогда речь, конечно, не шла.

Разумеется, для молодых ребят и девушек принять участие в военном параде большая часть. Но не стоит, наверное, главный военный парад страны и очевидную демонстрацию военной мощи государства превращать в парад «малышковых» войск или разновидность военно-спортивной игры.

Но если уж суворовцы и нахимовцы принимают участие в военном параде, не надо проявлять по отношению к ним совершенно ненужную в этом случае жалость и устраивать для юношей «облегченный» вариант парадного батальона. Обычно на Красной площади он составляет 20 человек по фронту и 10 человек в глубину.

Есть вопросы и к военной форме одежды участников парада. В этом случае вариантов быть не должно — или все в особо парадной форме одежды (с аксельбантами, шашками и кортиками), или же все в полевой. Но в последнем случае это уже не парад, а полевой смотр войск после завершения крупных учений.

Кроме того, Красная площадь со второй половины 1990-х годов мало подходит для демонстрации военной мощи государства. Дело в том, Иверскую часовни иконы Божьей матери и Воскресенские ворота большевики снесли в 1931 году, тем самым освободив место для прохода техники на военных парадах и движению колонн демонстраций.

В ноябре 1994 года патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот. Менее чем за год они были восстановлены по решению московского правительства и 25 октября 1995 года часовня вновь была открыта. Вначале 1990-х годов парады на Красной площади (последний был проведен 7 ноября 1990 года) были прекращены.

Только 9 мая 1995 года по Красной площади прошли немногочисленные колонны ветеранов войны. Начиная с 9 мая 2008 года проведение военных парадов на Красной площади вновь стало регулярным, возобновившись спустя семнадцать лет.

Однако теперь боевая техника может въехать на Красную площадь только через Кремлевский проезд. Таким образом, если раньше два потока механизированной колонны, обходя с обеих сторон Исторический музей, сливались на площади в один, и прохождение войск было организовано в колонну по 5-6 единиц вооружения (в самом худшем случае по 4), то теперь колонна по 3 является пределом. Как правило, сегодня боевые машины движутся в колонну по две единицы, а подвижные грунтовые ракетные комплексы типа «Ярс» и вовсе вытягиваются в колонну по одному. К тому же, наши боевые машины движутся на увеличенных интервалах и дистанциях.

Наконец, на параде все еще заметно последствия периода в жизни Министерства обороны 2008-2012 годов. Тогда были резко понижены штатно-должностные категории в военных академиях и училищах. Но и в этот день парадные расчеты вузов зачастую возглавляли полковники и генерал-майоры (во главе одного из училищ и вовсе шел подполковник). А должно быть так: начальник военного училища — генерал-майор, начальник академии вида Вооруженных сил — генерал-полковник.

В целом же, парад 9 мая 2021 года прошел, что называется, без сучка и задоринки и заслуживает только отличной оценки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

